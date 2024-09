El TSJ no aplica la amnistía a Puigdemont y el Govern lo contrataca

Cabe destacar que a principios de agosto, toda la prensa y el establisment político de España tuvieron la mirada puesta en Puigdemont, quien retornó al país sin gozar de la amnistía, encabezó un acto en el paseo Lluís Companys y se burló de la Policía al profugarse nuevante. Su vuelta a Barcelona se enmarco en la sesión de investidura de su adversario político, el socialista Salvador Illa, pese a que se esfumó antes de concurrir al Parlament, como reveló Urgente24.

Exposición del juez Llarena para un "no" a la amnistía

La decisión del juez Pablo Llarena de no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y a los exconsellers Lluis Puig y Antoni Comín se basa en que la ley deja afuera de la amnistía a los delitos de malversación cuando el implicado actúe con “el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”, siendo éste el caso.

Según el juez, los procesados "decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste" del referéndum del 1-O (el intento de sedición de cataluña), el cual era ilegal, inconstitucional y ajeno a sus responsabilidades y a las competencias de la Generalitat.

El pasado 1 de julio, LLarena sí amnistió el delito de desobediencia. En cambio, el de malversación de caudales públicos aún seguiría en vigor tras su pronunciamiento de este martes.

image.png El líder independentista catalán y expresidente Carles Puigdemont se dirige a sus partidarios tras su llegada cerca del Parlamento catalán para asistir al debate de investidura en Barcelona, España, el jueves 8 de agosto de 2024. AP - Joan Mateu

En cuanto a su rechazo a amnistíar el delito de malversación, sugiere que el artículo 1.4 de la ley de amnistía delimita al enriquecimiento como cualquier beneficio que hubiera exigido el pago de una contraprestación dineraria, aunque signifique que no hubiera un aumento del patrimonio.

"Dicho de otro modo, la ley de amnistía sitúa en una misma consideración legal de enriquecimiento a quien malversa caudales públicos para incrementar su dinero o capital; a quien adquiere a su nombre bienes o derechos, pero domiciliando el pago del precio en las cuentas bancarias de la Administración; y a quien, con cargo a los caudales públicos, obtiene cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación dineraria", explica.

image.png El magistrado, Pablo Llarena, entonces, desestimó el recurso del partido VOX que solicitaba que no se aplicase la amnistía tampoco al delito de desobediencia.

image.png

Al respecto, Puigdemont denunció la "grotesca arbitrariedad" del juez al no amnistiarle por el referendúm 1-O (delito de malversación). Por ello, reclamó que se le aplique el mismo criterio con el que el TSJ catalán exoneró al exconseller Miquel Buch, ya que la malversación se condonaría si los fondos tuvieron como finalidad el procés.

Ahora bien, la polémica ley de amnistía por la que la derecha de VOX y el PP 'se hermanaron' en contra, partió de una negociación off the record entre el gobierno y la Izquierda independentista.

El presidente español Pedro Sánchez (PSOE) negoció en noviembre del 2023 una amnistía con los separatistas catalanes (JxCat) a cambio de que su agrupación y otros escaños de izquierda lo invistieran a él en el Congreso nacional para cumplir otro mandato en el Ejecutivo: asi dilapidó la candidatura de Alberto Núñez Feijóo (PP) y por eso la facción independentista le reclama fidelidad.

Otras causas abiertas contra el líder separatista

En junio, el juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción 1 de Barcelona abrió una pieza separada del procés catalán para que sean investigados por alta traición y malversación de caudales públicos como parte de un supuesto entramado ruso: Carles Puigdemont, el ex presidente catalán; Artur Mas, el abogado de Puigdemont; Gonzalo Boye, su director de Oficina; Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica; Víctor Terradellas o la ex consellera y ex dirigente de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

El juez Aguirre decidió reimpulsar la supuesta trama rusa en el procés para dar cuenta de las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin.

Esta supuesta injerencia rusa en el intento de independencia de Cataluña -y la supuesta alianza del Kremlin con Puigdemont- ha sido un secreto a viva voz desde hace tiempo, y lejos de ser un mero rumor inverosímil, habría material contundente como el que exhibió el periodista David Alandete en su libro “La trama rusa”.

Tal como contó Urgente 24, Carles Puigdemont fue el expresidente del sistema institucional del autogobierno de Cataluña, la Generalitat, y quien declaró la independencia de esta Comunitat del Barça en el 2017 tras un referéndum 'ilegal'. Luego, este líder separatista la suspendió “para apelar al diálogo”, pero igual provocó una crisis política que generó que el gobierno central en Madrid tomase el control del presupuesto de la región.

Más contenido de Urgente24

Nueva ola de despidos en el Complejo Atucha y adiós al reactor nuclear CAREM-25

28% define hoy su voto entre Kamala Harris y Donald Trump

Google otra vez acorralado por la Justicia de Estados Unidos: su monopolio de publicidad en juego

Rosario: La Municipalidad lanza una campaña para prevenir el suicidio

Dura ridiculización a Chiquito Romero en los Martín Fierro