Crimen del niño apuñalado en Mocejón: A la cárcel, un joven extraño

El magistrado ha decretado para él prisión provisional comunicada, pero sin fianza. El padre del imputado lo ha visitado desde el momento en que fue detenido. La investigación sigue en proceso y han encontrado un cuchillo en un descampado cercano a la vivienda del sospechoso.

Un crimen frente a sus amigos: El autor, encapuchado

El domingo, un joven encapuchado irrumpió en la zona del polideportivo de Mocejón, donde jugaba Mateo, de 11 años, con sus otros amigos, y lo apuñaló varias veces hasta darle muerte.

El homicida se habría 'colado' por un agujero de la valla del polideportivo. Le asestó varias puñaladas a Mateo y se fue por donde había venido. Los adultos tras escucharlos los alaridos, corrieron a socorrerlo, pero ya era tarde.

Todos los amigos de Mateo vieron frente a sus propios ojos, el crimen. Según las testimoniales, el asesino iba encapuchado, era de complexión pequeña y estiman que podía ser un varón de entre 17 y 22 años. Ello coincide con el identiquit del joven de 20 años discapacitado que confesó ser el homicida y que fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

image.png Amigos del niño asesinado muestran una camiseta con su nombre, durante el minuto de silencio. (Juan Moreno./ Europa Press)

El asesino delira al hablar

El presunto asesino de Mateo, un joven de 20 años, deliraba al hablar con los agentes que lo detuvieron. Tampoco pudo mantener un discurso coherente y ello alertó a las autoridades, de que sufre un trastorno mental.

En su primera declaración ante los agentes, según la agencia EFE, confesó el crimen tras ser detenido en la casa de su padre. En toda su testimonial ante la Policía, deliraba al hablar.

Fernando Pérez, su padre, ha dicho ante la prensa española que su hijo "es sano" y que sólo tiene una discapacidad del 75%.

Mi hijo no toma medicación ninguna, lleva toda la vida paseando por el pueblo y no hace nada pero como lo ven rarito y solo.. Mi hijo no toma medicación ninguna, lleva toda la vida paseando por el pueblo y no hace nada pero como lo ven rarito y solo..

image.png La prensa española en vilo por el asesinato a sangre fría de Mateo a manos de un presunto discapacitado de 20 años.

El padre asegura a viva voz que su hijo, imputado como el autor del crimen de Mateo, solía pasear por el polideportivo, y se cambiaba de ropa cuando llegaba a casa de la abuela. "Esta muy bien, lleva toda la vida paseando por aquí solo, se conoce todos los pueblos", remarcó.

Según la Policía española, el joven de 20 años se habría dirido con su rostro tapado, es decir, encapuchado, a la zona en la que Mateo jugaba con sus amigos.

Más contenido en Urgente24:

Empresa multinacional se niega a dar aumento y comenzó con los despidos

Aerolíneas Argentinas y un banco lanzaron 18 cuotas sin interés en pasajes

La Finalissima cambia de sede, pero no de fecha

Lizy Tagliani habló de la difícil situación que atraviesa con su hijo: “Lo único negativo…”

Sufren los monotributistas: Aumenta la cuota del monotributo, pero la facturación no acompaña