Se estrella avión tras una propuesta de matrimonio fallida

Solo había dos personas a bordo, dijo Véronique Comtois, portavoz del Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal. Según la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá (TSB), el pasajero murió y el piloto permanece en el hospital. El avión cayó cerca del festival de música Osheaga Get Together, pero afortunadamente el festival no se ha visto afectado por el accidente. Así lo comunicó en Facebook, Evenko, el promotor detrás del evento.