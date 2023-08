Fuerte denuncia de animadora venezolana contra este actor

En ese momento, Rodríguez cuenta que Raba se ofreció para hacerle un recorrido por el canal. Ella aceptó.

"Me dijo que si conocía los estudios y el canal. Le contesté que no y me dijo que si quería me podía llevar a los estudios donde grababan las novelas. Dije que sí, que me encantaría, pero al entrar a un estudio debes abrir una puerta muy pesada, quedas como en un cuarto oscuro y después entras a otra puerta", detalló Rodríguez.

Luego acusó al actor de querer besarla y tocarla. "Cuando pasé ese hombre me pegó contra la pared y quería darme los besos y meterme mano. Como pude lo empujé, salí corriendo y me fui a llorar", dijo.

Seguidamente, Rodríguez dijo que se encontró con unas vestuaristas quienes le recomendaron que era mejor que se quedara callada porque, de lo contrario, podría perder el trabajo.

"Las vestuaristas me preguntaron qué me pasaba, les dije que el colombiano me intentó agarrar y me dijeron cállate, nos digas nada, que si hablas de esto te van a botar a ti", aseveró en la entrevista con Gustavo Campos.

Por otro lado, la actriz venezolana dijo que, probablemente, Raba no tenía la intención de hacerle daño. “A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, sentenció.

La respuesta del actor Juan Pablo Raba

Tras la fuerte acusación, se conoció que el actor afirmó que el caso lo tienen sus abogados y que muy pronto emitirá una comunicación sobre la situación.

El periodista Ariel Osorio fue el encargado de dar dicha información en el programa televisivo, Lo Sé Todo: “Él dice ‘mira gracias por llamar, no quiero manifestarme en este momento explícitamente con una entrevista porque lo que acaba de ocurrir con la actriz Joseline Rodríguez es grave”, afirmó Osorio.

“Juan Pablo dice ‘yo en este momento de gravedad que involucra tanto mi vida personal como mi vida laboral esto va a mis abogados, estamos en un proceso, vamos a emitir y a construir un comunicado de prensa oficial’”, finalizó el periodista,

Juan Pablo Raba es conocido por haber participado en numerosas telenovelas, como: El cielo en tu mirada, Mi Gorda Bella, La Niña de mis Ojos, Estrambótica Anastasia, Amor Infiel y Viva la Pepa.

Actualmente, el actor colombiano tiene dos hijos, y 12 años de matrimonio con la presentadora de televisión colombiana, Mónica Fonseca. Desde que viven en Estados Unidos, Raba ha tenido acceso a producciones como "Narcos" para Netflix.

