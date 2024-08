La hipocresía del vice de Kamala Harris frente a los "raritos" de Vance-Trump

Recordemos que Kamala Harris, la actual vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata para los comicios de noviembre, ha elegido a su compañero de fórmula, al gobernador de Minnesota Tim Walz, alguien que encaja perfectamente con la contraparte necesaria en su binomio al ser un “hombre blanco y avanzada edad” que necesitaba para capitalizar más votos por fuera del electorado latino y afro.

Ahora bien, el denunciante mediático contra el vice se convirtió en un teniente coronel de la unidad de Minnesota unos meses después de que Tim Walz renunciara en la Guardia Nacional para postularse al Congreso y desde allí éste subiera peldaños en estos años hasta postularse para segundear a Kamala Harris.

image.png Kamala Harris y Tim Walz, la fórmula de los demócratas

En una publicación de Facebook que se viralizó, el propio denunciante, John Kolb, salió al cruce de Walz al decir que no sólo se “retiró anticipadamente” y “rompió su contrato de alistamiento”, sino que tampoco logró culminar “la Academia de Sargentos Mayores” y “no completó con éxito ninguna asignación como Sargento Mayor”.

No obtuvo el rango ni completó con éxito ninguna tarea como E9 No obtuvo el rango ni completó con éxito ninguna tarea como E9

“Puedo sentarme en la cabina de un avión, eso no me convierte en piloto”, escribió Kolb junto al hashtag #NotmyCSM, para dar cuenta que el vicepresidenciable se autogalardona de un título de la Guardia Nacional que jamás consiguió.

image.png John Kolb, comandante de batallón de la antigua unidad de Walz, criticó al compañero de fórmula de Harris por presunto valor robado.

Tim Walz, es un ex congresista de 60 años y ex miembro de la Guardia Nacional, quien es el actual gobernador en segundo mandato de Minnesota, un estado “bastión” de los demócratas y en donde Donald Trump no ha podido revertir tal tendencia.

En los últimos meses, Walz empezó a ocupar visibilidad en las redes sociales, en la juventud demócrata y ser tendencia cuando tildó de "raritos/freakys" a la fórmula de Trump y J.D. Vance. "Los fascistas dependen de que volvamos, pero no tenemos miedo de la gente rara", lanzó el ahora vicepresidenciable.

El 'freaky' de Vance del que los republicanos de centro se distancian

De otro lado, en las filas republicanas, explotan también varios escándalos y se manifiesta un evidente malestar por la elección del ultraconservador J.D. Vance como copiloto de Donald Trump. Esto causó sin dudas una desilusión en su propia bancada, ya que aseguran que es un 'pianta votos' y que no capitaliza al votante de centro.

Senador republicano por Ohio, nació como James Donald Bowman pero se cambió el nombre por James David Vance, antes de elegir bautizarse católico apostólico romano.

Es hijo de padres divorciados y fue criado por sus abuelos. Durante su juventud fue 'marine'. En 2003 estuvo en la 2da. Guerra de Irak, a su regreso se doctoró en Derecho en la Universidad de Yale, donde conoció a su esposa, la abogada Usha Chilukuri, con quien tiene 3 hijos.

image.png Católico financiado por PayPal, J. D. Vance es el copiloto de Donald Trump

En cuanto a su idiosincracia, Vance exige el cierre de la frontera con México por la cuestión del fentanilo, la explotación sin restricciones de los recursos energéticos nacionales y la reducción del gasto público. En el plano de la política internacional, es abiertamente proteccionista como su camarada Donald Trump.

En febrero de 2022, días antes del inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania, declaró en televisión: "Seré sincero con ustedes, no me importa lo que le ocurra a Ucrania".

Tal como reveló Urgente24, J.D. Vance ya levantó polvareda en el 2021, cuando estaba haciendo campaña para un escaño por Ohio al Senado federal. Él le dijo al entonces presentador de Fox News, Tucker Carlson, que el país estaba siendo gobernado por "un grupo de mujeres amantes de los gatos, sin hijos, que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable".

Tras tales declaraciones, que fueron mal tomadas por los monoparentales, sin hijos y los petfriendlys (dueños de gatos), Vance salió a aclararlo pero sin querer redobló la apuesta y demostró una vez más que su idiosincracia es de un típico tradicionalista conservador del Medio Oeste.

Lo que planteé fue que tener hijos, convertirse en padre, convertirse en madre, creo que cambia tu perspectiva de una manera bastante profunda Lo que planteé fue que tener hijos, convertirse en padre, convertirse en madre, creo que cambia tu perspectiva de una manera bastante profunda

image.png Vance se asume como un patriota contra el establishment globalista, antiaborto, anti woke y que pregona por la familia tradicional.

Luego de que Vance diera un paso en falso, incomodando al electorado de centro que vota a Donald Trump, el presidenciable y exmandatario de USA salió a restarle importancia a la figura del vice.

“Históricamente, la elección de un vicepresidente no hace ninguna diferencia. Estás votando por el presidente”, dijo Donald Trump cuando le preguntaron hace unos días si su número dos en la campaña, JD Vance, estaría listo para asumir el reto de vice.

“Puedes tener un vicepresidente que sea sobresaliente en todos los sentidos, y creo que JD lo es. Creo que todos ellos (los precandidatos) lo habrían sido. Pero no estás votando de esa manera. Estás votando por el presidente. Estás votando por mí”, agregó.

Otras lecturas de Urgente24:

Google DeepMind creó un robot que juega al ping pong como vos

El FOBO: Cuando la Inteligencia Artificial te genera terror laboral

Spotify se dispara: Gran aumento de precios genera alarma

ChatGPT alcanzó la cima: Un éxito épico en la historia de la inteligencia artificial