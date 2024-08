Confidencial: Tim Walz, un "luterano de Minnesota"

“Parece que estamos en 2008”, dijo Khristi Lauren Adams, una ministra bautista ordenada que trabaja en una escuela privada en el condado de Baltimore, Maryland. “Creo que ahora mismo se está viviendo un sentimiento similar”.

Según una encuesta reciente de YouGov, casi el 40% de los negros dicen que están entusiasmados con votar este noviembre. El 74% dice que planea votar por Harris en noviembre. Hace un mes, el apoyo de los negros a la reelección de Biden era de 69%.

“La razón por la que se ve una respuesta orgánica de la comunidad religiosa negra es porque ella pertenece a ella”, dijo a CT, Matthew L. Watley, pastor principal de la Iglesia Metodista Episcopal Africana (AME) Kingdom Fellowshipm en Maryland. “Ella es una de nosotros y eso se ha demostrado durante mucho tiempo”. (...)".

Luteranos

El luteranismo es una de las principales ramas del cristianismo. En el inicio del protestantismo, basado en la teología del sacerdote católico alemán Martín Lutero (1483-1546), se encuentran los luteranos.

Martin Lutero intentaba reformar la teología y las prácticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y terminó provocando un movimiento de reforma en el Sacro Imperio Romano basado en la justificación solamente por la gracia, que se obtiene mediante la fe. Los luteranos creen en la Biblia no en la Tradición, que es muy importante para el catolicismo.

La Iglesia Evangélica Luterana en USA (cuyo acrónimo es ELCA), tiene su sede en Chicago (Illinois), es una de las denominaciones protestantes más grandes del país (casi 3 millones de devotos), formada en 1988 por la unión de tres iglesias luteranas: la Iglesia Luterana en USA (LCA), la Iglesia Luterana Estadounidense (ALC), y la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas (AELC).

La reverendo Elizabeth A. Eaton, jefa de los luteranos estadounidenses, afirmó:

"En la 'Media Luna Fértil' del luteranismo —Dakota del Norte y Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Ohio y Pennsylvania— hay más congregaciones de ELCA por milla cuadrada que estaciones de gasolina."

Bishop_Elizabeth_A_Eaton_2019_Select_03.jpg Elizabeth A. Eaton, jefa de los luteranos estadounidenses.

Tim Walz

Vayamos a un contenido curioso: Jack Jenkins lo escribió para la agencia Religion News Service pero lo reprodujo America Magazine, la revista de los jesuitas estadounidenses:

"Las frenéticas especulaciones sobre a quién elegiría la candidata presidencial demócrata Kamala Harris como compañero de fórmula para la vicepresidencia llegaron a su fin el martes (6 de agosto), cuando la actual vicepresidenta eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para ser su sucesor en caso de ganar en noviembre.

El perfil de Walz ha aumentado en las semanas posteriores al anuncio del presidente Joe Biden de que se retiraba de la carrera presidencial. El hombre del Medio Oeste ha aparecido regularmente en programas de televisión nacionales para defender a los demócratas, acuñando la línea de ataque ahora ampliamente adoptada de “MAGA es raro”, y ganando seguidores mientras aboga por políticas liberales con el mismo encanto popular que lo ha hecho popular en su estado natal.

(N. de la R.: MAGA es Make America Great Again o Haz Grande América Otra Vez, el eje de la propuesta de Donald Trump).

Algunos llaman a su personalidad la energía de un “ padre del Medio Oeste ”, pero los habitantes de Minnesota conocen a Walz como algo aún más específico: un padre “luterano de Minnesota”.

pilgrim-luteran-church.jpg Interior de la Iglesia Luterana Pilgrim, en St. Paul (Minnesota): la parroquia de Tim Walz.

A continuación se presentan 5 datos de fe sobre Walz:

1. Walz, como muchos habitantes de Minnesota, es luterano.

Walz es luterano, como lo es más del 20% de la población de Minnesota según Pew Research Center, lo que lo convierte en uno de los estados más luteranos de USA, si no el más, gracias a una ola de luteranos escandinavos que se establecieron en la región en el siglo 19.

Walz no suele hablar públicamente de su fe personal, pero ha publicado sobre su asistencia a los cultos de Navidad y otros servicios en varias iglesias luteranas. Walz se refiere a la Iglesia Luterana Pilgrim en St. Paul —una congregación de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, una denominación principal— como “mi parroquia”.

Walz se describe a sí mismo a veces como un “luterano de Minnesota”, una identidad que define como una especie de subtipo cultural del medio oeste. Ha hecho referencia a esa idea durante sus discursos, como cuando se dirigió a la conferencia legislativa de sindicatos de la construcción de América del Norte en abril.

“Como somos buenos luteranos de Minnesota, tenemos una regla: si haces algo bueno y hablas de ello, ya no cuenta”, dijo Walz después de que lo presentaran. “Así que lo que tienes que hacer es conseguir que alguien más hable de ti”.

Hizo una broma similar mientras hablaba en una conferencia organizada por el Center for American Progress el año pasado, sugiriendo que, al igual que los luteranos de Minnesota, los demócratas no hablan lo suficiente sobre sus logros. Cuando el moderador y columnista del The Washington Post, EJ Dionne, preguntó en voz alta si eso convertía a los demócratas en luteranos políticos, Walz respondió: "No lo sé, tal vez".

En 2019, Walz nombró a Jodi Harpstead, ex jefa de los Servicios Sociales Luteranos de Minnesota y una autodenominada "chica luterana", para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

2. Si es elegido, sería el 2do. (y quizás el 1ro.) vicepresidente luterano.

Si es elegido, Walz se convertiría en el segundo vicepresidente luterano, dependiendo de cómo se cuente.

En Estados Unidos existen múltiples denominaciones luteranas, todas ellas con orígenes en Martín Lutero, el famoso sacerdote alemán a quien se le atribuye el inicio de la Reforma protestante que dio origen a todo el protestantismo. Algunos grupos luteranos están afiliados al evangelicalismo estadounidense, pero la denominación más grande (y la asociada con la propia iglesia de Walz) es la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, una denominación tradicional en el extremo más liberal del espectro.

El único vicepresidente anterior vinculado a la tradición fue otro de Minnesota, Hubert Humphrey, quien fue criado como luterano pero terminó asistiendo a una Iglesia Metodista después de que su familia se mudara a una ciudad donde no había una disponible.

Si Walz siguiera el ejemplo de Harris y se postulara algún día a la presidencia, se convertiría —si fuera elegido— en el primer Presidente luterano.

3. Se enfrentó a la reacción de las comunidades religiosas, incluidos los luteranos conservadores, durante la pandemia.

Walz fue uno de los muchos gobernadores que impusieron restricciones al culto en su estado durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. También fue uno de los muchos gobernadores que se enfrentaron al rechazo de las comunidades religiosas, especialmente las conservadoras: el 22 de mayo de 2020, los líderes de las comunidades católicas de Minnesota y de la Iglesia Luterana-Sínodo de Misuri, una denominación luterana conservadora, anunciaron que volverían al culto en persona ese fin de semana en desafío directo a las restricciones de Walz, argumentando que era hipócrita prohibir a la gente el culto mientras se abría el Mall of America.

Dos días después, Walz anunció que aliviaría las restricciones a los lugares de culto, permitiendo que las iglesias y otras comunidades religiosas abrieran al 25% de su capacidad siempre que respetaran el distanciamiento social. Citó las nuevas directrices de los CDC, pero también expresó su propio malestar con las restricciones.

“Quiero expresar mi reconocimiento a aquellos habitantes de Minnesota que encuentran enloquecedoras las contradicciones: yo también”, dijo él .

george floyd.jpg Asesinato de George Floyd, un punto de inflexión en el año electoral 2020 en USA.

4. Se reunió con líderes religiosos tras la muerte de George Floyd

Mientras estallaban las protestas en Minnesota tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía, Walz se reunió con líderes religiosos del estado con la esperanza de frenar los enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía. A los pocos días del asesinato de Floyd, Walz organizó una conferencia de prensa en la que participaron líderes comunitarios, funcionarios electos como la senadora Amy Klobuchar y el fiscal general Keith Ellison, así como líderes religiosos como el reverendo Alfred Babington-Johnson, el imán Asad Zaman y el rabino Aaron Weininger.

Muchos de los oradores condenaron la violencia, pero también instaron a los habitantes de Minnesota a unirse a las protestas no violentas, pedir una reforma policial y expresar su indignación por el asesinato de Floyd.

“Para quienes nos están viendo, este es nuestro Minnesota”, dijo Walz al final de la conferencia, con los brazos extendidos. “Esto es lo que somos. Esta es la decencia, esta es la compasión y esta es la comunidad que somos. Se escucha la pasión: nadie aquí va a dejar que se haga justicia”.

Ilhan-Omar,.jpg Representante Ilhan Omar, musulmanes de Minnesota.

5. Ha abogado por la población musulmana de Minnesota.

Minnesota es el hogar de una importante e influyente población musulmana con la que Walz ha interactuado en numerosas ocasiones. Los somalíes, que viven en Minnesota más que en cualquier otro estado, son mayoritariamente musulmanes, incluida la representante Ilhan Omar, una de los tres únicos miembros musulmanes del Congreso de Estados Unidos. El estado también es el hogar de Keith Ellison, quien fue el primer musulmán elegido para el Congreso de Estados Unidos antes de convertirse en Fiscal General de Minnesota.

Walz, por su parte, ha asistido regularmente a cenas de Iftar y celebraciones de Eid-al-Fitr , dio la bienvenida a una delegación musulmana con un discurso durante el Día del Musulmán en el Capitolio en 2019, visitó comunidades musulmanas que han sido víctimas de vandalismo y habló en eventos organizados por capítulos locales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas y otros orientados a combatir la islamofobia.

