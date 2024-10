De campaña: Biden festeja Halloween y Trump ironiza con un camión de basura

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/YayAreaNews/status/1851794496268501212?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1851794496268501212%7Ctwgr%5Ee9b6aa45ecf5da3ee37f397e39c78111996246f2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F528477-biden-muerde-bebes-celebracion-halloween&partner=&hide_thread=false Joe Biden bites a baby during a Halloween celebration at the White House tonight pic.twitter.com/Op1nQ7jaAB — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) October 31, 2024

Trump en un camión de basura: "Para Kamala y Biden"

El expresidente y candidato Donald Trump viajó en un camión de recolección de residuos como parte de una 'humorada' tras el ataque de Joe Biden a sus partidarios, a los que llamó “basura”.

Trump, fiel a su estilo, arribó al mitin de Green Bay, Wisconsinin, dentro de un camión de basura ploteado con el slogan MAGA.

A poco de las urnas del 5/11, el republicano fue recibido en el aeropuerto de Wisconsin con un “gran y hermoso camión de basura con la leyenda MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.

image.png El camión de basura personalizado estaba esperando a Trump en la pista cuando aterrizó en Wisconsin.AP

El candidato republicano, vestido con un chaleco de alta visibilidad de los trabajadores de recolección, se mostró dentro del camión de basura. Bromeó con su atuendo y fue letal contra la campaña de Kamala Harris/Joe Biden.

Kamala y Biden llevan a cabo una campaña de odio, vitriolo y represalias Kamala y Biden llevan a cabo una campaña de odio, vitriolo y represalias

"Cuando me dijeron que me vería más delgado, dije que en ese caso lo usaría en el escenario", bromeó. "Quizás nunca más vuelva a usar una chaqueta azul", ironizó.

image.png Trump se prepara para realizar una conferencia de prensa desde el interior del colector de basura.

El expresidente Trump, desde el escenario en el acto de campaña en el Resch Center en Green Bay, Wisconsin, dijo que incluso el comentario de Biden es mucho peor que el histórico insulto de Hillary Clinton a sus partidarios a los que había llamado "deplorables".

Biden deja a los deplorables en ridículo. No se puede ser presidente si se odia al pueblo estadounidense Biden deja a los deplorables en ridículo. No se puede ser presidente si se odia al pueblo estadounidense

"Mi respuesta a Joe y Kamala es muy simple: no se puede gobernar Estados Unidos si no se ama a los estadounidenses, es cierto. No se puede ser presidente si se odia al pueblo estadounidense, que es lo que creo que es, y Kamala Harris no es apta para ser presidenta de Estados Unidos", afirmó.

Los dichos de Trump suceden un día después de que el presidente Biden, de 81 años, se refiriera a los partidarios de Trump como "basura" al repudiar las declaraciones del comediante Tony Hinchcliffe que llamó a Puerto Rico una "isla flotante de basura" en el mitin del candidato republicano en el Madison Square Garden del domingo.

“La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es inconcebible y antiestadounidense”, lanzó Biden durante una llamada con Voto Latino Group, mientras la vicepresidenta Kamala Harris se manifestaba en el cercano Ellipse en Washington, DC.

image.png Biden calificó de “basura” a los partidarios de Trump durante una llamada el lunes.

Por ello Trump, desde Wisconsin y dentro de un camión de basura, usó tal paso en falso de Biden para apelar a la "unidad" de los estadounidenses, a pocos días de las elecciones del 5 de noviembre en donde se batirá a duelo con Kamala Harris.

"Kamala y Joe nos llaman a todos, y a ellos, incluso a ellos, 'basura'. Yo los llamo el corazón y el alma de Estados Unidos. Ustedes son el corazón y el alma, ustedes construyeron nuestro país, ustedes lo construyeron", dijo. "Y, por cierto, quiero agradecerles a todos nuestros trabajadores de limpieza en todo Estados Unidos porque trabajan duro, realmente trabajan duro y hacen un trabajo increíble, y no reciben el reconocimiento que merecen", añadió.

Cuando la prensa le consultó si le debe una disculpa a Puerto Rico, Trump, mientras estaba sentado en el camión de basura, soltó que no sabía “nada sobre un comediante” (quien declaró contra la Isla) y luego profesó su “amor” por el Estado libre asociado caribeño.

Nadie ha hecho más por Puerto Rico que yo. Yo cuidé de ellos cuando tuvieron los grandes huracanes. Nadie se lleva mejor con Puerto Rico y el pueblo puertorriqueño que yo. Ellos me aman y yo los amo Nadie ha hecho más por Puerto Rico que yo. Yo cuidé de ellos cuando tuvieron los grandes huracanes. Nadie se lleva mejor con Puerto Rico y el pueblo puertorriqueño que yo. Ellos me aman y yo los amo

“No sé nada sobre el comediante. No sé quién es. Escuché que hizo una declaración, pero es una declaración que hizo. Es un comediante. ¿Qué puedo decirte? Tú mencionaste a los comediantes y supongo que él salió al principio del programa”, sentenció.

