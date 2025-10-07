Trump amenaza con la Ley de Insurección ante las turbas demócratas en pleno 'shutdown'DEL

¡Estos son terroristas pagados! ¡Agitadores pagados! Si vamos a Portland, ¡los eliminaremos! ¡Se fueron! ¡Estos son terroristas pagados! ¡Agitadores pagados! Si vamos a Portland, ¡los eliminaremos! ¡Se fueron!

image La policía y agentes federales hacen guardia en una instalación de ICE en Portland, el domingo 5 de octubre de 2025. | GENTILEZA AP NEWS

Sobre lo anteriormente mencionado, como la ley Posse Comitatus impide al Ejército estadounidense intervenir en tareas de orden civil, Trump invocará la Ley de Insurrección para suspender temporalmente esa restricción y autorizar la participación militar en operaciones de control interno.

En ese sentido, la Ley de Insurrección incluye una disposición que permite al Gobierno federal intervenir en jurisdicciones de estados sin la aprobación del gobernador o en contra de su voluntad. Normalmente, ha sido usada en situaciones extremas.

En 1992, el expresidente George H. W. Bush usó tal ley para sofocar los disturbios en Los Ángeles, provocados por la absolución de policías acusados de golpear a un afroamericano.

Portland está en "guerra" según Trump: apelará a la Ley de Insurrección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que considera que Portland es una ciudad en “llamas” y que, al igual que Chicago, representan una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. Incluso, llegó a compararlas con zonas de guerra como Afganistán.

También apuntó contra otros estados gobernados por los demócratas, donde —según él— se facilita que sujetos con antecedentes penales estén sueltos en la calle, o bien, se refirió a ellos como centros donde reina la clandestinidad y el consumo de opiáceos.

En todo el mundo están hablando de Chicago. Afganistán es un lugar seguro en comparación En todo el mundo están hablando de Chicago. Afganistán es un lugar seguro en comparación

Dicha acusación fue la misma que hizo al referirse al cruel asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, apuñalada hasta la muerte en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, un estado con un gobernador demócrata.

image Tras el asesinato de la ucraniana ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte, Trump culpó a los “políticos demócratas de Carolina del Norte, fiscales y jueces demócratas” por “no proteger a sus ciudadanos”, ya que el homicida tenía antecendentes penales.

Al igual que Trump, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró ante CNN que “en Portland los agentes del ICE han sufrido más de 100 noches de agresiones terroristas, divulgación de información personal, amenazas de muerte, ataques violentos y todos los medios imaginables para intentar anular los resultados de las últimas elecciones mediante la violencia”.

