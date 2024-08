Kamala Harris escogió a Tim Walz para su fórmula presidencial

Su figura de vicepresidenciable, cargo que ocupa por estos días Kamala Harris y el que ha catapultado a Joe Biden al Despacho Oval —tras ser compañero de fórmula de Obama— ayuda sin dudas a la candidata demócrata, antes mencionada, en Minnesota y también en dos campos de batalla vecinos del Medio Oeste, Wisconsin y Michigan.

image.png El gobernador Tim Walz saluda a Kamala Harris cuando llega al Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul en Saint Paul, Minnesota, el 14 de marzo de 2024.

Walz había apoyado abiertamente la candidatura de Kamala Harris tras que la misma recibiera la 'bendición' de Joe Biden luego de que éste se corriera por su evidente selinidad. "Gracias por la llamada, @KamalaHarris", dijo este lunes. "Tienes todo mi apoyo", cerró.

En los últimos meses, Walz empezó a ocupar visibilidad en las redes sociales, en la juventud demócrata y ser tendencia cuando tildó de "raritos/freakys" a la fórmula de Trump y J.D. Vance

Los fascistas dependen de que volvamos, pero no tenemos miedo de la gente rara Los fascistas dependen de que volvamos, pero no tenemos miedo de la gente rara

image.png Kamala Harris, hija de jamaiquinos e hindúes, es la nueva candidata demócrata que intenta capitalizar los votos del electorado latino y negro de Trump, junto con Tim Walz. Su politica exterior, pro-Kiev, pero se endurecería contra Israel.

Frente a la candidatura a vicepresidente de Tim Walz, elegido por la 'várita' de Kamala Harris, el candidato a presidente por el Partido Republicano, Donald Trump, publicó el martes en Truth Social:"¡TIM WALZ SERÍA EL PEOR VICEPRESIDENTE DE LA HISTORIA! Peor aún que la peligrosamente liberal y corrupta Kamala Harris. ES ASÍ DE MALO. Desatará EL INFIERNO EN LA TIERRA y abrirá nuestras fronteras a los peores criminales imaginables".

Quién es Tim Walz, realmente: Tildó de 'freakys' a Trump- Vance

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, es un veterano militar, ex profesor de secundaria, entrenador y ex miembro de la Guardia Nacional. Asimismo, es pro-sindicalista en su estado y ha ayudado a poner en agenda gubernamental varias leyes y enmiendas por el derecho al aborto y para el subsidio a las familias más necesitadas.

Entre su historial progre pese a ser un veterano, logró amplias protecciones para los derechos trans y LGGTB, a tal punto que Minnesota recibe actualmente a familias con infancias trans que quieran recibir hormonización en sus clínicas.

“Walz está obsesionado con difundir la peligrosa agenda liberal de California por todas partes. Si Walz no les dice la verdad a los votantes, nosotros lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un extremista peligrosamente liberal, y el sueño californiano de Harris-Walz es la pesadilla de todos los estadounidenses”, sentenció Trump hace pocos días, a través de su red Truth Social, apuntando de lleno contra su agenda 'progre'.

image.png Harris decidió el martes que Walz sería su elección a vicepresidente, mientras se preparan para la Convención Nacional Demócrata en Chicago en los próximos días.

A nivel nacional, el gobernador Tim Walz empezó a ser reconocido como un contrincante a la altura de los pesos pesados en su oratoria en la sesión legislativa de 2023 y más aún cuando fue elegido presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas en diciembre.

Su estado natal es West Point, Nebraska, en donde nació el 6 de abril de 1964 en una típica familia rural. Perdió a su padre por cáncer de pulmón en 1983, pero éste había sido diagnosticado cuando él era un estudiante del College.

Walz se tituló en 1989 como educador en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal Chadron en Nebraska y después de ello comenzó a trabajar como profesor en una escuela local, en la que conoció a su esposa Gwen Whipple. Se casó con ella en 1994 y dos años después se trasladaron a Minnesota.

image.png El gobernador de Minnesota, Tim Walz, habla en una conferencia de prensa para la campaña Biden-Harris durante la Convención Nacional Republicana, el 17 de julio de 2024, en Milwaukee. (Foto AP/Joe Lamberti)

"Enseñó inglés e historia de Estados Unidos en China durante un año a través de un programa en la Universidad de Harvard antes de ser contratado en 1990 como profesor de secundaria y entrenador de fútbol y baloncesto en Nebraska", según divulgó FoxNews.

Recién en el 2004 inició su vida política cuando fue voluntario de la campaña presidencial de John Kerry. Dos años después, en 2006, se candidateó al Congreso y logró vencer a su rival republicano Gil Gutknecht: asumió el cargo en enero del 2007.

image.png Tim Walz

Desde esa primera posición de Congresista -por Minnesota- defendió los derechos de los veteranos de guerra y del Ejército, ya que sirvió por 24 años en la Guardia Nacional y alcanzó el puesto de sargento mayor de mando, uno de los rangos más altos en el ejército.

Asimismo, según cuentan The Daily Beast y The Hill, la elección de Walz para vicepresidente es apoyada por la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Ella "siempre siente un cariño especial por sus ex colegas de la Cámara de Representantes".

Cuando fue elegido popularmente como gobernador de Minnesota en 2018, Walz logró hábilmente administrar un Estado con su Legislatura polarizada, es decir, dividida entre una Cámara controlada por los demócratas y un Senado con claro liderazgo republicano: algo señalado como un hito político de su primer año de gobierno.

En 2022, Walz se coronó en un nuevo mandato como gobernador por casi 8 puntos de diferencia con su adversario. Desde allí el Partido Demócrata logró dar la vuelta con su dominio total en el Senado y siguieron controlando la otra Cámara.

Tras la ‘abdicación’ de Joe Biden al decidir correrse a un lado de la candidatura por su senilidad expuesta y ante la presión de su propio partido, el nombre de la vicepresidenta Kamala Harris es un secreto a voces como la nueva remplazante a batirse a duelo con Donald Trump.

La presidenciable demócrata, Kamala Harris, tendrá que lograr atraer a los votantes claves, el electorado latino y afrodescendiente, que están en las filas republicanas por estos días, para ganar en los comicios de noviembre. Harris, de 59 años, es la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. También es la primera fémina ‘negra’ y surasiática en el despacho de la Casa Blanca.

Quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año...Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump (Joe Biden) Quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año...Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump (Joe Biden)

image.png Kamala Harris, la nueva presidenciable del Partido Demócrata. Aún no se han hecho sondeos desde la retirada de la candidatura de Joe Biden. Previo a ello, tanto Trump como el excandidato presentaban una "paridad técnica" | Imagen: AFP

Voto latino y afro, clave en la elección de noviembre

El anuncio de Joe Biden del retiro de su candidatura durante el fin de semana, se debió a la presión de los escaños demócratas y varios actores de Hollywood -como George Clooney- que le imploraron que diera un paso al costado debido a sus recientes lapsus y su desastrosa performance en el debate presidencial que denotaron que no está en sus cabales para gobernar, como contó Urgente24.

Pero, aunque formalmente aún no hay sondeos para la nueva candidata, lo cierto es que Kamala Harris ha tenido bajos indices de aprobación por parte de los estadounidenses: el 51% de los ciudadanos la desaprueba mientras que el 37% la aprueba, según las encuestas de FiveThirtyEight. Es que, sin dudas, el electorado yankee de centro y centro Derecha la considera "la acompañante terapeutica de Joe Biden" y que no representa la identidad estadounidense.

image.png

Sin embargo, para los latinos y afrodescendientes, Kamala Harris podría ser su candidata predilecta, pese a que en los últimos años ese electorado se derechizó y se fue a las filas de Donald Trump: es que temen al progresismo porque han huido de naciones donde el socialismo se enquistó en el poder.

"El voto hispano tendrá más importancia en esta elección del 2024. Nosotros venimos haciendo con los latinos en EEUU un trabajo desde hace tiempo. Fundamentalmente, queremos convencerlos de que nuestros principios y valores como hispanos se alinean mucho más con los del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata”, dijo a la Voz de América Jaime Florez, vocero en español de la campaña presidencial de Donald Trump.

"En nuestra comunidad hispana durante la administración del presidente Trump tuvimos mejores trabajos, más dinero, menos inflación, más protección en la frontera, menos crimen a la que tenemos en ese momento. Todo carísimo, las rentas caras, la gasolina cara. Y para la comunidad hispana, eso es muy malo", manifestó también el exvicegobernador de California y vocero de la campaña de Trump, Abel Maldonado.

image.png

Sobre todo los latinos indecisos que representan dos dígitos, pueden definir quien ganaría las eleciones de noviembre. Es que un 14,7 % de los estadounidenses que cumplen con los requisitos para votar en las presidenciales de noviembre son latinos (36,2 millones).

Además, hay unos 13 millones de latinos sin registrarse ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano, por repudiar la política de inmigración de Trump y pero también por estar en descontento con el gobierno demócrata que les rememora los males del progresismo -como en las naciones de las que se exiliaron-, por lo que el potencial para captarlos es altísimo.

“Somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca”, explica Clarissa Martínez de Castro de la Iniciativa Voto Latino.

Los latinos somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca Los latinos somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca

Alrededor de 8 de cada 10 votantes republicanos son personas blancas, no hispanas. Mientras los latinos, afroamericanos y asiáticos conforman alrededor de 15 % de los votos al Partido Republicano.

"El voto latino va a ser muy importante en esta elección y nosotros, en la campaña de Biden-Harris, sabemos qué tan importante es. Por eso estamos hablando con cada comunidad latina, estamos yendo a los estados donde hay bastantes latinos (...) para hablar con ellos sobre qué es lo que piensan del futuro del país, hablar sobre todo lo que hemos hecho los demócratas para avanzar la agenda de las familias y los negocios y las comunidades latinas, porque sabemos qué tan importante es el voto latino", aseguró a la Voz de las Américas la congresista demócrata Verónica Escobar.

"Es un partido que está contra cada nivel de inmigración, incluso inmigración legal. Hemos visto su agenda en el Proyecto 2025 y es una agenda peligrosa", advirtió.

"No tiene experiencia en defensa o política exterior"

Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados unidos que llegó al Despacho Oval en la fórmula del 2020 con Joe Biden, es la nueva candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre tras que el presidente se bajara de la contienda frente a sus evidentes lapsus y desorientaciones que revelaron que no está a la altura de un segundo mandato ni para ganarle a Donald Trump.

En ese sentido, es la primera mujer vicepresidenta del país, que sabe romper récords y hacer historia no sólo por ello, sino al haber sido la primera persona afronorteamericana y la primera mujer en convertirse en fiscal del distrito de San Francisco.

Dicho esto, si resulta ganadora en los comicios de noviembre es probable que siga el rumbo de la política Exterior de Joe Biden, financiando al frente de Kiev para que no perezca ante el asedio ruso. Pero lo que sí, adoptaría una postura más dura contra Israel al que ha criticado en numerosas ocasiones por los ‘excesos’ en Gaza; en cambio Trump, aliado ideológico del premier Benjamin Natanyahu, le convendría sin dudas al Estado judío, pero no así a Zelensky que sabe que el proteccionismo del republicano los desfinanciaría.

image.png La vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en Múnich, Alemania, el 17 de febrero de 2024.Tobias Schwarz / AP

Según varios analistas internacionales, ante un posible mandato de Kamala Harris Estados Unidos no sólo seguiría prestando apoyo armamentístico y logístico a Ucrania, sino que también mantendría las bases y el patrullaje militar en Taiwán y el Indopacífico —frente al Eje China-Corea del Norte—.

Clara diferencia con Trump, quien en campaña ha afirmado que le soltará la mano a la región del Indopacífico por el déficit fiscal que les supone la vigilancia, más aún ante el default que USA sorteó el año pasado -al elevar el techo de la deuda- por el despilfarro estatal que les supone financiar guerras externas. Ante esto, Xi Jinping y el líder norcoreano ansian que el magnate republicano asuma otra presidecia.

En cuanto a la contienda en Gaza y la postura con respecto a Israel, Kamala Harris, como vicepresidenta de USA coincide con Biden en el apoyo al gobierno judio, Sin embargo, lo ha criticado abiertamente por las acciones desplegadas por las fuerzas de Defensa de Benjamin Netanyahu en el enclave, algunas que para ella rozarían el genocidio palestino.

En una oportunidad, incluso, dijo que Israel no se compromete con la comunidad internacional para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y hasta le reprochó el asedio terrestre en Rafah. Su postura podría cooptar a votantes pro- Palestina que planeaban no ir a votar en noviembre si Biden no se bajaba de la candidatura.

No obstante, Kamala Harris no goza de una trayectoria propia sobre el terreno de la geopolítica, como si la tenía Joe Biden antes de asumir como presidente por su labor en la gestión de Barack Obama. Como Kamala carece de experiencia en política exterior de manera directa, lógicamente se apoyará en su equipo.

"En realidad, ella no tiene experiencia en defensa o política exterior, por lo que realmente depende de [sus asesores] cuando tiene que tomar parte", afirmó Jim Townsend, antiguo funcionario del Pentágono y de la OTAN.

No creo que se meta en temas de defensa o política exterior muy a menudo No creo que se meta en temas de defensa o política exterior muy a menudo

Vida y obra de Kamala Harris, con 'la varita mágica demócrata'

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1964

20 de octubre de 1964 Lugar de nacimiento: Oakland, California

Oakland, California Nombre de nacimiento: Kamala Devi Harris

Kamala Devi Harris Padre: Donald Harris, profesor de Economía.

Donald Harris, profesor de Economía. Madre: Shyamala Gopalan Harris, médica

Shyamala Gopalan Harris, médica Esposo: Douglas Emhoff (2014-presente)

Douglas Emhoff (2014-presente) Educación: Universidad de Howard, B.A. ciencias políticas y economía, 1986; Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, J.D., 1989

Universidad de Howard, B.A. ciencias políticas y economía, 1986; Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, J.D., 1989 Religión: Bautista

Bautista Es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Su nombre proviene de la palabra sánscrita que significa flor de “loto”.Su religión es católica bautista de la Iglesia afro.

1990-1998: Se desempeña como fiscal adjunta del condado de Alameda, California.

Se desempeña como fiscal adjunta del condado de Alameda, California. 1998 - Es nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco.

Es nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco. 2004-2011 - Ejerce como la fiscal de Distrito de San Francisco.

Ejerce como la fiscal de Distrito de San Francisco. 2009 - Publica el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”.

Publica el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”. 2011-2016 - Ejerce como la fiscal general de California.

Ejerce como la fiscal general de California. Del 3 de enero de 2017 al 18 de enero de 2021: sirve en el Senado de Estados Unidos.

sirve en el Senado de Estados Unidos. 5 de diciembre de 2018: acepta la renuncia de Larry Wallace, un asistente principal, luego de que surgieran acusaciones de acoso desde el momento en que trabajó con ella en el Departamento de Justicia de California.

acepta la renuncia de Larry Wallace, un asistente principal, luego de que surgieran acusaciones de acoso desde el momento en que trabajó con ella en el Departamento de Justicia de California. 8 de enero de 2019: publica el libro de memorias de Harris, “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”.

publica el libro de memorias de Harris, “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”. 21 de enero de 2019: anuncia que se postula para la presidencia en un video publicado en las redes sociales al mismo tiempo que aparece en “Good Morning America” de ABC.

anuncia que se postula para la presidencia en un video publicado en las redes sociales al mismo tiempo que aparece en “Good Morning America” de ABC. 30 de octubre de 2019: en un memorando dirigido al personal y a sus partidarios, el director de campaña de Harris dice que la campaña recortará personal y gastos para centrarse en la estrategia en Iowa. Despide personal en su sede de Baltimore y desplega personal de Nueva Hampshire, Nevada y California a Iowa.

en un memorando dirigido al personal y a sus partidarios, el director de campaña de Harris dice que la campaña recortará personal y gastos para centrarse en la estrategia en Iowa. Despide personal en su sede de Baltimore y desplega personal de Nueva Hampshire, Nevada y California a Iowa. 3 de diciembre de 2019: KamalaHarris pone fin a su campaña presidencial de 2020.

KamalaHarris pone fin a su campaña presidencial de 2020. 8 de marzo de 2020: Harris respalda a Joe Biden para presidente.

Harris respalda a Joe Biden para presidente. 11 de agosto de 2020: Biden nombra a Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense de raza negra y del sur de Asia en postularse para la candidatura presidencial de un partido político importante.

Biden nombra a Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense de raza negra y del sur de Asia en postularse para la candidatura presidencial de un partido político importante. 7 de noviembre de 2020: días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Harris será elegida vicepresidenta, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense, la primera negra y la primera vicepresidenta de ascendencia del sur de Asia.

días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Harris será elegida vicepresidenta, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense, la primera negra y la primera vicepresidenta de ascendencia del sur de Asia. 20 de enero de 2021 – toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos.

toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos. 28 de mayo de 2021: Harris pronuncia el discurso de graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos dirigiéndose a la clase de graduados de 2021. Es la primera mujer en dar un discurso de graduación en la escuela.

Harris pronuncia el discurso de graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos dirigiéndose a la clase de graduados de 2021. Es la primera mujer en dar un discurso de graduación en la escuela. 19 de noviembre de 2021: Biden transfiere temporalmente el poder a Harris mientras está bajo anestesia para una colonoscopia de rutina. Harris se convierte en la primera mujer con poder presidencial.

Biden transfiere temporalmente el poder a Harris mientras está bajo anestesia para una colonoscopia de rutina. Harris se convierte en la primera mujer con poder presidencial. 26 de abril de 2022: la Casa Blanca anuncia que Harris dio positivo por covid-19. Ella no presenta síntomas. Se aísla y trabaja desde la residencia de la vicepresidencia.

la Casa Blanca anuncia que Harris dio positivo por covid-19. Ella no presenta síntomas. Se aísla y trabaja desde la residencia de la vicepresidencia. 27 de mayo de 2023: se convierte en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York.

se convierte en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York. 14 de marzo de 2024: Kamala Harris visita una clínica de Planned Parenthood en Minnesota, la primera vez del que hay registro que un presidente o vicepresidente de Estados Unidos en ejercicio visita a un proveedor de servicios de aborto.

Más contenido en Urgente24:

La miniserie de 6 capítulos que causa tensión desde el primer instante

Nuevamente subieron las tasas de los plazos fijos y festejan los ahorristas

Sandwich judicial de Clarín sobre Alberto Fernández: De lo doméstico a lo laboral

La cadena de supermercados más barata se alió con Mercado Pago y lanzan mega descuento

El destino preferido por los argentinos para viajar al exterior