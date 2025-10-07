Trump amenaza con la Ley de Insurección ante las turbas demócratas en pleno 'shutdown'DEL

El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente de EE.UU. desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, una medida claramente contra las actuales protestas en los estados demócratas en pleno cierre de gobierno (shutdown) frente a la imposibilidad de enviar a la Guardia Nacional para reprimir a los manifestantes.
Trump declaró enfáticamente que invocará dicha ley si los jueces estadounidenses le prohíben activar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Portland. Estas ciudades gobernadas por los demócratas, son escenarios de estallido social provocado por las redadas migratorias de los ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y por la muerte de dos inmigrantes bajo custodia.
"Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría", dijo Trump a los periodistas desde el Despacho Oval, en pleno contexto de las acciones legales emprendidas por Illinois, Oregón y otros estados con gobernantes demócratas, con el propósito de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el presidente.
"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó.
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró a viva voz que evalúa enviar reservistas de la Guardia Nacional a los estados con gobiernos demócratas que sean foco de disturbios o de criminalidad —tales como Portland, Oregon, y Chicago, Illinois— para contener las actuales protestas y sofocar la desobediencia civil que se pronuncia contra las redadas antimigrantes.
Sobre lo anteriormente mencionado, como la ley Posse Comitatus impide al Ejército estadounidense intervenir en tareas de orden civil, Trump invocará la Ley de Insurrección para suspender temporalmente esa restricción y autorizar la participación militar en operaciones de control interno.
En ese sentido, la Ley de Insurrección incluye una disposición que permite al Gobierno federal intervenir en jurisdicciones de estados sin la aprobación del gobernador o en contra de su voluntad. Normalmente, ha sido usada en situaciones extremas.
En 1992, el expresidente George H. W. Bush usó tal ley para sofocar los disturbios en Los Ángeles, provocados por la absolución de policías acusados de golpear a un afroamericano.
Portland está en "guerra" según Trump: apelará a la Ley de Insurrección
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que considera que Portland es una ciudad en “llamas” y que, al igual que Chicago, representan una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. Incluso, llegó a compararlas con zonas de guerra como Afganistán.
También apuntó contra otros estados gobernados por los demócratas, donde —según él— se facilita que sujetos con antecedentes penales estén sueltos en la calle, o bien, se refirió a ellos como centros donde reina la clandestinidad y el consumo de opiáceos.
Dicha acusación fue la misma que hizo al referirse al cruel asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, apuñalada hasta la muerte en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, un estado con un gobernador demócrata.
Al igual que Trump, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró ante CNN que “en Portland los agentes del ICE han sufrido más de 100 noches de agresiones terroristas, divulgación de información personal, amenazas de muerte, ataques violentos y todos los medios imaginables para intentar anular los resultados de las últimas elecciones mediante la violencia”.
