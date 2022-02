Tras los memes: La distancia entre Francia y Rusia

Pasando por memes como simulaciones de juegos entre ambos mandatarios:

Hasta recreaciones de pinturas clásicas hechas memes:

https://twitter.com/SusanaAmestoy/status/1490811388046057476 Estaban esperando más comensales pic.twitter.com/SWVwbnl010 — SusanaAmestoy (@SusanaAmestoy) February 7, 2022

Que hay detrás

Cualquiera interpreta la distancia entre Vladimir Putin y Macron como una gran muestra de desconfianza del mandatario ruso hacia el francés. Una manera de aclarar, sin palabras, que las conversaciones que se llevaron a cabo no tenían importancia para el Kremlin o relevancia para la solución del conflicto en la frontera de la región del Donbass.

Entre dientes, Putin se burló y ridiculizó no solo al presidente de Francia y sus intentos de ser el pacificador del conflicto, sino también una demostración de que para él, la OTAN sería puro palabrerío y poca acción, deslegitimado las constantes advertencias realizadas por USA de una inminente invasión rusa a Ucrania. Situación obvia para ser explicada a través de memes.

Sin embargo, esta desconfianza aparenta no ser personal: el presidente de Francia al iniciar su mandato en 2017, en su primer acto diplomático invito al mandatario de Rusia a realizar una visita de estado. La visita fue devuelta en 2018 donde se vio a ambos jefes de estados en un clima más descomprimido.

macron putin 2018.jpg El trato del presidente de Rusia hacia el de Francia y Rusia ha cambiado considerablemente como lo demostró la ultima visita de Emmanuel Macron.

Recordemos que solo una semana antes, Vladimir Putin había recibido al presidente argentino, Alberto Fernandez donde estos si se estrecharon las manos en un saludo y se reunieron separados solo por una pequeña mesa de café. La misma imagen se replicó días después de la visita del presidente de Francia, donde Putin se reunió con el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev.

Prevenir el “robo de ADN”

sin embargo, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, revelo en las últimas horas que la razón de la incómoda distancia entre los presidentes se debió principalmente a cuestiones sanitarias: el presidente de Francia se negó a realizarse un test PCR antes de la reunión con su homólogo ruso ante los médicos oficiales de Rusia, debido a que “no quería que el Kremlin le robe su ADN y este quede en su base de datos”.

Es por esta razón que el presidente de Rusia decidió mantener la exagerada distancia, situación digna de muchos memes, para proteger a su burbuja sanitaria.

Peskov también confirmó que Macron había rechazado el test y dijo que Rusia no tenía ningún problema con esto, pero que significaba que se requería una distancia de 6 metros de Putin para proteger la salud del líder del Kremlin.

No hay política en esto, no interfiere con las negociaciones de ninguna manera, añadió Peskov No hay política en esto, no interfiere con las negociaciones de ninguna manera, añadió Peskov

Por el lado de Francia, la oficina de Macron dijo que este se había realizado PCR antes de emprender el viaje y luego otro test de antígenos con su médico personal. El motivo del rechazo se debió a que, para su equipo, "los protocolos y reglas de salud del Kremlin eran inaceptables".

Macron, ¿Hipócrita?

Ante los medios franceses, esta decisión del equipo del presidente de Francia sonó un poco extraña, ya que una de las políticas públicas empleadas por Macron en la pandemia es vetar a los no vacunados de lugares públicos y eventos masivos, presionándolos para vacunarse.

En los últimos días, el congreso francés aprobó la ley del pase sanitario que consiste en limitar la entrada de los no vacunados a espacios públicos, como cines, teatros y eventos masivos.

"A los no vacunados, quiero fastidiarlos de verdad", sostuvo Macron, mientras explicaba que el nuevo pase sanitario, reforzado, haría imposible que los no vacunados ingresaran en restaurantes, cafés, teatros o cines.

EL nuevo pase sanitario reemplaza al anterior, que contemplaba la realización de una prueba PCR o de antígenos en las últimas horas como válidas para gozar de ese pase.

La cifra de no vacunados supone un 7,3% de la población nacional.

Muchos reclamos ante la actitud del presidente se viralizaron por las redes, criticando por su negativa a realizar un simple test PCR, según lo estipula la política de Rusia, cuando el, a la vez, busca imponer a sus ciudadanos franceses que sigan sus políticas de vacunación, quitándole credibilidad.

Y también, incrédulo

El día después del viaje de Macron, como para minimizar cualquier promesa que Moscú pudiera haberle hecho a Francia, el Pentágono dijo que Rusia continuaba reforzando sus fuerzas en la frontera.

El jueves, Moscú desplazó sus tanques por Bielorrusia para realizar unos ejercicios con fuego real que provocaron una advertencia de la OTAN. También envió seis buques de guerra a través del Bósforo para maniobras navales planificadas en el Mar Negro y el vecino Mar de Azov.

Estos hechos confirman aun mas la postura del presidente ruso de no confiar ni en su homologo francés, ni en la misma OTAN. Los esfuerzos diplomáticos de Macron no sirvieron para aplicar paños fríos al conflicto ni por solo un día, donde Rusia sigue con su programación habitual de ejercer constante presión militar en la frontera con Ucrania con el objetivo de disuadir a la OTAN de no incluir a Ucrania como nuevo miembro de la Alianza del Atlántico.

Situación que no sorprende. Putin esta al tanto de sus capacidades y las intenciones sus homólogos rivales: las intenciones de USA de quitar a Rusia como principal proveedor de gas del continente europeo para introducir su mercado allí, echándole leña al fuego para reemplazarlo, y también la muy cercana elecciones presidenciales en Francia en abril, donde muy probablemente Emmanuel Macron busque su reelección, y los esfuerzos del mandatario francés para volverse el portavoz diplomático en Europa para ganar estatus internacional y el apoyo de la opinión publica.

Al fin y al cabo, la reunión entre ambos se reducen a lo que los memes representan, lo que la diplomacia internacional en muchos casos se resume: una parodia.