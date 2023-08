La película más polémica de 2023 llega a Venezuela

En Venezuela, las principales cadenas de cine del país, Cines Unidos y Cinex, confirmaron la noticia en sus redes sociales e informaron que la preventa de las entradas será a partir del viernes 4 de agosto.

¿De qué trata la película Sonido de Libertad?

La película "Sonido de libertad" dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, está basada en un caso real y muestra las tácticas que emplean las redes de tráfico infantil.

El filme es protagonizado por Jim Caviezel, quien interpreta a Timothy Ballard, un activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fundador de Operation Underground Railroad (OUR).

En concreto, "Sonido de Libertad" cuenta la historia de un exagente del gobierno estadounidense que dejó el servicio para salvar a niños de la esclavitud sexualizada.

La sinopsis de la película indica lo siguiente:

"Después de rescatar a un niño de los traficantes, un agente federal descubre que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo en su contra, renuncia a su trabajo y se adentra en lo profundo de la selva colombiana, poniendo su vida en riesgo para liberarla y traerla de vuelta a casa".

Detrás del revuelo

"Sonido de libertad" no ha escapado de la polémica. La película ha causado revuelo político y cultural. Ha habido mucha controversia.

Por ejemplo, Rolling Stone llamó a la película un"thriller teñido de QAnon", una referencia a la teoría de la conspiración en expansión que dice que Donald Trump está luchando contra una élite de pedófilos satánicos, reseña la BBC.

Sin embargo, la compañía detrás de la película niega que esté alimentando las teorías de la conspiración.

“Cualquiera que haya visto esta película sabe que no tiene nada que ver con teorías de la conspiración”, aseguró Jordan Harman, presidente de Angel Studios. "Se trata de un hombre que hizo algo valiente".

Asimismo, tal como detalló Urgente24, Tim Ballard, el prototipo del protagonista de la película, y la organización que fundó, Operation Underground Railroad, también rechazaron cualquier vínculo con QAnon.

Una opinión diferente es la de Owen Gleiberman de Variety quien escribió:

"Supongamos que, como yo, no eres un teórico de la conspiración fundamentalista de derecha que busca una película de suspenso oscura y basada en la fe para ver durante el fin de semana festivo. Incluso entonces, no es necesario tener creencias extremas para experimentar Sound of Freedom como una película convincente que arroja una luz auténtica sobre uno de los horrores criminales cruciales de nuestro tiempo, uno que Hollywood ha evitado en su mayoría".

Película taquillera

Pese a la controversia, la película "Sonido de Libertad" ha obtenido un inesperado éxito en la taquilla.

Mel Gibson respaldó la película y Caviezel grabó un video promocional en el que repetía una línea de la película invitando a la gente a verla: "puedes enviar el mensaje de que los hijos de Dios no están a la venta", detalla la BBC.

En su primera semana en los cines, “Sonido de libertad” recaudó más de US$40 millones. Pero, ya en tres semanas sumó más US$100 millones para un presupuesto de US$14,5 millones.

Además, “Sonido de libertad” ocupa el puesto 13 entre las películas más taquilleras de 2023 en los Estados Unidos, y viene mucho más.

El presidente de Angel Studios dijo que espera que “Sonido de libertad” permanezca en los cines durante meses y adelanta que el estudio tiene varios proyectos en marcha.

"Tenemos un programa cinematográfico muy grande", afirmó. "Y nuestra comunidad está creciendo muy rápidamente".

Sonido de Libertad: Reparto

Jim Cabiezel como Timothy Ballard

Mira Sorvino como Katherine Ballard

Bill Camp como Vampiro

Eduardo Verástegui como Paul

Javier Gordino como Jorge

José Zúñiga como Roberto

Kurt Fuller como Frost

Gary Basaraba como Earl Buchanan

Gerardo Taracena como El Alacrán

Gustavo Sánchez Parra como El Calacas

Scott Haze como Chris

Yessica Borroto como Giselle

Kris Avedisian como Ernst Ohinsky

Cristal Aparicio como Rocío

Lucas David Ávila como Miguel

Saim Livistong como Simba

