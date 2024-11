Israel: Supremacistas sueñan con Trump, pero podría no ser el aliado que esperan

Sin embargo, el entusiasmo por Trump está basado en expectativas poco realistas. Durante su primer mandato, aunque mostró un respaldo inusual a Israel y trasladó la embajada norteamericana a Jerusalén, también limitó a Netanyahu en momentos clave. En 2020, el republicano bloqueó los intentos de Netanayhu de anexar el Valle de Jordán, presionando a cambio para “aceptar el acuerdo del siglo” que reconocía el derecho de los palestinos a un Estado independiente en el 70% de Cisjordania.

image.png "La misión de mi vida es frustrar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino en el corazón del país", sostiene el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich.

Un ex asistente de Trump le dijo a un ministro israelí, según The Times Of Israel que una segunda administración Trump no respaldaría la aplicación de la soberanía israelí a los asentamientos “en el vacío”, tal como no lo hizo en 2020.

Trump es conocido por su carácter impredecible y su enfoque pragmático. Las circunstancias y prioridades han cambiado, y como él mismo dijo no quiere iniciar o sostener guerras sino “terminarlas”.

“¿Quién puede prometerle a Netanyahu que Trump no exigirá una reducción de la ayuda exterior a Israel, que actualmente asciende a 3.800 millones de dólares anuales, y otros 500 millones aproximadamente que el Congreso ha asignado a las defensas aéreas de Israel? Las negociaciones sobre la renovación del actual acuerdo de ayuda exterior, que expirará en 2025 después de 10 años, comenzarán poco después de que Trump entre en la Casa Blanca y forme su gabinete?", se pregunta con razón Haaretz,

Cabe destacar que Trump (que es o aparanta ser muy vengativo) está enojado con los judíos porque también esta vez una gran mayoría de ellos –el 79 por ciento– votó por los demócratas. Asimismo, dos ex asesores de Trump ya advirtieron a ministros israelíes que no saquen conclusiones apresuradas.

Según un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato con The Times Of Israel, e sus recientes reuniones con varios ministros israelíes de alto rango, los ex asesores afirmaron que no debería tratarse como una “conclusión inevitable” la anexión de Cisjordania y el Norte de Gaza como quieren algunos extremistas.

La controvertida medida enfrentaría un duro rechazo además de los aliados de Estados Unidos en el Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en quienes Trump podría apoyarse para abordar objetivos de política exterior más urgentes, como combatir la agresión iraní, competir contra China y poner fin a la guerra en Ucrania.

El compromiso que asumió Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos de bloquear un movimiento de anexión israelí expirará a fines de 2024, pero un ex funcionario de Trump le dijo a The Times of Israel que no se espera que las condiciones para el apoyo de Estados Unidos a Jerusalén aplicando su soberanía sobre los asentamientos cambien drásticamente.

El ex enviado de Trump a Medio Oriente Jason Greenblatt ofreció un mensaje similar. “Habrá un momento para hablar sobre Judea y Samaria, pero el contexto y el momento son importantes”.

image.png

Violencia en Cisjordania

Cabe destacar que este deseo de anexión ha sido ampliamente condenada por ele escenario internacional y considerado un crimen contra ale pueblo palestino. En septiembre una resolución de la Asamblea General de la ONU ordenó a Israel que abandonara los territorios palestinos ocupados en el plazo de un año.

La resolución también insta a los estados miembros a detener la importación de productos provenientes de asentamientos israelíes y a restringir el suministro de armas que podría ser utilizados en territorios ocupados.

La medida, que sigue un fallo consultivo histórico emitido en julio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al examinar la ocupación israelí desde 1967, subraya la presión para que cese su presencia ilegal y detenga toda actividad de asentamiento.

Durante el último año de la guerra Israel hizo todo lo contrario. Según The Times Of Israel, el gobierno de Benjamin Netanayhu aprobó en julio la apropiación de 12,7 kilómetros cuadrados de tierra en el valle del Jordán .Es la mayor apropiación autorizada desde los acuerdos de Oslo de 1993, intento de un proceso de paz para solucionar el conflicto histórico palestino-israelí. Este 2024 es el año con más confiscaciones israelíes de tierra en Cisjordania.

Asimismo protege a los colonos judíos extremistas, que viven en los territorios ocupados por Israel, y son vistos por el mundo como un gran impedimento para la paz entre Israel y los palestinos

Tal como contó Urgente24, Israel es rehén de un gobierno supremacista, corrupto y ambicioso. Los ultraortodoxos judíos y populistas, representados por el fundamentalista Itamar Ben-Gvir, quieren repoblar la devastada franja con asentamientos israelíes y echar a los palestinos mediante incentivos financieros.

image.png Israel anunció la mayor apropiación de tierras en Cisjordania este año.

El 1er plan oficial posterior israelí a la guerra de Gaza contempla el control de seguridad en todo el territorio al oeste de Jordania, incluidas las ocupadas Cisjordania y Gaza , territorios donde los palestinos quieren crear un estado independiente.

Israel resentida y aún traumatizada por la masacre del 7 de octubre de 2023 se niega a creer que solución de los “dos estados” es lo único que garantizaría la convivencia pacífica entre un futuro estado palestino y el estado de Israel. Arabia Saudita ya ha dicho que la única solución a la guerra y estabilización en Medio Oriente es un Estado Palestino y el cese de la ocupación israelí.

En junio Naciones Unidas (ONU) incluyó a Israel en la lista “negra o de la vergüenza” de países que han cometido violaciones contra los derechos de los niños en contexto de conflicto armado.

A fines de octubre, el Parlamento de Israel (Knesset) aprobó dos proyectos de ley que prohíben a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, operar en Israel, a pesar de que no existe un organismo alternativo que se ocupe de las actividades de la agencia en Gaza o Jerusalén Este.

Los proyectos de ley aprobados tienen por objeto dificultar sustancialmente la operación de UNRWA en Israel, incluso en Jerusalén Oriental, así como en Cisjordania y Gaza, y causar daño financiero al organismo,

La medida, considerada como un castigo colectivo, afecta más de 650.00 niños palestinos que dependen de servicio educativos y sanitarios de la agencia. Según sus obligaciones internacionales, Israel debe garantizar que llegue suficiente ayuda a los civiles en Gaza. La decisión pone en peligro la ayuda humanitaria, escenario para millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

