Macron instó a los aliados de la OTAN a "no ser cobardes" con Ucrania

Macron con 'mano dura' contra Rusia

"Nos acercamos a un momento de nuestra Europa en el que nos convendrá no ser cobardes", aseguró Emmanuel Macron en su discurso en República Checa y agregó que "nunca queremos ver lo que ocurre".

En la rueda de prensa con su homólogo checo Petr Pavel, el presidente Macron reconoció haber pedido a sus aliados un “salto estratégico” al evocar la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania y advirtió de "el espíritu de derrota (...) que acecha".

Si todos los días explicamos cuáles son nuestros límites frente a alguien que no los tiene y lanzó esta guerra, ya les puedo decir que el espíritu de derrota está ahí acechando. Entre nosotros no Si todos los días explicamos cuáles son nuestros límites frente a alguien que no los tiene y lanzó esta guerra, ya les puedo decir que el espíritu de derrota está ahí acechando. Entre nosotros no

image.png Emmanuel Macron, presidente de Francia.

“¿Es esta nuestra guerra o no es nuestra guerra? ¿Podemos dar la vuelta y considerar que las cosas pueden seguir desarrollándose?... No lo creo y por lo tanto es un salto estratégico que pedí y que acepto plenamente", insistió el jefe de Estado francés.

¿Quién lanzó la guerra en Ucrania? Vladimir Putin. ¿Quién nos amenaza, hagamos lo que digamos, con armas nucleares? El presidente Putin. Si todos los días explicamos cuáles son nuestros límites frente a alguien que no los tiene y lanzó esta guerra, ya les puedo decir que el espíritu de derrota está ahí acechando. Entre nosotros no ¿Quién lanzó la guerra en Ucrania? Vladimir Putin. ¿Quién nos amenaza, hagamos lo que digamos, con armas nucleares? El presidente Putin. Si todos los días explicamos cuáles son nuestros límites frente a alguien que no los tiene y lanzó esta guerra, ya les puedo decir que el espíritu de derrota está ahí acechando. Entre nosotros no

"Salto estratégico" podría llevar a la OTAN a la guerra con Rusia

"No queremos una escalada, nunca hemos estado en beligerancia", continuó el presidente francés en su oratoria en República Checa.

Macron en tal rueda de prensa consideró “extremadamente útil” la iniciativa de Praga, que propone comprar municiones fuera de la Unión Europea para suministrarlas al frente ucraniano.

image.png Foto de archivo, Emmanuel Macron.

“Lo apoyamos, participaremos (...), estamos dispuestos a contribuir ", afirmó Macron.

En referencia a la invasión rusa de Ucrania, Emmanuel Macron también lanzó que Francia y la República Checa eran "muy conscientes de que la guerra ha vuelto a Europa".

"Algunas potencias que se han vuelto imparables extienden cada día su amenaza de atacarnos incluso más, y que tendremos que estar a la altura de la historia y del coraje que requiere", sentenció.

Más contenido en Urgente24:

El imperdible bodegón de barrio de Buenos Aires que sirve la mejor parrillada

El maravilloso pueblo a 2 horas de Buenos Aires que enamora a todos

El hermoso pueblo con cascadas para disfrutar en Buenos Aires

Paro de colectivos: Empresarios advierten que podía sumarse el AMBA

El encantador pueblo de Buenos Aires que todos quieren visitar