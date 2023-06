"Falopa para todos": Los Ángeles entrega pipas y jeringas

image.png

Este programa de reducción de daños lanzado por el presidente Biden como una iniciativa federal, permite que se gasten fondos para estos “kits para fumar”. Por lo que el gobierno local aumentó su presupuesto de US$ 5,4 millones a US$ 31, 5 millones en el programa, debido a las muertes de personas sin hogar que dieron positivo en fetanilo, según Los Ángeles Times.

Ante la problemática del consumo de opioides como la heroína, el fentanilo y ciertos analgésicos con prescripción médica como la oxicodona, la codeína y la hidrocodona que se llevan 80.000 vidas al año en EE.UU, como anteriormente lo informó Urgente 24, voluntarios y ex adictos reparten un kit de un tipo de medicamento conocido como Narcan, que revierte los efectos de una sobredosis por opioides.

El boom del abuso de opiáceos fue in crescendo desde inicio del nuevo milenio, con la sobreoferta de órdenes médicas con cierto tipos de medicamentos para paliar dolores físicos, tal como el Percotec, Vicodin y el Oxicodin; éste último imputó a la gigante farmacéutica Purdue Pharma por no haber advertido contraindicaciones como la adicción tras su uso.

Pero un fármaco que es antídoto a los efectos de los opiáceos, llamado naloxona, merma la sobredosis a los pocos minutos, bloqueando los químicos de dichos opioides a fin de evitar su adhesión a los receptores del sistema nervioso. Con el nombre comercial de Narcan y de venta bajo receta médica en Estados Unidos –salvo en Australia, Canadá, Italia o Reino Unido-, en sus formatos más habituales de spray nasal e inyectable, está siendo administrado a los adictos y como salvataje en casos de sobredosis desde la sociedad civil estadounidense.

Cabe destacar que este medicamento de Emergent Solutions conocido comercialmente como Narcan, salvó a varias personas en un concierto del rapero Travis Scott en donde murieron ocho sujetos tras un ataque de un desquiciado que empezó a inyectar algún tipo de opioides contra algunos guardias de seguridad y asistentes del festival Astroworld de Houston (Texas) durante el pasado 5 de noviembre.

El remedio que no cura la adicción pero previene la muerte

Tras una respiración más lenta -llegando a ser de menos de 10 veces por minuto- y labios y uñas moradas de quien ingirió la droga, se presume que el adicto está bajo un cuadro de sobredosis, pudiéndose oír ronquidos o gorgoteos, y aquí la acción rápida es importante para la supervivencia del afectado, administrándole una inyección intramuscular o spray nasal de naloxona, así lo recomienda Connectincut Clearin House, biblioteca estatal de prevención y lucha contra el abuso de sustancias y la salud mental.

"Lo único que hace la naloxona es permitir que la gente viva", dice Nathan Smiddy, un treintañero ex adicto que forma parte de un grupo de voluntarios que sale a las calles para educar y prevenir la concurrencia de cuadros de sobredosis, además de concientizar sobre la fatalidad de consumir drogas, portando consigo miles de kits de Narcan.

Socorristas, asociaciones comunitarias y organizaciones que trabajan con personas sin techo y en situaciones vulnerables bajo la tutela estatal, distribuyen gratuitamente la naloxona.

“Un medicamento con el poder de salvar vidas" que "todos pueden usar sin capacitación ni autorización médica", así lo explicita los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades. De hecho, en las escuelas de California y en las máquinas expendedoras de las cárceles de Los Ángeles, el Narcan está disponible.

El antídoto de los opiáceos a merced de los convictos, tiene que ver con datos estadísticos que reportan que entre 2019 y 2020, la mitad de los ex presidiarios fallecidos tras recuperar su libertad, murieron por sobredosis de opioides, según el Departamento de Servicios de Atención Médica del estado.

Con una inversión estatal de US$52 millones con fondos federales y centrales, California logró revertir 100.000 sobredosis con la entrega de 1,5 millones de unidades de Narcan desde el Proyecto de Distribución de Naloxona a cargo del Departamento de Servicios de Atención Médica de California, así lo reveló BBC.

"Les diría que lo único que hace la naloxona es permitir que la gente viva. No puedes cambiar tu vida si estás muerto. Es cuestión de tener compasión y empatía", sostiene Smiddy, quien lleva ocho años “limpio” y que actualmente trabaja ad honorem con A New PATH (por Parents for Addiction Treatment and Healing, o Padres para el Tratamiento de la Adicción y la Cura).

Por un costo de US$3 en la versión inyectable de la naloxona, o por US$47,50 que es el valor del spray nasal Narcan, un kit de dos dosis, se previene una muerte por sobredosis.

El californiano Nathan Smiddy, como ya lo hemos mencionado, sobrevivió a una sobredosis por oxicomorfa, a sus diecinueve años, y gracias a la llegada rápida del servicio de emergencias volvió a la vida. "Es como si de repente alguien pulsara el interruptor y te quedaras a oscuras. Aunque la reflexión la hago ahora, porque en ese momento no me daba cuenta de nada", explicó el joven.

Ahora, el treintañero estadounidense no solo trabaja entregando kits de naloxona a adictos, marginales o vulnerados, como voluntario junto A New PATH, también lo hace acompañando a Humanity Showers, ONG que ofrece duchas higiénicas a personas en situación de calle.

Cuatro días a la semana, Smiddy alias Narcan Nate –apodo por su labor desinteresada en la lucha contra las muertes por sobredosis-, camina por los suburbios en busca de algún necesitado de ayuda, entregando las cajitas de Narcan, y enseñándoles al público a identificar sintomatología de sobredosis y cómo proceder con la naloxona para salvar vidas. "Tenía la cabeza totalmente caída. El tipo ni asentía. Se le había puesto la piel azulada, tenía las pupilas contraídas, muy chiquitas, y le costaba respirar. Era una respiración esporádica, se ahogaba. Tenía el estertor de la muerte", rememoró Smiddy ante BBC, primera vez que presenció una sobredosis.

