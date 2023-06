https://twitter.com/ActualidadRT/status/1669721507285671938 Putin: "No cerramos nuestras puertas a los productores extranjeros"



En relación a las sanciones impuestas del Occidente, el mandatario del Kremlin aseguró que Europa había vaticinado que "la economía rusa se convertiría en una economía cerrada", pero su administración les tapó la boca “expandiendo el espíritu empresarial”.

Gracias a los esfuerzos conjuntos de empresarios, grandes, medianas y pequeñas empresas, con la participación activa de las autoridades, hemos mantenido la estabilidad de nuestra economía Gracias a los esfuerzos conjuntos de empresarios, grandes, medianas y pequeñas empresas, con la participación activa de las autoridades, hemos mantenido la estabilidad de nuestra economía

Cabe destacar que Rusia tiene restricciones a la exportación e importación —no pueden traer mercancías europeas de tecnología, software, maquinaria, productos de navegación marítima, vehículos o tecnología aeronáutica-espacial, drones, equipamiento militar, armas de fuego y artículos de lujo como automóviles y joyas—, cuyo valor de sancionadas ronda los 43.900 millones de euros (2022).

Tampoco el continente europeo puede importar productos rusos por un valor total de 91.2000 millones como el petróleo crudo, carbón, acero, oro, cemento, alimentos marinos, licores, productos siderúrgicos, cigarrillos y cosméticos. Según Putin, estas sanciones constituyen una "violación de todas las normas de su propia legislación y del derecho internacional".

A pesar de todas las dificultades del año pasado, Rusia no ha optado por el autoaislamiento y ha ampliado sus contactos con socios fiables y responsables en los países y regiones que ahora son los motores e impulsores de la economía mundial A pesar de todas las dificultades del año pasado, Rusia no ha optado por el autoaislamiento y ha ampliado sus contactos con socios fiables y responsables en los países y regiones que ahora son los motores e impulsores de la economía mundial

Rusia no es una paria sino ¿una Potencia?

Vladimir Putin sostuvo en la XXVI sesión del Foro Económico que la economía rusa ahora “sale de la espiral del petróleo y el gas" con el crecimiento de 9,1% de los ingresos no procedentes del área (enero-mayo 2023), además de que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 3, 3 %, el desempleo se estancó en torno al 3, 3 % como la “tasa más baja del país” y la inflación alcanzó su mínimo histórico de 2, 9 %.

En términos de Putin, "el impulso del negocio ruso es sustituir a las multinacionales" que perecieron frente a las presiones económicas del Occidente. Además, recalcó que las empresas autoexiliadas intentan retornar a Rusia:

Si los productores extranjeros quieren volver a nuestro mercado, y cada vez oímos hablar de ello con más frecuencia, no cerramos nuestras puertas a nadie. Nadie teme a la competencia. Se sabe que es el motor del progreso y del comercio. Crearemos las condiciones necesarias para que funcionen en Rusia. Pero, sin duda, tendremos en cuenta el comportamiento particular de algunos de estos socios para el futuro Si los productores extranjeros quieren volver a nuestro mercado, y cada vez oímos hablar de ello con más frecuencia, no cerramos nuestras puertas a nadie. Nadie teme a la competencia. Se sabe que es el motor del progreso y del comercio. Crearemos las condiciones necesarias para que funcionen en Rusia. Pero, sin duda, tendremos en cuenta el comportamiento particular de algunos de estos socios para el futuro

El mandamás ruso aclaró también que las autoridades locales “siempre pondrán en primer plano los intereses de las empresas nacionales". Luego, Putin cruzó a Europa-EE.UU porque "simplemente no quieren que otros países del mundo tengan una alternativa a sus aviones, barcos, medicinas, sistemas bancarios, tecnología y otros bienes y servicios".

Este evento económico del Kremlin tiene la común ausencia de potencias del Occidente, con excepción de países como Hungría y Austria, y tendrá lugar hasta el sábado 17 de junio con presencia de delegaciones de más de 20 países del Caribe y de América Central y del Sur, entre ellos Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba y México.

Asimismo, el dirigente ruso ahondó en el comercio exterior relativo a la exportación de trigo, cuyas ganancias reportadas en el período enero y abril del 2023 fueron de 22.600 millones de dólares, y la inminente renovación de la flota mercante -260 buques- para duplicar el tráfico mercantil en el Corredor Internacional Norte-Sur (San Petersburgo a puerto indio de Bombay) para el 2030 en pos de ampliar actividades comerciales con sus socios asiáticos.

El rumbo hacia la apertura de la economía es sin duda nuestro quinto principio más importante. A pesar de todas las dificultades del año pasado, no hemos tomado el camino del autoaislamiento El rumbo hacia la apertura de la economía es sin duda nuestro quinto principio más importante. A pesar de todas las dificultades del año pasado, no hemos tomado el camino del autoaislamiento

Como indispensable, Putin además destacó que el país necesita más inversión para la esfera defensa- militar para garantizar su soberanía y la de los rusófonos: "Se necesitaron fondos adicionales para reforzar la defensa y la seguridad, para comprar armas. Tenemos que hacerlo para proteger la soberanía de nuestro país".

Por último, el mandatario ruso se refirió a un "mundo multipolar" en relación a los nuevos mecanismos de liquidación transfronteriza, es decir, cerca del 90% de sus pagos con los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) se efectúan en rublos, con China el 80% en rublos y yuanes, prescindiendo de la divisa estadounidense.

"El intrínsecamente feo sistema mundial neocolonial ha dejado de existir y se está consolidando un orden mundial multipolar. Se trata de un proceso inevitable", afirmó Putin.

