Benjamín Netanyahu enfrentará una huelga general en Tel Aviv

En este punto es necesario mencionar que el mismo Biden y su vice, actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos de América, habían expresado con énfasis que "se encargarían de "la brutalidad de Hamás"

Otro fracaso de Netanyahu

Amos Harel, en Haaretz: "La afirmación de que sólo la presión militar israelí puede liberar a los rehenes siempre fue errónea. Ahora se ha derrumbado".

En la prolongada y continua recesión, a veces resulta difícil discernir todas las señales de advertencia, pero en la reunión de gabinete del jueves por la noche, las nuevas señales eran imposibles de ignorar. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, realizó una maniobra de último minuto al aprobar una resolución que declaraba que Israel no se retiraría de la ruta de Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue el único miembro del gabinete que se opuso a la resolución. Netanyahu ignoró al jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzl Halevi, quien dijo que las FDI podrían recuperar el corredor si fuera necesario, después de una retirada que formaba parte de un acuerdo para liberar a los rehenes.

Netanyahu, como queda claro en todas sus declaraciones de las últimas semanas (incluida la extraña conversación que mantuvo con los rehenes que habían regresado del cautiverio el fin de semana pasado), no quiere un acuerdo en este momento. Puede creer que la presión continua sobre Hamás llevará a la organización a hacer concesiones en el futuro. El problema es que hasta ahora no hay evidencia de una mayor flexibilidad por parte de Hamás, ya que cada vez mueren más rehenes.

El estamento de defensa afirma que los rehenes viven de prestado y hay crecientes temores de que sus captores les hagan daño en cualquier operación para rescatarlos. La afirmación de que sólo la presión militar traerá de vuelta a los rehenes nunca fue cierta. A estas alturas, ha sido completamente desmentida.

Atribuyen la culpa a Benjamín Netanyuhu por no suscribir el pacto de liberación

En las últimas horas del sábado 31/8, las redes sociales se caldeaban con la información, que aún no había confirmado el ejército y añadía más leña el fuego. Porque una semana antes, también fueron recuperados otros seis rehenes en la Franja. Los doce, habían sido capturados con vida por Hamás durante su ataque del 7 de octubre de 2023. Y su regreso en ataúdes, once meses más tarde, es para el Foro de Rehenes y Desaparecidos —la principal organización que presiona por un acuerdo con Hamás— una “consecuencia directa” de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no haya firmado ese pacto para su liberación.

En concordancia con ese sentir, el dirigente político de Hamás, Izzat al Rishq, espetó recientemente: “Quienes asesinan a rehenes no quieren un acuerdo”, asegurando en un comunicado que los rehenes murieron en “bombardeos” israelíes, no asesinados.

Más contenido en Urgente24

Jubilados, en pie de guerra: Tras la represión, marchan contra Bullrich y el plan del Gobierno

Aerolíneas Argentinas: Aeronáuticos subieron la apuesta y el paro ya no es encubierto...

La UOCRA copa Vaca Muerta y se desplegó un gran operativo policial en todos los accesos

Reclamo de Horacio Rosatti: "No somos consultados como deberíamos"