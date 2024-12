Orsi vs Lacalle Pou por el proyecto de "gestión privada del agua"

El Proyecto Neptuno debe seguir viento en popa ante una nueva sequía

Tras haber recibido el estudio de impacto ambiental, el presidente saliente Luis Lacalle Pou le lanzó un dardo a los frenteamplistas durante la inauguración del puente sobre arroyo Solís Grande, con una irónica pregunta retórica en alusión a la negativa a continuar con el Proyecto Neptuno.

¿Cuál es el deber del presidente de la República, si dijo que desde el 1° de marzo de 2020 al 1° de marzo de 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? ¿Cuál es el deber del presidente de la República, si dijo que desde el 1° de marzo de 2020 al 1° de marzo de 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano?

"Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa, a los que vienen o al que se fue, que no hizo las cosas?", sentenció este miércoles, rememorando la crisis hídrica del año pasado y alegando que es de vital importancia proseguir con la construcción de la planta.

image.png Manifestación en Montevideo contra el proyecto Neptuno, que habilitaría a empresas privadas a "gestionar" el agua potable.

Es que durante todo el año pasado, producto de la sequía histórica en Uruguay, se redujeron notablemente las reservas acuíferas del embalse Paso Severino que abastece con agua dulce a millones de uruguayos.

Entonces la ciudadanía no tuvo más remedio que ducharse una vez por semana y sólo usar el agua para higienizarse. La poca agua que salía de las canillas no podrían derrocharla -enfrentaban multas-, muchos tuvieron que acudir a bidones de agua para regar y el Gobierno repartió sachets de agua.

Tal grave crisis hídrica en todo Uruguay obligó al Gobierno de Lacalle Pou a emitir una disposición para salinizar el agua, con el fin de estirar el rendimiento. La Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) uruguayo dispuso (UNIT 833/2008) el aumento del agua del Paso Severino de su nivel de sodio estipulado de 200 a 440 mg/l y el de sus cloruros de 250 a 750 mg/l.

Por esto mismo Lacalle Pou anticipó este miércoles que conversará sobre la planta con Orsi, pese a que tiene "la legitimación para gobernar" hasta que asuma.

Asimismo, aseguró que el proyecto Neptuno ya está decidido que se hará "porque es bueno para el país" aunque buscará "un punto intermedio donde más o menos todos" queden "satisfechos".

En propias palabras, también afirmó que durante las primeras reuniones de transición "este fue uno de los temas, a modo de consulta barra información".

¿Es obligación del gobierno hacerlo? No, no lo dice la Constitución ni la ley. Es una obligación que nosotros como individuos, como gobernantes, sentimos, porque yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, le quiero dejar una solución ¿Es obligación del gobierno hacerlo? No, no lo dice la Constitución ni la ley. Es una obligación que nosotros como individuos, como gobernantes, sentimos, porque yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, le quiero dejar una solución

El Proyecto Neptuno abrió una grieta en Uruguay

El año pasado en el Parlamento uruguayo se aprobó la adjudicación del proyecto Neptuno, destinado a la construcción de una avanzada planta potabilizadora privada en la estratégica zona de Arazatí, ubicada en el departamento de San José.

El grupo empresarial que triunfó en la licitación fue “Aguas de Montevideo”, una coalición conformada por las destacadas firmas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST Ltda.

El polémico proyecto Neptuno tendría un costo estimado de unos US$250 millones. El mismo propone tomar agua del Río de la Plata para potabilizarla y complementar el abastecimiento en el área metropolitana de Montevideo y Canelones.

Este mega proyecto de planta abarca una serie de componentes clave en la zona de Arazatí, ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al oeste de Montevideo. Estos elementos son fundamentales para garantizar el suministro de agua potable a la región metropolitana y su entorno.

Según el portal uruguayo La Red21, entre las principales infraestructuras que comprende este ambicioso proyecto se encuentran:

Toma de Agua: Se contempla la construcción de una toma de agua en la zona de Arazatí. Esta instalación desempeña un papel crucial al captar el recurso hídrico necesario para su posterior tratamiento y distribución.

Se contempla la construcción de una toma de agua en la zona de Arazatí. Esta instalación desempeña un papel crucial al captar el recurso hídrico necesario para su posterior tratamiento y distribución. Planta Potabilizadora: En cercanía a la toma de agua, se prevé la edificación de una planta potabilizadora. Aquí, el agua cruda será sometida a procesos rigurosos de purificación para asegurar su calidad y aptitud para el consumo humano.

En cercanía a la toma de agua, se prevé la edificación de una planta potabilizadora. Aquí, el agua cruda será sometida a procesos rigurosos de purificación para asegurar su calidad y aptitud para el consumo humano. Reserva de Agua Dulce (Pólder): Ante la posibilidad de episodios de salinidad en la fuente de abastecimiento, se proyecta la creación de una reserva de agua dulce, conocida como pólder. Esta reserva actuará como un colchón estratégico para satisfacer la demanda incluso en condiciones adversas.

Ante la posibilidad de episodios de salinidad en la fuente de abastecimiento, se proyecta la creación de una reserva de agua dulce, conocida como pólder. Esta reserva actuará como un colchón estratégico para satisfacer la demanda incluso en condiciones adversas. Terreno para Disposición de Lodos (Monorrelleno): La gestión de residuos también es un aspecto relevante. Se contempla la asignación de un terreno específico para la disposición final de lodos, utilizando la técnica del monorrelleno, asegurando así una gestión ambientalmente responsable de los subproductos del proceso de potabilización.

La gestión de residuos también es un aspecto relevante. Se contempla la asignación de un terreno específico para la disposición final de lodos, utilizando la técnica del monorrelleno, asegurando así una gestión ambientalmente responsable de los subproductos del proceso de potabilización. Tubería Aductora de Agua Potable: Para llevar el agua potable hacia el Sistema Metropolitano de Montevideo, se planifica la construcción de una tubería aductora. Esta infraestructura permitirá la distribución eficiente del recurso hacia las zonas urbanas y suburbanas que lo requieran.

Para llevar el agua potable hacia el Sistema Metropolitano de Montevideo, se planifica la construcción de una tubería aductora. Esta infraestructura permitirá la distribución eficiente del recurso hacia las zonas urbanas y suburbanas que lo requieran. Interconexión con el Recalque de Melilla: Se proyecta una interconexión con el sistema de recalque de Melilla. Esta conexión fortalecerá la capacidad de distribución y respaldo del suministro de agua en la región.

Se proyecta una interconexión con el sistema de recalque de Melilla. Esta conexión fortalecerá la capacidad de distribución y respaldo del suministro de agua en la región. Interconexión de Melilla a Cuchilla Pereira: Otra interconexión importante se establecerá entre Melilla y Cuchilla Pereira, ampliando la red de distribución y garantizando un flujo continuo de agua potable.

Más contenido en Urgente24

Los montos máximos de transferencias para no caer en el radar de ARCA

Andrés Fassi podría lograr la primera victoria de Javier Milei ante Chiqui Tapia

Importaciones: Aduana va a fondo en medio del vendaval de encomiendas

Netflix estrenó la miniserie de 6 episodios que todo el mundo está mirando

La miniserie de Netflix que todos aman y solo tiene 10 episodios