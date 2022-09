Jair Bolsonaro dijo que si pierde se retira de la política

"Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad", dijo el jefe de Estado en el canal evangelista de streaming Collab.