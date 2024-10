Emmanuel Macron: "La Unión Europea puede morir"

Incluso, de acuerdo a Macron, si la UE no actúa ahora para revertir su tendencia de regular excesivamente pero invertir poco, tendrá que poner en marcha un plan de rescate dentro cinco o diez años.

"Nuestro modelo anterior ha terminado: estamos regulando en exceso y no invirtiendo lo suficiente. En los próximos dos o tres años, si seguimos con nuestra agenda clásica, estaremos fuera del mercado", sentenció Macron.

image.png Macron con el canciller alemán, Olaf Scholz, en su cuarta visita a Alemania.

Las advertencias de Macron coinciden con las de Mario Draghi, ex primer ministro italiano, que elaboró un informe en el que se exigía una "estrategia industrial para Europa" más amplia, es decir, una inversión anual de 800.000 millones de euros para evitar que la economía europea 'colapse' ante la competitividad de China y USA.

Cabe destacar que tal como Macron, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, fue otro que advirtió en agosto que una guerra comercial entre la UE y China "podría ser inevitable".

Macron no quiere seguir siendo un vasallo de USA

Emmanuel Macron desde Berlín dijo que Estados Unidos y China superan a la Unión Europea en producción económica e inversión y que el bloque no puede seguir recibiendo energía barata de Rusia ni confiar en el paraguas de defensa de Washington.

Es que la dependencia armentística de Europa con Washigton puede perecer ante un eventual retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y entonces, tendrán que valerse por sí mismos.

image.png El presidente de Francia, Emmanuel Macron

En campaña, Trump prometió desfinanciar a Ucrania y a las bases estadounidenses en Taiwán, aludiendo a que es necesario que Estados Unidos vuelva a ocuparse de sus fronteras -por la actual crisis de fentanilo- y no en asuntos externos.

Dicho esto, Macron afirmó en Alemania que la UE necesita priorizar su propia inversión en Defensa y "acelerar la capacidad de innovación" porque está quedando detrás de la de China y USA. Según él, el presupuesto actual no es eficiente.

El jefe de Estado francés en su intervención también apeló a la 'unidad entre los aliados europeos' ante la actual polarización entre los países miembros por los conflictos en curso y el financiamiento de guerras externas, entre otros puntos.

Un ejemplo de ello es la postura del gobierno alemán, el anfitrión por estos días, que discrepa con Emannuel Macron sobre cómo avanzar con los aranceles chinos a los vehículos eléctricos (VE).

Mientras el líder galo apoya abiertamente los planes de la UE de introducir gravámenes a los vehículos eléctricos chinos, el canciller alemán Olaf Scholz teme que tales aranceles puedan afectar a la industria automovilística que es el motor de la economía alemana.

Es por ello que muchos fabricantes de automóviles instan al gobierno de Scholz a que vote en contra de los gravámenes adicionales a la importación en la votación de la UE del viernes.

Emmanuel Macron, llamó a los aliados de Ucrania a no "ser cobardes", en marzo pasado y a una semana de haber dicho que enviaría tropas a Kiev, lo que ocasionó una "amenaza nuclear" de parte de Rusia.

"La guerra ha vuelto a Europa", advirtió el presidente francés Emmanuel Macron en su discurso del martes (05/03) en Praga, en medio del debate sobre el envío oficial de tropas de la OTAN a Ucrania y que resultó en una contundente amenaza de Vladimir Putin de una inminente 'guerra nuclear' al Occidente.

Emmanuel Macron desde República Checa, instó a los países aliados de la Alianza Atlántica a “no ser cobardes” frente a las potencias que “buscan ser imparables”, en alusión a Rusia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/EduardoSaldania/status/1765047771227206122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1765047771227206122%7Ctwgr%5E7cccad1e709fd7b0fe45ae54b2abc9120d49bc97%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fmacron-insto-los-aliados-la-otan-no-ser-cobardes-ucrania-n572475&partner=&hide_thread=false Macron en Praga: “Nos enfrentamos a una época en Europa en la que no podemos ser cobardes. No querremos ver los dramas que vienen. Nunca querremos ver lo que está en juego… Tenemos que estar a la altura del desafío de la historia y del coraje que implica”pic.twitter.com/jJTr4SxgpY — Eduardo Saldaña (@EduardoSaldania) March 5, 2024

Amenaza nuclear de Putin

Tales declaraciones de Emmanuel Macron en Praga suceden a una semana de que el propio mandatario galo expresara su deseo de enviar un contingente militar a Ucrania, lo que generó el enojo del Kremlin y la atroz advertencia del parte del presidente ruso Putin de una ‘escalada nuclear’.

"Todo esto realmente amenaza con un conflicto con el uso de armas nucleares y la destrucción de la civilización", sentenció Putin ante los legisladores del Kremlin durante su discurso del 29 de febrero. “(Las naciones occidentales) deben darse cuenta de que también tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio”, amenazó.

Macron con 'mano dura' contra Rusia

"Nos acercamos a un momento de nuestra Europa en el que nos convendrá no ser cobardes", aseguró Emmanuel Macron en su discurso en República Checa y agregó que "nunca queremos ver lo que ocurre".

En la rueda de prensa con su homólogo checo Petr Pavel, el presidente Macron reconoció haber pedido a sus aliados un “salto estratégico” al evocar la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania y advirtió de "el espíritu de derrota (...) que acecha".

image.png

“¿Es esta nuestra guerra o no es nuestra guerra? ¿Podemos dar la vuelta y considerar que las cosas pueden seguir desarrollándose?... No lo creo y por lo tanto es un salto estratégico que pedí y que acepto plenamente", insistió el jefe de Estado francés.

