El opositor cubano Yunior García aterrizó en Madrid

“Ha sido una decisión personal de él. Ha pedido un visado y se le ha dado. Obviamente, las autoridades cubanas no se han opuesto porque si no, no habría salido”, confirman fuentes diplomáticas españolas.

Este miércoles temprano, la plataforma Archipiélago había informado en su página de Facebook que consideraba al activista desaparecido luego de que uno de sus miembros acudiera a su casa y nadie respondiera a la puerta.

García voló a Madrid el martes en un vuelo de Iberia en compañía de su esposa, Dayana Prieto.