Por la intervención de Trump, el subcontinente se inclina hacia el conservadorismo

Después de casi dos décadas de gobiernos de izquierda (Evo Morales y su sucesor Luis Arce) el gobernante Movimiento al Socialismo fue derrotado en la primera vuelta de agosto de 2025.

El candidato oficialista obtuvo solo el 3% del voto en una primera ronda que se desarrolló en medio de una grave crisis económica con escasez de alimentos y largas filas para conseguir nafta.

El nuevo Jefe de Estado, Rodrigo Paz, promete una ruptura con el pasado e impulsar reformas de libre mercado.

El MAS, en sus dos vertientes, quedó reducido a apenas 10 parlamentarios en el futuro congreso del altiplano.

image Rodrigo Paz, flamante presidente de Bolivia

2-Ecuador

En abril de 2025, el presidente de centroderecha Daniel Noboa ganó las elecciones nacionales y fue reelecto.

El primer mandatario propone un alineamiento sin matices con Donald Trump.

Ecuador tiene una economía completamente dolarizada desde hace un cuarto de siglo y el electorado no quiere salir de un sistema que le garantiza muy baja inflación anual.

A poco de ser reelecto, Noboa mantuvo una reunión con Trump en Mar-a-Lago y firmó varios acuerdos en materia de seguridad con la súper potencia.

cnne-1439055-daniel-noboa-ecuador-gettyimages-1596990784.jpg Daniel Noboa, reelecto en Ecuador

3-Paraguay

Santiago Peña es el presidente guaraní desde 2024 y gobernará por un período de 5 años sin posibilidad de reelección.

Perteneciente al derechista Partido Colorado, dijo hace 2 años que "los argentinos «no quieren trabajar y generó una gran controversia.

Luego, en una entrevista a Folha de S. Paulo (el diario más importante de Brasil), Peña elogió la dictadura de Alfredo Stroessner, afirmando que "fue responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay".

image Santiago Peña, joven presidente de Paraguay

5-Perú

Tras la separación de su cargo de la ex presidenta Dina Boluarte (eyectada por “inhabilidad moral” luego de suceder a Pedro Castillo, hoy detenido por sedición), asumió de manera interina un admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Se trata de José Jeri, tiene menos de 40 años y su primera decisión fue dictar el estado de emergencia de la capital Lima y su puerto El Callao.

Se trata del octavo jefe de Estado incaico en menos de una década.

Por el momento, existen más de 50 candidatos presidenciales para las elecciones de abril de 2026 pero las mejores opciones, según los sondeos, están del lado de los conservadores.

image José Jeri, presidente interino Perú

6-Colombia

Donald Trump amenaza permanentemente con cortar la ayuda a Colombia y eso pone en peligro la larga cooperación antidroga y otros acuerdos de seguridad.

El presidente de USA acusa a su par de Colombia, Gustavo Petro, de ser un capo de la droga y por eso le impuso sanciones económicas.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció que Washington retirara la certificación a Colombia como socio colaborador en la lucha contra el narcotráfico. Sería la primera vez que esto ocurre en casi tres décadas y afectaría las chances oficialistas para las vitales elecciones del primer semestre de 2026.

Para los inversionistas, el país sigue encaminado hacia un escenario de mayor peso de la derecha en las elecciones que llegarán en menos de 6 meses.

image Gustavo Petro, presidente de Colombia

7-Argentina

Fue ratificado en las urnas el liderazgo de Javier Milei, cuya fuerza obtuvo el 41% de los sufragios en las parlamentarias de medio término.

Buenos Aires contó con una ayuda casi ilimitada del Tesoro de los Estados Unidos y desde la Unión se llegó a decir en “on” que la ayuda a la nación sudamericana estaba ligada al resultado de los comicios: si los de Milei perdían, se acabaría la asistencia.

image Javier Milei, presidente de Argentina

8-Venezuela

El régimen de Caracas estaría a punto de ser atacado por fuerzas navales estadounidenses estacionadas en el Mar Caribe, frente al país que conduce Nicolás Maduro.

La movida entró en “fase 2” lo que podría significar el bombardeo de objetivos militares o de los carteles de la droga.

Trump apoya a Edmundo González Urrutia, quien se adjudica la victoria en las presidenciales del 28 de julio de 2024.

image Nicolás Maduro Moros, asediado por USA

9-Brasil

El presidente progresista Lula Da Silva se ve amenazado por las acciones del gobernador de Rio de Janeiro, el bolsonarista Claudio Castro.

La intervención a “sangre y fuego” en las favelas cariocas ha dejado al primer mandatario del coloso sudamericano en una posición sumamente incómoda.

En 2026 habrá una votación de parlamentarios que podría resultar decisiva.

image Lula Da Silva complicado por los narcos de Rio de Janeiro

10-Uruguay

El paisito podría quedar como la pequeña tribu gala de Astérix y Obelix en medio de las invasiones romanas.

Recientemente, ganó en la banda oriental Yamandú Orsi, representante del centro izquierda charrúa.

orsi Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

