Polémica: Rusia debate cobrar un impuesto a matrimonios sin hijos

También se ordenaron medidas económicas y laborales para favorecer el aumento de la natalidad, y hubo un cambio de tendencia que permitió en 2012 que los nacimientos superasen a las defunciones. Pero esto no se ha mantenido.

Andrei Gurulev.jfif Andrei Gurulev, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal, impulsor del impuesto.

El rechazo

Esta vez la oposición proviene de la Comisión Patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre Cuestiones Familiares, Protección de la Maternidad y la Infancia. Es el culto que profesa el presidente Vladimir Putin.

El sacerdote Fyodor Lukyanov se pronunció en contra de tal impuesto:

“Comenzaron a aparecer iniciativas provocadoras absurdas, como un impuesto a la falta de hijos. En mi opinión, se introducen para generar negatividad hacia el tema del apoyo a la familia tradicional y la limitación de ideologías destructivas, en particular para evitar la aprobación de una ley que prohíba la propaganda sin niños”.

Según el sacerdote, tales iniciativas “contribuyen a debilitar la soberanía de Rusia”.

La propuesta también fue criticada por la presidenta del Comité de la Duma Estatal sobre Familia, Mujeres y Niños, la docente Nina Ostanina, del Partido Comunista.

“Es muy difícil y alarmante para la gente en todos los sentidos, hablar de ataques a algún tipo de derecho a la privacidad. Parece que el diputado Andrei Gurulev hoy no comprende que muchos se dejan llevar por el deseo de posponer el nacimiento de un niño solo porque no hay oportunidades materiales para ello, y nuestros jóvenes, en su mayor parte, son responsables de dar a luz y criar a los hijos. A menudo, una mujer cría a sus hijos sola, sin depender de los hombres. Intenta posponer [el nacimiento de] un niño, no siempre y por razones médicas”, dijo la diputada a Gazeta.Ru.

Pero Gurulev es un diputado de Rusia Unida, el partido político conservador y nacionalista que lideran Vladimir Putin y Dmitri Medvédev.

Según Ostanina, hasta que el Estado proporcione a las familias jóvenes vivienda, buenos salarios y garantías sociales para la crianza de los hijos, no se puede hablar de introducir un impuesto a la falta de hijos, similar al que existió en los días de la URSS.

“Cuando todo esto suceda, entonces, por supuesto, será necesario introducir un impuesto a la falta de hijos. El Estado creó todo para ti, pero no quieres tener hijos. Pero hasta que no proporcionemos una garantía social para nuestros jóvenes, no me apresuraré a devolver el impuesto a la falta de hijos”, añadió.

La comisionada para los Derechos del Niño en Moscú, Olga Yaroslavskaya, tampoco apoyó la iniciativa. Señaló que la introducción de un impuesto a la falta de hijos no es una medida que ayudará a mejorar la situación demográfica del país.

“Necesitamos cambiar la filosofía de la sociedad y no azotar a las familias que ya enfrentan dificultades”, dijo Yaroslavskaya.

nina-ostanina.webp Nina Ostanina: "Hasta que el Estado proporcione a las familias jóvenes vivienda, buenos salarios y garantías sociales para la crianza de los hijos, no se puede hablar de introducir un impuesto a la falta de hijos".

La propuesta

En 2024, se empezó a hablar de reintroducir un impuesto a la falta de hijos. El diputado de la Duma estatal y miembro del Comité de Defensa, Andrei Gurulev, afirmó que los dineros recaudados mediante este impuesto podrían utilizarse para apoyar a los huérfanos y orfanatos.

Al mismo tiempo, Gurulev admitió que la iniciativa podría provocar una “ola de indignación”, pero a él no le importaba esa reacción.

“¿Qué queda de un hombre en esta vida? El apellido y los hijos”, enfatizó el diputado.

Gurulev también dijo que no quería ofender a los rusos que no quieren tener hijos. Pero en la época soviética (URSS), él mismo pagaba el impuesto antes de convertirse en padre y no experimentó ninguna emoción negativa al respecto.

El diputado de la Duma estatal, Evgeny Fedorov, presentó una iniciativa similar: equiparar a quienes no tienen hijos con quienes deben pagar pensiones por alimentos y aumentarles la tasa del impuesto a la renta.

Fedorov también integra el bloque de Rusia Unida, el partido de Putin.

"Actualmente los ciudadanos pagan el 15% o el 13% por impuesto a la renta, y si no hay niños, la tasa debería ser mayor", dijo Fedorov en una entrevista con un corresponsal del portal Ura.ru.

Según él, el impuesto debería aplicarse a todos los ciudadanos de entre 25 y 50 años que no tengan hijos.

Fedorov aclaró que si una persona no tiene hijos por razones médicas, esto no debería eximirla del aumento de la alícuota del impuesto a la renta. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar a familias con niños, afirmó.

“El impuesto a la falta de hijos no tiene nada que ver con problemas médicos. Imagine que el proveedor de manutención de los hijos de repente, por alguna razón, ya no puede tener hijos. ¿Deja de pagar la manutención de los hijos? No."

"En esencia, proponemos introducir una 'pensión alimenticia' para las personas que podrían tener hijos, pero que por diversas circunstancias no los tienen. En consecuencia, no invierten en el desarrollo del futuro, incluido su futuro personal. Otros lo hacen por ellos."

Fedorov dijo que se está discutiendo un aumento del impuesto sobre la renta. Y que los padres deberían recibir entre 30.000 y 40.000 rublos. por niño en forma de ayuda estatal.

Además, según él, si una persona gana 100.000 rublos (US$ 1.045) por mes, debe pagar al menos 10.000 rublos (US$ 104,5).

El director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación Rusa, Alexei Zubets, afirmó que las familias rusas sin hijos deberían pagar entre 30.000 y 40.000 rublos (US$ 314 a US$ 420) al mes para la manutención de los niños en las familias que sí tienen hijos.

“Ciertamente debería haber un impuesto a la falta de hijos. Y debería ser elevado <...> El interés depende de los ingresos. Las cifras absolutas para una familia sin hijos son de 30.000 a 40.000 rublos. Es decir, es dinero para mantener a otro hijo en la familia de otra persona”, dijo a NTV, destacando que los rusos que no tienen hijos por razones médicas no deberían estar exentos del impuesto.

Además, Zubets opinó que las familias con 1 solo hijo también deberían pagar, porque, según sus palabras, "una familia normal es una familia de 2 hijos".

Kremlin

El secretario de prensa del presidente Putin, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin aún no conoce los detalles de la iniciativa de introducir un impuesto a la falta de hijos.

Según él, en la URSS un impuesto similar apenas influyó en la demografía y que antes de volver a introducirlo es necesario analizar aquella experiencia.

En contra de la propuesta también se pronunció el vicepresidente del Comité de la Duma Estatal para la Protección de la Familia, Cuestiones de Paternidad, Maternidad e Infancia, Vitaly Milonov: “No hay necesidad de amenazar con un palo a cualquiera. Nadie construirá una familia a la fuerza. Mi opinión personal es que en nuestro país no habrá tal impuesto”.

Milonov también es de Rusia Unida: evidentemente hay debate en el oficialismo.

Según Milonov, tales propuestas son opiniones privadas de individuos y no una estrategia del Estado.

El presidente de la Duma estatal, Viacheslav Volodin, advirtió a sus compañeros diputados contra iniciativas mal concebidas, incluidas propuestas de un impuesto a la falta de hijos.

Volodin también es de Rusia Unida.

“Constantemente les decimos a nuestros compañeros diputados: piensen primero antes de expresar una iniciativa. No hay necesidad de asustar a la sociedad. Estos son extremos”, afirmó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Nobel de Economía fue para investigaciones sobre las diferencias de prosperidad entre naciones

Irán en alerta: USA enviará tropas y un potente sistema antimisiles a Israel

La pobreza avanza y golpea duro en Santa Fe

80% de argentinos no le cree a Milei que "los pobres no llegan a la universidad".