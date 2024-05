Monjas 'herejes' de Belorado: Rompen con El Vaticano y pactan con un excomulgado

Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen

image.png

La prensa española apoda esta ‘movida’ de las clarisas como la “la rebelión de las trufas”, ya que al norte del país son famosas por su repostería. De hecho, cuentan con un inmueble de pastelería en Belorado, en donde preparan tortas, muffins y todo tipo de dulces, entre los que se destacan sus famosas trufas, altamente cotizadas en el mundo.

El detonante para 'abdicar al Papa'

Las religiosas habían pedido permiso a las diócesis de Burgos y de Vitoria para vender el convento de Belorado a un comprador que ofrecía pagar 1,6 millones de euros. Este 'convento de la discordia' está ocupado por las propias monjas clarisas, según disposición de la Archidiócesis, pero no pueden abonar el alquiler y entonces consideran que lo mejor es vender el lugar: pero también hay otra cuestión detrás.

Al respecto, el portavoz de las monjas Clarisas del convento de Belorado, don José, acusa a la actual Iglesia de estar formada "por estafadores que se dedican a quitar inmuebles y a estafar a la gente y a hundir a miles de personas" como, según ha apuntado, lo hizo el actual arzobispo de Burgos, Mario Iceta, cuando fue consejero en la entidad cordobesa Cajasur.

image.png Portavoz de las monjas Clarisas del convento de Belorado, don José,

En diálogo con Europa Press, explicó las motivaciones de las monjas clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Bizkaia) de dejar la iglesia Católica para pasar a la jurisdicción de la 'Pía Unión Sancti Pauli Apostoli' creada por Pablo de Rojas, quien fue excomulgado en 2019.

"La iglesia que existía en los años 60 o 50 no es la que existe hoy en día...Nosotros pertenecemos a la iglesia Católica, ellos no", subraya el portavozm quien embiste contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta: "Está haciendo el paripé porque sabe perfectamente que no se van a echar atrás", en alusión a la decisión de las Clarisas de "abandonar la iglesia Conciliar" al sentirse "perseguidas y bloqueadas" por Roma.

"Iceta conoce muy bien a la madre Isabel" (la abadesa) y no es nueva la relación que tienen y el malestar que hay entre ellos", señala.

"Es una inquina personal del señor Iceta" ante "unas monjas que le han plantado cara y no han sido sumisas como otras, como en la costa de Amalfi, como en Córdoba, que quitaron dos monasterios de Clarisas estando el señor Iceta allí como sacerdote y consejero de Cajasur, o como otras más que se han callado y han cedido", sentenció el portavoz de las clarisas.

En ese sentido, sugiere que el arzobispo de Burgos "está muy nervioso porque está en juego su birrete cardenalicio".

"No estamos secuestradas ni nos vamos de la Iglesia"

"Paz y bien hermanos, estamos en la hospedería de San Damián, en el convento de Santa Clara de Belorado, nuestra casa. Tenemos intención de comunicaros, por las preocupaciones que nos llegan, que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas, lejos de nuestras familias", señala una de las monjas clarisas a través de su Instagram 'Te Hago Luz'.

Asimismo, afirma que irán "poco a poco compartiendo" su experiencia y su deseo "de ser fieles a la verdad de Cristo, a la fidelidad a la fe, a la doctrina de la iglesia católica". "No nos vamos de la iglesia", añade.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Te Hago Luz (@tehagoluz)

"Los que estáis preocupados por esto, tened un poco de paciencia, que lo iremos explicando. La realidad que tenemos es poder mostraros lo que nosotras hemos ido descubriendo, y el deseo de la verdad y del abrazo con Cristo", dice.

Es que estas monjas clarisas no abandonaron la "fe en Cristo" tras salir de la Iglesia Conciliar, sino más bien pasaron a bajo la tutela de la que se autodenomina 'Pía Unión Sancti Pauli Apostoli', liderada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, que se hace llamar obispo.

Tal como lo expresa la página oficial de los sedevacantistas, "la Pía Unión de San Pablo Apóstol no es una orden religiosa, pero de acuerdo al canon 707 del Código de Derecho Canónico (Pío-Benedictino de 1917), es una Pía Unión instituida para lograr más fácilmente las obras de culto, caridad y piedad que han sido siempre aprobadas por la Iglesia"

En esa misma línea, el portavoz de las clarisas de Burgos señala que la Pía Unión de Pablo de Rojas se financia "como todas las asociaciones o todas las entidades sin ánimo de lucro o todas las fundaciones" y explica que es una fundación legal.

De las 16 monjas que residen en Belorado, según el portavoz, sólo una de ellas no estaba de acuerdo con dejar la iglesia Católica y se ha trasladado al monasterio de Castil de Lences.

Quién es el obispo excomulgado Pablo de Rojas, por parte del actual arzobispo de Burgos

Pablo de Rojas fue excomulgado en 2019 por Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos (cuando éste era obispo de Bilbao) por un “delito de cisma” tras celebrar sacramentos en la diócesis sin poder hacerlo, y por respaldar al vietnamita monseñor Thuc, responsable de las ordenaciones fraudulentas en el Palmar de Troya, según lo divulgó El Confidencial.

Además de obispo de la 'Pía Unión Sancti Pauli Apostoli', Rojas se autobautizó como Duque imperial, Príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y cinco veces 'grande' de España.

image.png Quién es el obispo excomulgado Pablo de Rojas, el sacerdote al que siguen las monjas del cisma de Belorado

Pablo de Rojas, precursor de los sedevacantistas a los que El Vaticano cataloga como una secta, defiende la teoría de la conspiración, niega la legitimidad papal de Juan XXIII y no reconoce a ningún obispo de Roma posterior a Pío XII porque la evolución eclesiástica de estos días es "satánica": tampoco validad los sacramentos celebrados en la Iglesia post Conciliar.

En 2021, Rojas inscribió en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, con sede en Bilbao, ciudad donde reside. El mundo del clero lo describe como un personaje megalomaníaco y con delirios de grandeza.

Tiene un perfil de Instagram y Facebook en donde hace publicaciones antisemitas y apología a la 'antivacunación': además se refiere al dictador Franco como “nuestro invicto caudillo” y considera rey legítimo de España al pretendiente carlista Sixto Enrique de Borbón-Parma .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pia Unio Sancti Pauli Apostoli (@piauniosanctipauliapostoli)

