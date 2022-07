Denuncian que quieren matar al expresidente de Angola

La familia sospecha que el deterioro súbito de salud del expresidente no fue un accidente y asegura que Dos Santos, quien se mueve en silla de ruedas, cayó por las escaleras cuando en la casa se encontraba la segunda esposa del ex mandatario, Ana Paula. La mujer tiene una relación distante con su esposo desde que éste perdió la presidencia. Tchizé denuncia que tardaron veinte minutos en llamar a urgencias tras el incidente, según recoge el diario La Vanguardia. “Pasan cosas rarísimas. En marzo, mi padre volvió de Angola con 30 kilos menos, muy mal. Tengo la sospecha de que la ex mujer de mi padre forma parte del plan. Tengo mucho miedo”.