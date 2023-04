Furor por gran estreno en Netflix con sello venezolano

Pálpito: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

¿Qué tal la serie Pálpito?

Pálpito es una serie escrita por Leonardo Padrón, realizada en Colombia, y protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez.

La primera temporada de esta serie tiene 14 capítulos de una duración promedio entre 30 y 45 minutos, y cuenta la historia de Simón, un hombre empeñado en vengarse de una peligrosa organización de tráfico de órganos.

Dicha organización asesinó a la esposa de Simón para trasplantar su corazón a Camila, la mujer de un poderoso millonario llamado Zacarías Cienfuegos.

Sin embargo, en medio de la venganza, Simón se involucra por casualidad con la mujer que recibió el corazón de su esposa.

Esta serie se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Netflix en 2022 y se espera que la segunda temporada sea aún más emocionante.

La primera temporada de la serie obtuvo una muy buena calificación. Al 91% de los usuarios de Google le gustó y fue considerada un fenómeno mundial. De hecho, Pálpito se posicionó como la serie número uno en el mundo en la plataforma de streaming a una semana de su estreno.

“La audiencia global de Netflix consumió 68 millones de horas de TV viendo #Pálpito solo en su primera semana. Una cifra que sorprende y abruma a todo el maravilloso equipo responsable de esta historia” escribió Padrón en redes sociales.

¿De qué trata Pálpito temporada 2?

Los fanáticos han reaccionado de manera positiva al anuncio de Netflix sobre la segunda temporada de Pálpito y esperan que sea tan exitosa como la primera.

Acerca de la segunda entrega de Pálpito, Netflix ha adelantado lo siguiente:

"Tras descubrir que su esposa, Camila, fingió la muerte para desaparecer de su vida, Zacarías Cienfuegos elabora un plan maestro para traerla de regreso y vengarse de Simón y demostrar que, a veces, no queda más opción que convertirse en asesino por amor".

Leonardo Padrón seguirá con Pálpito 2 y vendrá con mas historias en Netflix

Leonardo Padrón en Netflix

Ahora bien, tras el éxito de Pálpito, la buena noticia es que el escritor venezolano Leonardo Padrón por lo visto seguirá contando historias en Netflix ya que firmó un contrato de tres años con la plataforma.

En entrevista con el periodista Sergio Novelli, Padrón ha contado cómo fue que esto sucedió.

Según el escritor, Netflix le dijo "nosotros queremos contar contigo para la plataforma". Fue entonces cuando les envió la sinopsis de Pálpito.

"Cuando les mandé Pálpito, una sinopsis de 10 páginas, me dijeron te respondemos en un mes. Yo me quedé en ascuas. A las dos semanas me llamaron y me dijeron nos gusta muchísimo. Queremos hacerla porque no tenemos en nuestra plataforma ninguna historia que se parezca a esta", contó Padrón.

Y es que, en palabras del creador venezolano, Pálpito amalgama dos géneros, el thriller y el melodrama, una combinación que en definitiva funcionó.

"Hay una historia de amor, pero en un contexto muy fuerte y extremo del mundo del tráfico de órganos. Eso hace una mezcla que terminó funcionando", dijo.

Otra de las claves para el éxito es que "hay elementos para distintos públicos. Señuelos para los que les gusta el thriller como para los que les gusta ver una historia de amor operática, trágica, tremenda, tensa", agregó Padrón, quien además está nominado a los premios Platino, justamente, por Pálpito.

