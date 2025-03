Putin equipara a Macron con Napoléon: "Olvidó cómo terminó todo"

En su discurso televisado, Putin, sin pelos en la lengua, le advirtió a Macron, aunque sin nombrarlo directamente, que no diera un paso en falso con su actual “retórica nuclear”.

Además, dijo que no aceptará tropas europeas en Ucrania.

image.png Putin brinda un discurso por cadena nacional | GENTILEZA SPUTINIK NEWS

Macron hace unas horas deslizó que discutiría con sus aliados europeos sobre su propuesta de "disuasión nuclear" contra la amenaza de Rusia.

"Nuestra disuasión nuclear nos protege: es completa, soberana, francesa hasta la médula", dijo Macron este miércoles en su discurso televisado.

"He decidido abrir el debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo a través de nuestra disuasión (nuclear)", aseveró Macron.

Pero Putin no sólo se refirió a Macron en la cadena nacional de este jueves, sino que también, aseguró que evalúa sellar una paz sólo si es "una paz real y duradera" que garantice la seguridad a largo plazo para Moscú.

"Debemos elegir una opción de paz que nos convenga y que garantice la paz para nuestro país a largo plazo", afirmó ante las mujeres y viudas que perdieron a sus familiares en la guerra.

"No necesitamos nada más, pero no renunciaremos a lo nuestro", sentenció, justo cuando la madre de un solado caído en batalla le consultó si acaso Rusia se retiraría. "No", cerró.

