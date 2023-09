Trampa de Cangrejo en Sebastopol y Bundeswehr en Zaporozhye

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que atacaron el inmueble durante una reunión de los jefes de la Flota rusa del Mar Negro.

La operación fue bautizada 'Trampa de Cangrejo' fue realizada por la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y las Fuerzas de Operaciones Especiales.

"Los detalles de la [operación] se conocerán cuando sea posible, y el resultado serán decenas de ocupantes muertos y heridos, incluidos los altos dirigentes de la flota", dijo el Estado Mayor.

Para el ataque se utilizaron misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow, informó el canal de televisión británico Sky News citando a un representante de la Fuerza Aérea de Ucrania.

El Reino Unido entregó misiles Storm Shadow a las Fuerzas Armadas de Ucrania en mayo, y Francia transfirió su equivalente francés SCALP en julio.

Sky News ya había informado del uso de esos proyectiles cuando ocurrió el ataque de Ucrania contra un astillero de reparación de barcos en Sebastopol la noche del 13/09.

Los misiles Storm Shadow pueden impactar a 250 kilómetros de distancia (155 millas).

Según el Ministerio de Defensa ruso, el cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol resultó “dañado”, y 5 misiles fueron destruidos en el aire.

Kiev ha reclamado repetidamente a sus patrocinadores occidentales armas de largo alcance más avanzadas.

uk missil.jpg Misil de crucero de largo alcance Storm Shadow.

Varios medios de comunicación estadounidenses informaron que el presidente Joe Biden ha prometido al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, sistemas de misiles tácticos del ejército (ATACMS), que tienen un alcance de hasta 190 millas (305,7 Km.).

Moscú ha advertido a los miembros de la OTAN que el envío de armas pesadas a Ucrania los convierte de facto en participantes directos del conflicto.

Según Financial Times, USA no formalizó el anuncio de la entrega del ATACMS para no alertar a las fuerzas rusas, que en ese caso podrían alejar sus líneas de suministro del frente de batalla para evitar el bombardeo.

Bundeswehr

Confirmando que es una guerra entre la OTAN y Rusia, la destrucción de un tanque Leopard alemán provocó una sorpresa: su tripulación era de soldados de la Bundeswehr (el Ejército alemán, no mercenarios).

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa alemán siempre negó que sus fuerzas armadas estuvieran involucradas en hostilidades en Ucrania. Sin embargo, el comandante de un grupo de reconocimiento ruso llamado 'Leyenda' reveló su encuentro con un mecánico alemán herido antes de su muerte.

El grupo de reconocimiento ruso operaba en dirección a Zaporozhye cuando lograron destruir el tanque Leopard en la zona del Distrito Militar del Norte, con un misil guiado antitanque.

leopoard.webp Tanque Leopard.

De inmediato, los militares rusos se dirigieron al tanque ardiendo, con la esperanza de tomar prisionero a alguien para obtener información.

Ellos descubrieron que el conductor del tanque estaba gravemente herido y había muerto los otros 3 de la tripulación. El mecánico, cuando se despertó, empezó a gritar "nicht shissen" (no disparen). Le pregunté al médico cuánto tiempo viviría y el médico respondió: 'Unos minutos más'. Le dije al alemán que la herida era demasiado grave y que no tenía posibilidades de sobrevivir. Me respondió que amaba mucho a su hijo y a su esposa. y lamentó haber aceptado venir aquí. Comenzamos a prepararlo para la evacuación, pero se apagó y fue "un 200" ('carga 200' es muerto en combate para la jerga militar rusa).

'Leyenda' dijo que el mecánico no era un mercenario sino que, como toda la tripulación del tanque, integraba la misma compañía de la Bundeswehr. El herido identificó su brigada y su ubicación.

“Por supuesto, los soldados de la Bundeswehr no participan de ninguna manera en las hostilidades. Si preguntas sobre ciudadanos alemanes, entonces no tengo información al respecto”, dijo en abril Arne Collatz, del Ministerio de Defensa alemán.

