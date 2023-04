Netflix estrena atrapante serie con Edgar Ramírez en abril

La serie está llena de asesinatos, persecuciones, misterio y drama. Es una creación de Donald Todd, quien también estuvo detrás de series como 'Ugly Betty' y películas como 'This is Us'.

Además del actor venezolano Edgar Ramírez, la serie que Netflix califica como "dramática" contará con la participación de Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider y Lauren Buglioli.

En ese sentido, Netflix lanzó el trailer oficial de Florida Man en marzo y los comentarios sobre la participación de Edgar Ramírez no se hicieron esperar:

"Todos estamos aquí por el gran Edgar Ramírez"; "Cada vez que veo a Edgar Ramírez me llenó de emoción, cómo ha triunfado, muchos éxitos desde Caracas"; "Orgullo venezolano el actor Edgar Ramírez", "Cuando vi a Edgar, ¡Uff! Ya sabemos que esto va a ser un éxito"; "La veré por Edgar Ramírez", fueron algunos de las opiniones.

Ahora, echa un vistazo al trailer de la nueva serie de Edgar Ramírez en Netflix.

Un hombre de Florida | Avance oficial | Netflix

¿Qué películas ha hecho Edgar Ramírez?

Edgar Ramírez ha participado en diversas películas venezolanas e internacionales. Sin duda, una de las más emblemáticas ha sido 'Punto y Raya', la cual representó a Venezuela ante los Premios Oscar.

Tras su gran debut en el cine venezolano, el actor trabajó en Hollywood en el año 2005 como coprotagonista de la cinta estadounidense Domino. En 2007, se estrenó otra película importante donde participó el actor criollo junto con Matt Damon, en Bourne: El ultimátum.

En total, Ramírez ha trabajado en más de 20 películas, entre nacionales e internacionales, incluyendo: Agentes 355, Jungle Cruise, Yes Day, The Last Days of American Crime, La Red Avispa, La Quietud, Bright, La chica del tren, Manos de piedra, Joy, Punto de quiebre, Líbranos del mal, Libertador Simón Bolívar, El abogado del crimen, La noche más oscura, Furia de titanes 2, Saluda al diablo de mi parte, Justo en la mira, Che, Cyrano Fernández, Elipsis.

El trabajo de Ramírez le ha valido elogios. En 2011, The New York Times lo incluyó en su lista de los actores que deberían ser nominados a los Premios Oscar como Mejor Actor Principal, ya que tiene habilidad para caracterizar personajes rudos.

Entre las películas de Edgar Ramírez que se pueden ver en Netflix se encuentran: Yes Day, The Last Days of American Crime, La Red Avispa, Bright y Resistence.

Estrenos Netflix abril 2023

Por otra parte, además de Florida Man con Edgar Ramírez, ya se sabe cuáles son las otras series que Netflix estrena en abril 2023. En el catálogo renovado se encuentran las siguientes:

War Sailor: Limited Series (2/4/2023)

La firma (4/4/2023)

Bronca (6/4/2023)

Transatlántico (7/4/2023)

Shin, abogado de divorcios (8/4/2023)

La suegra que te parió: Temporada 2 (12/4/2023)

Obsesión (13/4/2023)

Queenmaker (14/4/2023)

Keeping Up with the Kardashians (15/4/2023)

The Real Housewives of Beverly Hills (15/4/2023)

Pálpito: Temporada 2 (19/4/2023)

La diplomática (20/4/2023)

Workin' Moms: Temporada 7 (26/4/2023)

El amor después del amor (26/4/2023)

Sweet Tooth: Temporada 2 (27/4/2023)

El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions (28/4/2023)

