FIFAgate, un vuelto de Horacio Cartes a Natalia Zuccolillo

"La empresa Mercurio SA consiguió otro contrato en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para proveer cuadernos dentro del kit escolar por guaraníes (G) 14.928 millones y de esta manera suma adjudicaciones por G. 87.498 millones (US$ 12 millones) durante este gobierno.

Según los registros del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Mercurio SA tiene adjudicaciones por valor total de G. 147.351 millones desde el 2010, de los cuales el 60% equivale a sus contratos de los últimos 4 años, más específicamente durante el gobierno de Abdo Benítez.

Los datos publicados en la web de la DNCP muestran que la imprenta Mercurio SA sigue representada por Natalia Zuccolillo y su esposo, Miguel Ángel Zaldívar, además de Graciela Pappalardo, Carlos Sosa Acosta y Santiago Llano. Sin embargo, el reciente contrato adjudicado por el MEC fue firmado por Carlos Valdovinos Jariton, quien figura como apoderado de la empresa.

Mercurio SA figura entre las 10 empresas seleccionadas por el MEC para la “Adquisición de útiles para kits escolares – Plurianual 2022/2023″ y el contrato es bajo la modalidad abierta, por lo que figura un mínimo y un máximo de ítems a distribuir y fue firmado el pasado 8 de setiembre del 2022, es decir, 3 meses antes de las elecciones partidarias que se dieron en diciembre. (...)".

blatter leoz.jpg Nicolás Leoz y Joseph Blatter, ex jefe de la FIFA.

Los bancos

Horacio Cartes ha sido vinculado al banco BASA, que preside su hermana, Sarah Cartes, en cuyo directorio estuvo Peña.

Pero los Zuccolillo también tienen banco, se llama Atlas.

Y el Atlas aparece en una historia negra de Conmebol y FIFAgate.

Nicolás Leoz Almirón renunció en abril de 2013 a sus cargos en la Conmebol y FIFA, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos, inclusive ante la posible apertura de una investiga­ción por parte de la FIFA. En 2015, tomó estado público la investigación penal por parte de USA, que incluía el blanqueo de dinero. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol.

El banco Atlas recibió del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no fuesen embargados.

En febrero de 2016, Nicolás Leoz negoció 2 contratos de fideicomiso con banco Atlas. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

Acerca del Banco Atlas, publicó La Nacion/Cartes:

"Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FIFAgate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York que se retomó hace dos semanas. El caso avanza en USA con el objetivo de castigar a los responsables de haber recibido sobornos y lavar dinero del fútbol. En Paraguay, el caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco Atlas del Grupo Zuccolillo. Hace 2 años, directivos de la Conmebol presentaron una denuncia contra la entidad bancaria por supuestamente facilitar mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Nicolás Leoz de la Conmebol. Hasta el momento, la investigación fiscal registra nulos avances.

El 4 de febrero del año 2021, el representante legal de la Confederación Sudame­ricana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría forense realizada por la Conmebol en la que se señalaba una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia estadounidense.

El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumple 2 años sin que, hasta ahora, se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, tropiezan con dificultades de toda índole debido a las fuertes presio­nes que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para evitar que la causa avance. El arranque de la investigación contra los directivos del banco Atlas cumple 2 años sin que, hasta ahora, se registren avances en las pesquisas ni imputaciones. Los fiscales asignados a la causa, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, tropiezan con dificultades de toda índole debido a las fuertes presio­nes que estaría ejerciendo el Grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para evitar que la causa avance.

abc.jpg Ay Paraguay! En el 46to. aniversario del ABC Color: Nicolás Leoz, Horacio Cartes, Aldo Zuccolillo, Juan Afara y Julio César Velázquez.

La Fiscalía intenta reconstruir la ruta del dinero de Leoz, para lo cual solicitó información al banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leoz desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Los directivos del banco negaron esta información al Ministerio Público.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, instituciones claves en la prevención y lucha contra el flagelo de este crimen en nuestro país, no han colaborado suficientemente en la investigación penal contra el banco Atlas. Los directivos del mencionado banco fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos (BCP) sospechados de no aplicar mecanismos de prevención de lavado de dinero.

El Banco Central, hasta el momento, no remite las conclusiones tras esas diligencias de supervisión a las que, supuestamente, fue sometido el banco Atlas. Desde el 30 de mayo del año 2022, fecha en que se comunicó al Ministerio Público el inicio de la inspección, no se tiene el reporte final de dichas acciones.

Por su parte, fuentes de la investigación aseguraron a 'La Caja Negra' (N. de la R.: investigaciones de LaNacion.com.py/) que las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, durante la administración de Carlos Arregui, no proporcionaron a la Fiscalía toda la información solicitada al respecto. Se limitaron a asistir a una reunión a instancia de los fiscales del caso, pero luego ya no hubo buena comunicación ni aportes entre ambas instituciones.

La semana pasada, un Tribunal Federal de Nueva York (USA) inició un juicio a dos antiguos ejecutivos del conglomerado estadounidense 21 Century Fox y la empresa uruguaya de marketing deportivo Full Play, por su implicación en el escándalo de corrupción FIFAgate.

En el nuevo juicio se discutirán hechos que afectan a entidades bancarias que participaron en actividades de lavado de activos. Todos los hechos fueron acreditados e incluso admitidos por algunos bancos. Estos casos confirman los hechos en el cual se le imputó a Nicolás Leoz (soborno y lavado de dinero) y que determinaron su perfil de alto riesgo al momento de negociar los millonarios contratos de fideicomiso con el Banco Atlas, que lograron blindar parte de su dinero sucio.

El banco Atlas admitió, vía comunicado, que operaron con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber recibido requerimiento en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en el caso conocido públicamente como FIFAgate.

Específicamente, banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto del 2016 por el estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, solicitando información relevante para una investigación sobre ex empleados y fondos de la Confederación.

banco atlas.png Nicolás Leoz en el Banco Atlas.

El requerimiento de la justicia estadounidense fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la Fiscalía de USA, para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York, en el marco del caso FIFAgate.

El banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proveer información sobre operaciones de sus clientes escudándose en el secreto bancario establecido en la ley.

El banco del Grupo Zuccolillo omitió informar que también recibieron requerimientos por parte de la justicia paraguaya, solicitud a la que se negaron a responder, por eso la Fiscalía tuvo que proceder a un allanamiento a la sede de la entidad bancaria el 21 de abril del año 2021, para obtener información relevante en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11/11/2020 que había logrado recuperar unos US$ 55 millones de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaracio­nes públicas de sus directivos, US$ 16 millones provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos US$ 128 millones. La Conmebol informó en su congreso ordinario del 11/11/2020 que había logrado recuperar unos US$ 55 millones de Nicolás Leoz y del argentino Eduardo Deluca, de los cuales, según declaracio­nes públicas de sus directivos, US$ 16 millones provinieron de cuentas de Paraguay. Desde la nueva administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol se ha logrado recuperar unos US$ 128 millones.

En noviembre del año 2020, las hijas de Leoz ordenaron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millones. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

Banco Atlas fraguó este documento para justificar la operación con Leoz. En marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol; sin embargo, hicieron figurar que percibía US$ 120.000 al año como ex titular de la Conmebol. (...)".

------------------------

Más contenido en Urgente 24

El kirchnerismo en su laberinto: Marcha #1F contra la Corte

Datos del INDEC: Argentina tiene 46.044.703 habitantes

La Pampa: Arde La Cámpora, 4 eyectados y Macri evita a Lucio