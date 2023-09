La cruel historia de esta ex Miss Venezuela: Lucha contra bullying

Lo más difícil

Sofía no sólo vivió acoso en las redes sociales, sino que también la pasó mal en la escuela. Cuando Viviana Gibelli le preguntó a Ramírez qué era lo más difícil de todo esto, la modelo respondió de manera tajante.

"El rechazo que tuvo Sofía en la escuela. Yo duré cuatro meses llorando, en una escuela donde estuvo Sofía por una maestra que fue muy dura con ella", dijo.

La modelo contó que la maestra, "un día me dijo que ella (Sofía) era una perturbadora y que sus amiguitos corrían peligro. Ese día se me salió el alma".

Sin embargo, Sofía y su madre siguieron adelante.

"Hay muchos mitos de que los niños que tienen necesidades especiales tienen que estudiar en colegios especiales. Eso es totalmente falso. Porque si tu quieres que tu niño evolucione y que realmente avance, tiene que codearse con el mundo, pelear sus propias batallas, para que a través de esa experiencia el niño pueda adquirir las habilidades sociales que necesita y a través de eso, él pueda manejar sus propias emociones", reflexionó la venezolana.

Y añadió: "Algo que yo siempre recalco, ningún niño nace con maldad hasta que el adulto lo corrompe, porque los hijos son los reflejos de los padres, los hijos son lo que ven en casa, como tú tratas, cómo tú hablas, cómo tú te desenvuelves, eso es lo que va a ver el niño".

Mamá real en tiempo real

Todo lo que ha ocurrido con Sofía, motivó a su madre a crear el movimiento "Mamá real en tiempo real", donde a través de una página web y redes sociales, comparte herramientas, ayuda, orientación, tertulias, conferencias, testimonios y mucho más con el fin de frenar el acoso infantil.

"A raíz de todos esos ataques (a Sofía) yo dije, esto es bullying. O sea, yo lo viví, pero yo no tuve quien me defendiera en aquel entonces", recordó la ex Miss Venezuela.

Y es que, Ramírez tuvo una juventud difícil en la que tuvo que soportar insultos. “Palillo eléctrico, esqueleto, pata de pollo, la campurusa, la ranchusca… siempre de manera despectiva porque era de origen humilde. Cuando no te dedicas a educar con responsabilidad y disciplina los niños tienden hacer muy crueles”, comentó.

“Yo solo lloraba y seguía. No podía ir contra la corriente porque estos abusos los encontré en la escuela, en no tener un papá y una mamá cuando hacían las actividades del día del padre o la madre”, agregó.

Finalmente, Ramírez insiste en que "los niños se respetan", frase que se ha convertido en bandera anti bullying y que promueve la diversidad, la empatía, la inclusión y sobre todo el respeto hacia los niños.

