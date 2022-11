El boom de los "Dropbox Babies" tras la anulación del derecho al aborto

Las “leyes de refugio seguro” o " leyes Baby Moses” despenalizan a la figura parental con respecto al abandono de un bebé, si lo deja en un sitio seguro de tutela estatal conocido como “Dropbox babies (buzón de bebés), de manera anónima.

image.png Michelle y su hija.

Sin embargo, el futuro que le deparará a dicha nueva vida humana no estará repleto de color de rosas: el 50 % de los niños huérfanos no llegan a graduarse del secundario, terminan sin hogar (homeless), como así lo relata el señor Smith de Idaho, en un artículo de opinión del New York Times titulado “Buzones para bebés no deseados: 'crueles' y 'traumatizantes'”.

“Me dejaron en el sistema de crianza temporal a la edad de 1 año. Empecé en un orfanato y luego pasé de un hogar de crianza temporal a otro hogar de crianza temporal. Yo no era la pequeña huerfanita Annie cantando sobre la luz del sol. Viví un gran trauma. Pero yo fui uno de los afortunados; Me gradué de la preparatoria”, dijo Smith. Además, el déficit fiscal estatal es colosalmente más grande que financiar abortos para su gratuidad, ya que el estado yankee gasta 9 mil millones de dólares en orfanatos y residencias de acogida.

