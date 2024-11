Kamala Harris promete el fin de la guerra en Gaza: Detrás de la comunidad árabe

Sin dudas, una clara diferencia con la postura geopolítica de Trump, quien ha invisibilizado la causa palestina y dice que seguirá “financiando a Israel en su lucha contra el terrorismo”, no así a Ucrania.

La comunidad árabe puede coronar a uno u otro: Kamala lo sabe

En el mitin del domingo en East Lansing, la candidata demócrata dio un contundente mensaje a la comunidad árabe en Michigan, la que es esencial para conseguir los 15 votos del Colegio Electoral del estado.

Kamala expresó ante los allí presentes que “este año ha sido difícil debido a la muerte y destrucción en Gaza y por las muertes y desplazamientos de civiles en el Líbano”.

“Como presidenta, haré todo lo que este en mi poder para poner fin a la guerra en Gaza, devolver a los rehenes a sus casas y poner fin al sufrimiento en Gaza, garantizar la seguridad de Israel y asegurarme de que el pueblo palestino puede conseguir su derecho a la dignidad, la libertad, seguridad y autodeterminación”, sentenció Harris.

Es que el sufragio árabe en Estados Unidos puede inclinar la balanza en favor de la candidata demócrata, ya que los últimos sondeos hablan de una paridad técnica.

"La comunidad está decepcionada con el presidente Biden. A veces él dice que le gustaría detener la guerra, pero al mismo tiempo envía miles de millones de dólares y armas para matar a nuestras familias. Los musulmanes están furiosos y por eso abandonaron a Biden. Tampoco apoyarán a Harris. Porque la comunidad piensa que es una continuación de las políticas de Biden. No hay ningún cambio en absoluto”, explicó a Clarín el director del Centro Islámico de Detroit, Sufian Nabhan, de origen palestino.

image.png Votos en Michigan, un estado con gran comunidad árabe | Gentileza Clarín

En ese sentido, una encuesta de finales de agosto del Council on American-Islamic Relations mostró que en Michigan el 18 % de los votantes musulmanes apoya a Trump, luego a Harris con el 12%. Pero, en las últimas semanas el apoyo árabe el candidato republicano ha aumentado, pese a que él es amigo persona del premier judío Benjamin Netanyahu, quien libra una guerra en Medio Oriente.

Marion, de 35 años y nacida en Irak, dijo a la prensa que en el 2020 “desgraciadamente” había votado a Biden, y que ahora había cambiado su voto para Trump. “Lo más importante para mí en estas elecciones es la economía. Cuando Trump era presidente la economía andaba bien. Por eso voy a votar por él. El segundo tema para mí es la enseñanza de los chicos en las escuelas, con todo ese tema de la bisexualidad y la transexualidad en la currícula que aquí a los musulmanes nos preocupa muchísimo. Por suerte Trump se hará cargo de ese tema”.

Donald Trump habla de "fraude" a menos de 24 horas

En esa misma jornada del domingo, su archirival Donald Trump agitó el fantasma del fraude y redobló los ataques contra Kamala: "Vete. Vete. Estás despedida", tras tildarla de "la peor vicepresidenta en la historia" del país.

Kamala habla de arreglar la economía, pero ¿Por qué no lo hace? No va a hacer nada. Es incapaz de hacerlo. Su plan impondrá el mayor aumento de impuestos en la historia de EE.UU. a las familias Kamala habla de arreglar la economía, pero ¿Por qué no lo hace? No va a hacer nada. Es incapaz de hacerlo. Su plan impondrá el mayor aumento de impuestos en la historia de EE.UU. a las familias

Donald Trump volvió a usar el recurso del fraude electoral, a horas de los comicios generales de USA, los que prometen ser reñidos, para atajarse ante los resultados.

image.png Elecciones en Estados Unidos: quien ganará la contienda, Trump o Kamala.

Desde Pensilvania, Trump arremetió contra los demócratas y los acusó de que "luchan muy duro para robar" las urnas.

Fue un nuevo discurso combativo, que rememoró el de épocas del asalto al Capitolio -del 6 de enero del 2021- cuando trumpistas ingresaron al Congreso al desconocer la asunción de Biden.

A modo de cierre de campaña, trajo a la arena discursiva el intento de asesinato en su contra en julio pasado en ese mismo estado, y dijo que si se repitiera,la ‘bala’ tendría que atravesar la ‘multitud’ a través de las fake news.

Para darme, alguien tendría que disparar a través de las noticias falsas, y eso no me molesta tanto. No me molesta Para darme, alguien tendría que disparar a través de las noticias falsas, y eso no me molesta tanto. No me molesta

Harris desde Michigan habló al respecto y aseveró que las acusaciones tienen como objetivo que la gente crea que "su voto no importará", y por tanto, no concurra a las urnas.

Los sistemas que se implementarán para las elecciones de 2024 son íntegros… El pueblo determinará el resultado de estas elecciones Los sistemas que se implementarán para las elecciones de 2024 son íntegros… El pueblo determinará el resultado de estas elecciones

