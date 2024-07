Puigdemont se querella contra juez por el entramado ruso del procés

"Así, vemos cuál ha sido la actuación del magistrado aquí querellado, quien pergeña --solo o en compañía de otros-- un plan para incumplir el auto dictado por la Superioridad, consistente en desplazar unos hechos investigados de una pieza a otra o, dicho de otra manera, ha empleado un ilegal mecanismo de clonado desde una pieza hasta otra", afirma el escrito.

En tal querella, se sugiere que el juez Aguirre, en el marco de la negociación entre el gobierno de Sánchez y Juntxs sobre la polémica Ley de Amnistía, "decidió activar una investigación sobre alta traición, a fin de intentar que estos hechos no fueran amnistiados e incluir en esta investigación, inopinadamente, a mi mandante", en referencia a Puigdemont.

image.png El presidente Pedro Sánchez y Carles Puigdemont: un pacto de Amnistía off the record que le permitió conformar gobierno al PSOE.

Tal controversial ley de Amnistía -que generó una ola de manifestaciones en contra- entró en vigor luego de ser aprobada en marzo en el Congreso español tras un pacto entre el gobierno del PSOE y Jxcat -junto con otras agrupaciones independentistas- para que el mandatario Pedro Sánchez lograra ser investido y así conformar gobierno.

En este contexto, el pasado 14 de junio, el fiscal general de España ordenó la aplicación de la amnistía a Puigdemont, sólo en el delito de malversación —ya que fue exonerado de 'sedición' en el 2023—. Puntualmente ordenó a los fiscales del procés independentista que aplicaran la ley de amnistía, en lo que respecta al delito de malversación, contra Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes. Pero los fiscales de la causa se lo han rechazado y se tratará el asunto en la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo de la carrera fiscal.

Por escrito, el fiscal general Álvaro García Ortiz ordenó a los cuatro fiscales que intervinieron en el procés independentista en Cataluña que apliquen la ley de amnistía al delito de la malversación a Carles Puigdemont (exonerado de "sedición" en el 2023), expresidente de la Generalitat de Cataluña, que incluye su orden de detención activa.

La red rusa que apoyó a Puigdemont

El viernes 21 de junio, el juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción 1 de Barcelona abrió una pieza separada del procés catalán para que sean investigados por alta traición y malversación de caudales públicos, Carles Puigdemont, el ex presidente catalán; Artur Mas, el abogado de Puigdemont; Gonzalo Boye, su director de Oficina; Josep Lluís Alay, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica; Víctor Terradellas o la ex consellera y ex dirigente de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

Con Puigdemont sin pronta inmunidad por su fin como eurodiputado, quien además se enfrenta a un escenario crítico y que regresaría a Cataluña a pesar del riesgo de detención, el juez Aguirre decidió reimpulsar la supuesta trama rusa en el procés para dar cuenta de las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin.

Pero esta supuesta injerencia rusa en el intento de independencia de Cataluña -y la supuesta alianza del Kremlin con Puigdemont- es un secreto a viva voz desde hace tiempo, que lejos de ser un mero rumor inverosímil, habría material contundente como el que exhibió el periodista David Alandete en su libro “La trama rusa”.

image.png Portada del libro 'La trama rusa' y documento donde un colaborador de Puigdemont ha escrito las palabras 'Putin' y 'bitcoin'

“La trama rusa de los independentistas catalanes puede convertirse en un obstáculo judicial insalvable para la amnistía de Carles Puigdemont. Las pruebas de contactos entre él y su equipo con emisarios rusos, entre 2017 y 2024, en Barcelona, Bruselas, Moscú y Suiza, son abrumadoras. Han sido descubiertas por agentes de la policía judicial, jueces instructores y la inteligencia europea y española”, explica el periodista. En la red social X y en su libro, Alandete publicó una nota manuscrita de uno de los colaboradores de Puigdemont en donde se leen las palabras “Putin”, “financiación”, o “bitcoin”.

El periodista de investigación español muestra la evidencia probatoria que estaría incluida en la nueva causa abierta por "alta traición": varios mensajes interceptados que presentan a visitantes rusos como “emisarios de Putin”, quienes incluso se reunieron con Puigdemont en la sede oficial días antes de profugarse en 2017 a Waterloo.

También se exhiben conversaciones sobre pedidos de legislación favorable para criptomonedas, beneficiando así a Rusia, tras supuestas instrucciones directas de Vladimir Putin. Del mismo modo, se muestran ciertos contactos de funcionarios cercanos a Puigdemont con una eurodiputada letona defensora de la independencia, que resultó ser una agente encubierta del GRU ruso.

image.png

"La guerra necesita dinero", dijo por ese entonces en una reunión de la cúpula del PdeCat, el exportavoz del Govern Francesc Homs, y que revela los ribetes de la operación rusa Volhov, a la que ha tenido acceso la Cadena SER: Junts per Catalunya y ERC —facciones independentistas catalanas con las que pactó este año Sánchez— querían desviar dinero de subvenciones y hacerlo a través de bitcoins.

Tal anotación, una entre tantas en manos de los fiscales españoles, se encontró en una libreta de alto nivel del partido, junto a otra frase que decía que había que tener más "mala leche y que habían sido cobardes". Los investigadores de la supuesta trama rusa aseguran que Junts y ERC querían desviar dinero de subvenciones al procés (de la fundación IGNAM o de CATMON, cercanas a la Convergencia o por seleccions catalanes que dirige una persona de extrema confianza de Carles Puigdemont), millones de euros que, según el sumario, querían blanquear a través de bitcoins para poder pasar los controles fiscales y administrativos de la Unión Europea.

image.png

Más contenido de Urgente24

Lindsay Lohan cumple 38 años: Declive y regreso triunfal de una exestrella de Disney

Por el Caso Loan, TN rompió escenario de tercios y superó en junio ampliamente a C5N y LN+

Hora de definir el inicio de la reactivación: No se banca la paz del cementerio

"El tipo de cambio oficial está atrasado 20%, a valores históricos: dólar debería costar $ 1.100"

Sin vueltas: YouTube le pone un STOP a la inteligencia artificial