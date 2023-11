"Por ahora, no es guerra": Ministro de Defensa de Venezuela

También dijo: "No damos nada por sentado (…) Por eso es que nuestra estrategia general es que no hay nada de que alarmarse. No hay absolutamente nada que temer. Estamos haciendo todo de acuerdo con las directrices internacionales, y creemos que Venezuela no actuará imprudentemente".

Guyana-Irfaan-Ali-960x640.jpg Presidente Irfaan Alí arengando a habitantes del Esequibo.

Guyana

El citado guyanés Irfaan Ali había dicho el jueves 23/11 que obtendría una mayor colaboración de sus "socios internacionales", que se hará efectiva "en los próximos días, semanas y meses". Considerando que todo el tema del Esequibo tiene que ver con petróleo y gas, y que Guyana le concesionó a ExxonMobil, muchos creen que cuando se habla de convocar a "socios internacionales" se habla de USA.

El territorio de América Central, Caribe y Sudamérica es cubierto por el Comando Sur, en el planteo geoestratégico del Pentágono.

“Vamos a trabajar con nuestros aliados para asegurarnos de planificar todas las eventualidades. Sé que vamos a trabajar para lograr una mayor cooperación en materia de defensa con varios países (…) Tenemos al Departamento de Defensa de Estados Unidos con 2 visitas a Guyana la próxima semana por parte de 2 equipos, y luego varias otras visitas en el mes de diciembre", dijo a los periodistas, según Newsroom.

Además, expresó que Guyana evalúa todas las opciones que tiene a mano para defender sus intereses y advirtió que, aunque Venezuela ya dijo en varias ocasiones que no pretende invadir el Esequibo, cree que las declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez le hace dudar sobre ello.

esequibo2.jpg El río Esequibo debería delimitar jurisdicciones.

La oposición

Urgente24 ha destacado desde hace tiempo que el foco del año electoral 2024 en Venezuela es el Esequibo.

La oposición venezolana creía que sería la economía u otras viscisitudes chavistas. Es más: algunos hasta especularon que, por iniciativa de Washington DC, Nicolás Maduro le permitiría a la opositora María Corina Machado competir en las urnas. Es realmente colosal la cantidad y profundidad de errores en el análisis y las previsiones de la oposición venezolana. La oposición venezolana subestimó el tema en reiteradas ocasiones.

El chavista Diosdado Cabello, a quien Hugo Chávez Frías no hizo su sucesor porque eligió a Maduro, presumió de conocer el mensaje de la Embajada estadounidense a la citada Machado acerca del Esequibo.

Valiéndose de una presunta información enviada por un "patriota cooperante" (¿?), Cabello destacó que el embajador estadounidense Francisco Palmieri le habría solicitado a Machado

cambiar su discurso radical, evitar llamar "dictador" a Nicolás Maduro; dejar atrás el eslogan "hasta el final"; imitar a Nelson Mandela al apoyar el diálogo y la negociación, decir que el referendo es un error y debe suspendeerse, y no mencionar el Esequibo en las entrevistas.

Embed Diosdado Cabello declaró que EE.UU le exigió a María Corina lo siguiente:



1 No llamar más a Maduro dictador.

2 Dejar de usar la frase hasta el final.

3 Apoyar el diálogo y la negociación.

4 Que diga que el referendo es un error y no lo mencione en medios. @ConElMazoDando pic.twitter.com/h416FYR41Y — Matias Twittear (@Jesusma26086362) November 23, 2023

Más de Padrino López

“Es el camino (en el) que nosotros vamos a seguir insistiendo, (…) no es el camino de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la cual respetamos, pero no reconocemos su jurisdicción para tratar estos asuntos territoriales y de gran trascendencia”, expresó Padrino López, quien sostuvo que la FANB seguirá “por el camino de la paz”.

La CIJ (Corte Internacional de Justicia), que informó que tiene jurisdicción sobre el tema, celebró la semana pasada audiencias con ambas partes, en las que Guyana pidió tomar medidas para “bloquear” el referendo.

El militar chavista también dijo que, el 03/12, la Fuerza Armada activará un plan para garantizar la seguridad de los venezolanos que participen en el referendo. La consulta popular, entre otros puntos, pregunta sobre la anexión del territorio disputado, creando un estado llamado Guayana Esequiba.

En esta consulta, a juicio del ministro, el pueblo ratificará su determinación de que “termine lo más temprano posible” el conflicto por este territorio rico en recursos naturales, que -aseveró- le pertenece a Venezuela “a todas luces” y “está siendo usurpado, de manera grosera, por la élite que gobierna Guyana”.

guyana.webp En tanto, en el Océano Atlántico hay otro capítulo del conflicto. En este caso por el petróleo offshore.

La respuesta

Padrino López aseveró que Alí está usando "estilos y formas de guapetón de barrio" para resolver el diferendo, cuando la vía adecuada es el Acuerdo de Ginebra de 1966.

"Es el camino (en el) que nosotros vamos a seguir insistiendo, (…) no es el camino de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la cual respetamos, pero no reconocemos su jurisdicción para tratar estos asuntos territoriales y de gran trascendencia", expresó.

Mientras tanto, el diario Demerara Waves reportó que, presuntamente, se retiraron las tropas venezolanas de zonas cercanas a la frontera con Guyana y que en la localidad de Imbotero, en el Esequibo, solo quedan los 15 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que normalmente vigilan la zona.

El vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, dijo que la próxima semana representantes del Pentágono visitarán Guyana, como parte de la cooperación que explora con sus aliados para cualquier eventualidad en la disputa con Venezuela.

"Si (Venezuela) piensa que vamos a dar la vuelta y sucumbir a sus ambiciones imperialistas, es mentira (…) Sería un grave error de cálculo de su parte", dijo Bharrat Jagdeo, quien agregó que se hicieron inversiones en su fuerza militar, creado para defender y no para agredicr pero están listos para una posible confrontación.

Entonces, Padrino López le envió una advertencia al presidente guyanés, Irfaan Ali: “Convocando al Comando Sur (de USA) a establecer una base de operaciones” en el Esequibo no va a “resolver este asunto”, sino con un diálogo para llegar a un “acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes”, tal como “lo reza el Acuerdo de Ginebra” de 1966.

---------------------------

Más contenido en Urgente24:

Diego Maradona, Luis Caputo, Lionel Messi y Javier Milei

Yanina Latorre aniquila a Dady Brieva por sus comentarios

AFIP modifica altas laborales: Detalles del nuevo sistema

Cuenta DNI presenta nuevo beneficio: Cómo aprovecharlo

La miniserie de 7 capítulos que marca tendencia en Netflix