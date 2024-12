Lula da Silva sorteando la ruina: El dólar, peor que con Dilma

image.png Lula da Silva y Dilma Rousseauff | GENTILEZA O GLOBO

"Los tipos de cambio nominal y real reflejan la situación de la economía, ya sea buena o mala. Es casi un espejo de nuestra dificultad fiscal, aunque no es una relación directa", afirmó Sergio Vale, economista jefe de la consultora MB Associados .

Desafortunadamente, en los últimos años casi hemos estado en un escenario de continuo empeoramiento de la deuda pública, pero en 2016 la situación fiscal era menos peor que hoy Desafortunadamente, en los últimos años casi hemos estado en un escenario de continuo empeoramiento de la deuda pública, pero en 2016 la situación fiscal era menos peor que hoy

Hace pocas semanas, el Banco Central de Brasil no tuvo más remedio que vender u$s8.000 millones para frenar la caída histórica del real, el cual sigue perdiendo valor, debilitándose un 21 % frente al dólar, como reveló Urgente24.

La peor recesión con Dilma, pero no la peor caída del real

La economía de Brasil en el mandato de Dilma Rousseauff —del mismo signo político que el actual presidente Lula da Silva—, vivió su peor recesión, con caídas anuales del PIB (Producto Interno Bruto) del 3,8% y 3,6%, respectivamente.

Recién en el 2023, el PBI brasilero aumentó un 3,2%, y se prevé que, este 2024, cierre con un crecimiento del 3, 49%, según las estadísticas y proyecciones de Focus.

Sn embargo, ganándole por goleada, la deuda pública bruta en esta gestión creció aún más.

Recordemos que para finales del 2016, la relación deuda/PIB era del 69,8%, un aumento de 13,6 puntos porcentuales si lo contrastamos con el 2014.

image.png La agencia Folha divulgó el informe estadístico

Ello, en comparación con los actuales tiempos de Lula, no estaba tan mal.

Para octubre del 2024 la deuda bruta/PIB ya era 77,8% del PIB y la proyección del IFI (Institución Fiscal Independiente, Senado) dice que este año cerrará en 84,1%.

Según las mediciones, se trataría de un empeoramiento de 12,4 puntos porcentuales.

De cualquier manera, para la economista senior de Bloomberg Economics, Adriana Dupita, tal comparación es cuestionable: "Muchas cosas de esa época no contaban oficialmente, y el resultado de las primarias de hoy es mejor. Otra diferencia es que durante la época de Dilma no había reglas fiscales y hoy tenemos el marco. No es perfecto, pero está ahí".

Según la economista, el hecho de que el dólar esté más caro en términos reales que durante la crisis de Dilma es sólo un indicio de estrés en el mercado.

"Este relato demuestra hasta qué punto la irracionalidad del aumento del dólar. Hemos estado así durante diez años [con un aumento de la deuda]. No creo que la situación sea peor que bajo el gobierno de Dilma. Este tipo de cambio parece para mí estar completamente desligada de lo fundamental", sentenció Adriana.

image.png El dólar se fagocita al real en Brasil | GENTILEZA DE IMAGEN G1

En esa misma línea, Nicholas McCarthy, director del área de Estrategias de Inversión de Itaú Unibanco, aseguró que considera que el actual escenario es similar al vivido en 2015 en Brasil, pero con ciertas variables de la geopolítica que repercuten en el mercado local.

"[En ese momento] teníamos un escenario mundial un poco más favorable para Brasil. China estaba creciendo alrededor del 10% anual, lo que generó un aumento muy fuerte de las materias primas. Entonces, nuestras cuentas externas estaban bastante equilibradas", sugirió McCarthy.

Sin embargo, desde la perspectiva de Urgente24, la atomización electoral en Brasil ha provocado que se utilice el sobregasto presupuestario y extrapresupuestario para construir mayorías parlamentarias.

El gasto público es enorme y está desbordado impidiendo un sistema impositivo más competitivo. Luiz Inácio Lula da Silva ha heredado, en parte, una situación que no provocó 100% -Jair Bolsonaro también hizo lo propio- pero que debe resolver para evitar el colapso del real, la moneda doméstica. El dólar se está disparando (R$5,80), la inflación también, y el índice bursátil Bovespa cae por la indefinición en el recorte inevitable del gasto.

Más contenido de Urgente24

Martín Llaryora mete cambios de última hora en la lucha narco

El 'César' Javier Milei gobierna por DNU, no necesita un Congreso sino robots

Combustibles: Aumentan los impuestos e impactan en los surtidores

Marcelo Polino brindó alarmantes detalles de la salud de Antonio Gasalla

Presupuesto: Histórica segunda prórroga y Milei manejará $20 billones extra