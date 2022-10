Silvio Berlusconi: "Restablecí mis relaciones con Putin"

“Más allá de las frases libres pronunciadas por los suyos, no en público, y me gustaría preguntarme quién las deja salir, al final estoy convencido de que no hay derrape” (de Silvio Berlusconi sobre Putin).

Comunicado del partido de Berlusconi:

"La posición de Forza Italia y de su presidente, Silvio Berlusconi con respecto al conflicto ucraniano y las responsabilidades rusas es de todos conocida, está en línea con la posición de Europa y Estados Unidos, reafirmada en cada vez más ocasiones públicas. No hay márgenes de ambigüedad ni los ha habido nunca".

Pero Silvio Berlusconi realizó otras declaraciones de importante repercusión doméstica:

“En Forza Italia hay una profunda amargura porque con el mismo número de votantes que la Lega, la forma en que se distribuyeron las circunscripciones uninominales nos trajo 20 diputados menos y 10 senadores menos. Por eso, no yo sino mis senadores han querido dar una señal en este tema pidiendo igualdad de dignidad con la Liga".

Berlusconi también tuvo tiempo para la ironía con los periodistas:

"¿Qué oficio tienes? Ah, ¿todavía hay reporteros? ¿Con todas las mentiras que han dicho? Pues enhorabuena, supervivencia absoluta más allá de las mentiras".

A su vez, 2 periodistas, Marco Cremonesi y Paola Di Caro, escribieron:

"En medio de la entrevista, cuando llegamos al nodo principal, Giorgia Meloni no dijo un No categórico pero sí planteó un riesgo que era todo menos baladí. Un razonamiento del siguiente tenor: "Si la Justicia es fundamental para ti, hablemos de ella. No hay ejecuciones hipotecarias. Pero en ese punto es toda la estructura de gobierno como la hemos planteado la que hay que revisar, porque todo está ensamblado”. La narrativa habla de un "centro-derecha redescubierto". Pero la cumbre de ayer entre Giorgia Meloni y Silvio Berlusconi sirvió ciertamente para firmar la paz, pero no para arreglar definitivamente todas las cajas que quedan abiertas en el gobierno".

Silvio Berlusconi:

“Ayer con la señora Meloni hablamos de muchos programas y las primeras cosas que tendremos que hacer, me pidió que fuera su asesor y le dije que estaba absolutamente disponible. Soy el fundador del centro-derecha”.

"Con la señora hablamos también de ministros, que eran 4 y han subido a 5. Pero yo insistí que la Liga ya ha tenido algo más que nosotros. Le dije que ella debe aprender del jefe de un gobierno por lo menos a usar el condicional. Cuando hables de tus aliados deberías decir 'Me gustaría mantener el Senado para la FdI' (por Fratelli d'Italia) y no 'el Senado es mío', porque ese no es el caso. H e servido como 1er. ministro 4 veces, y el 1er. ministro debe ser abierto y generoso con sus aliados si quiere mantener unida a la coalición. La presidencia de la Cámara se la dio a la Liga y, desde el principio del mundo, en Italia la presidencia del Senado vale 2 ministerios para quien no la tiene, la presidencia de la Cámara vale 1 ministerio. Así que le pedimos 3 ministerios, se rió en mi cara, le pedí 2, se volvió a reír, le pedí 1, dijo ok. Esta es la situación que encontré ".

". "¿El Ministro de Justicia será Nordio? No, me reúno con él hoy pero está la expresidenta del Senado, Elisabetta Casellati, en eso hay acuerdo, absolutamente . Meloni sugirió, 'Ahí está Nordio, que es muy bueno, tal vez te puedas convencer de que es la elección correcta', pero yo ya estoy convencido de que la elección correcta es Casellati porque sé las cosas que hay que hacer para la reforma de la justicia".

. Meloni sugirió, 'Ahí está Nordio, que es muy bueno, tal vez te puedas convencer de que es la elección correcta', pero yo ya estoy convencido de que la elección correcta es Casellati porque sé las cosas que hay que hacer para la reforma de la justicia". "Tajani irá a Exteriores y también será vicepresidente del Consejo de Ministros, luego Casellati a Justicia, Saccani a la Universidad , Bernini a la Administración Pública y Gilberto Pichetto Fratin a Medio Ambiente y Transición Ecológica. Sí, sí, en esto sí hay acuerdo" (confirmando lo de Elisabetta Casellati).

"Después de un día entre la Cámara y el Senado, Marta (Fascina, pareja de Berlusconi, 53 años más joven que él) se decantó por un buen helado, ¡mientras que yo no pude resistirme a unas crêpes! ¡Buenas tardes a todos!".

Ignazio La Russa, hablando con los periodistas en el Palacio Madama después de la conferencia de los líderes de bloque de la coalición, presidente del Senado:

"La señora Casellati puede tener diferentes roles; sea cual sea el papel elegido, estoy seguro de que lo desempeñará adecuadamente. No solo está el papel de ministra de Justicia, por supuesto".

De paso le envió un mensaje a Berlusconi:

"Yo me pregunto si Casellati dijo 'Justicia o nada', no creo que haya una intención definitiva de su parte: las cosas se pueden arreglar. Entonces Nordio se postuló para el cargo de Ministro de Justicia".

https://twitter.com/Tommasolabate/status/1582277618506043392 +++ Berlusconi chiede ai parlamentari di votare i seguenti capigruppo: Licia Ronzulli al Senato, Alessandro Cattaneo alla Camera +++ #capigruppo #governoMeloni pic.twitter.com/a3kVhBHLE1 — Tommaso Labate (@Tommasolabate) October 18, 2022

Maurizio Lupi, líder político de Noi Moderati:

"Creo que vamos rápido en las consultas, pero me parece inadecuado avanzar en la lista de ministros. La síntesis la hará Giorgia Meloni tras recibir el cargo y los ministros serán elegidos por el Presidente de la República a propuesta de la 1ra. ministra en funciones. Creo que Berlusconi simplemente ha expresado sus deseos porque anunciar los ministros no solo es inapropiado sino también una falta de respeto desde el punto de vista institucional. Meloni lo está haciendo bien. Ella tendrá que ser la que haga la síntesis".

Francesco Paolo Sisto, diputado de Forza Italia, en Radio Anch'io:

"La aclaración entre el presidente Berlusconi y Giorgia Meloni estaba en las cosas tras una fase de ajuste de la que nuestra coalición sale fortalecida. Una cosa es cierta: la palabra 'rendición', que alguien hoy vincula a la posición de Forza Italia, no existe en una coalición que ha ganado".

"El centroderecha ha recuperado el esmalte y en las próximas horas los 3 líderes llegarán a la elección final del equipo de gobierno. Para Forza Italia no hay derrota, al contrario: hemos obtenido, gracias a nuestros votantes, los números necesarios para garantizar la gobernabilidad a la coalición".

Serena Dandini, en Florencia para la presentación de los encuentros 'El legado de las mujeres', hablando de la líder de la FdI, Giorgia Meloni:

"Es simbólico e importante. Es una mujer que debe ser admirada por su determinación, la fortaleza con la que supo llevar adelante un liderazgo en un ambiente, el de la derecha, verdaderamente dominado por los valores masculinos. También es una buena enseñanza para las mujeres de izquierda que a veces están un poco dormidas por un feminismo paternalista, que les hace creer en la igualdad pero que luego, cuando salen del 'techo de cristal', las vuelven a bajar".

Clave para electores italianos radicados fuera de Italia:

"El Maie (Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior), será parte activa de la mayoría gubernamental al inicio de esta legislatura. De hecho, en el Senado nació el grupo denominado Noi Moderati-Maie, que de hecho será la 4ta. pata de la mayoría en el Palacio Madama. El acuerdo fue firmado durante una reunión entre el presidente de Maie, Ricardo Merlo; el senador Mario Borghese y Francesco Lollobrigida, exponente de los Hermanos de Italia, brazo derecho de la 1ra. ministra 'in pectore', Giorgia Meloni, quien lleva a cabo todas las negociaciones políticas con vistas a la formación del nuevo gobierno".

"Durante el encuentro, hablamos sobre todo de los italianos en el extranjero, y de la importancia de dar el valor justo a las comunidades italianas en el mundo, y poner en marcha una política real para nuestros compatriotas que residen al otro lado de la frontera. Lollobrigida escuchó y compartió nuestras ideas”.

Presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana, de la Liga:

"¿Sanciones contra Rusia? Podrían ser un búmeran. Ellos, Rusia han estado preparados durante algún tiempo, nosotros en Europa no lo estábamos".

"Son cosas privadas pero puedo decir que recibí una llamada telefónica del Papa el sábado por la mañana".

---------------------

