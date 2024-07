Elecciones en USA: Menor influencia de electores evangélicos en estados indecisos

Es la 4ta. vez en que MAGA aparece en un comicio en USA. Ronald Reagan utilizó el eslogan 'Let's Make America Great Again' ('Hagamos Grande a América Otra Vez', ridículo e insoportable monopolio estadounidense de todo el continente americano circunscripto a USA) en la campaña presidencial de 1980 (él fue Presidente durante 2 mandatos: 1981 a 1985 y 1985 a 1989). Donald Trump volvió a utilizarlo durante su campaña 2016: 'Make America Great Again' (MAGA), y vuelve a la carga en 2024. En días de Reagan, los integrantes de Christian Coalition (Coalición Cristina, liderada por evangélicos blancos) fueron decisivos. En días de Trump, otra vez el voto de los evangélicos blancos (los MAGA) resultó clave. Sin embargo en 2024, son los católicos y protestantes negros en los Estados indecisos (que no integran el universo MAGA) quienes, probablemente, decidirán las elecciones en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan y Wisconsin. Son los territorios en disputa abierta. El tema es muy interesante y mereció una investigación firmada por Bob Smietana y Jack Jenkins, en RSN (Religion News Service, agencia de noticias cristiana , fundada en 1934 por Louis Minsky y Everett Clinchy como filial de National Conference of Christians and Jews, o Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos). En 1983, la agencia pasó a United Methodist Reporter, en 1994 a Newhouse News Service, y desde 2011 es de Religion Newswriters Foundation.