Conmoción y dolor en Italia por el femicidio de Giulia

Las autoridades italianas en colaboración con los germanos y persiguiendo el rastro del automóvil de Turetta dieron con el paradero del joven, el cual fue detenido en su auto que se averió en la autopista A9 en el sur del estado oriental de Sajonia-Anhalt. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, sostuvo que será extraditado a Italia en estos días.

image.png El vehículo de Filippo Turetta, estaba siendo buscado por la Policía.

Lux verde a la extradición de Turetta

Turetta, el ahora confeso asesino, debía graduarse de Ingeniero el jueves pasado, y estaba desaparecido junto a su exnovia. Los medios de comunicación de Italia incluso difundieron a priori que se creía que a los jóvenes les había pasado algo grave. Es más, sus padres asistieron a marchas y vigilias con cobertura de la RAI y la prensa internacional bajo el lema Non Una Di Meno (Ni Una Menos).

Pero el hallazgo del cadáver de Giulia durante el sábado, cambió el móvil del crimen para los fiscales, que dieron aviso internacional para dar con el paradero de Turetta: él apareció sano y salvo en Alemania, y luego confesó.

image.png Non Una Di Meno (Ni Una Menos), protestas en Italia por el femicidio de Giulia y los 53 de este año.

La hipótesis del ideario criminal de Turetta, según trestimonios de familiares y amigos, sugiere que el joven se había negado a aceptar la decisión de Giulia de finalizar la relación. Asimismo, la hermana de la víctima, Elena, manifestó que el joven era posesivo.

En relación a ello, la primera ministra Giorgia Meloni prometió medidas más enérgicas para combatir la violencia de género en el país, que en lo que va de este año se ha cobrado 50 víctimas, tal como el femicidio de una adolescente en Roma a manos de un senegales-italiano de la misma edad.

“Por Giulia no hagan un minuto de silencio, por Giulia, quémenlo todo”, dijo la hermana de la victima a través de una carta que se difundió en redes.

A menudo se dice ‘no todos los hombres’. No son todos los hombres, pero siempre son hombres...Díganselo a ese amigo que controla a su novia, díganselo a ese colega que hace acoso callejero, hostiguen esos comportamientos aceptados por la sociedad, que no son más que la antesala del feminicidio A menudo se dice ‘no todos los hombres’. No son todos los hombres, pero siempre son hombres...Díganselo a ese amigo que controla a su novia, díganselo a ese colega que hace acoso callejero, hostiguen esos comportamientos aceptados por la sociedad, que no son más que la antesala del feminicidio

image.png Gino Cecchettin, abrazando a su hija Elena, asiste a una vigilia en Vigonovo, cerca de Venecia, después que la policía confirmó el hallazgo del cuerpo de su hija Giulia

Live Blog Post Italia en 'shock' por brutal femicidio de adolescente Femicidio de una adolescente en barrio de Roma: cuerpo encontrado en una bolsa de consorcio dentro de un 'changuito'. Su amigo de 17 años de origen senegalés, presunto homicida. image.png Una extraña escena en el barrio romano de Primavalle durante el pasado miércoles (28/06/23), ameritó que un vecino telefoneara a la Policía. Es que vio cómo un adolescente en actitud sospechosa, empujaba hacia los contenedores de basura en vía Stefano Borgia, un carrito de compras con un bulto. Finalmente, los efectivos hallaron algo macabro en esa bolsa de consorcio: el cadáver de Michelle María Causo, de 17 años, un femicidio que conmociona Italia. Según primeros peritajes forenses, la víctima del homicidio, Michelle Maria Causo, habría sido asesinada con un cuchillo de cocina. El principal sospechoso del asesinato es su amigo, también de 17 años, de origen senegalés, quien fue visto intentando deshacerse del cuerpo. image.png Tras ser interrogado en la Jefatura de Policía, el menor fue detenido por homicidio doloso agravado y ocultamiento de cadáver, así lo reveló el diario Corriere de la Serra. "Mi novio vio la bolsa negra. Me preguntó qué era y si quería ayuda para cargarla porque parecía pesada. El niño dijo que tenía pescado adentro. Mi novio sospechó y llamó a la policía", explicó la novia del testigo de la sospechosa escena, quien agregó que la escalera del edificio estaba "llena de sangre". La Policía encontró esa misma sangre en el hall de entrada del edificio y en el descanso de la zona de escaleras del segundo piso. Luego, allanaron la casa, detuvieron al presunto homicida que vivía con la madre —que el día del homicidio no estaba porque trabajaba—, y registraron varias señales de forcejeo en la vivienda. image.png El padre de la víctima, soltó ante medios de Italia que el chico asesino obró con resentimiento patológico debido a que su hija lo había rechazado. “Era un amigo…mi mujer lo conoció, venía seguido. No estaba embarazada, no estaban juntos. Pero yo digo, si una chica te rechaza, ¿le haces esto?”, declaró el señor Causo en alusión a especulaciones amarillistas sobre una posible relación entre ambos. El móvil del asesinato, según los investigadores, es que la chica había acudido a la planta del senegalés-naturalizado italiano para aclarar una situación (amorosa o amistad). Allí, el adolescente la agredió con un objeto punzante tras una pelea, tal es así que el cuerpo tiene 10 feroces puñaladas en distintas partes del cuerpo. Luego, el menor intentó deshacerse del cuerpo en una bolsa de consorcio -adentro de un carrito de súper cubierto con sábanas y mantas-. Pero aún así fue dejando charcos de sangre por el edificio. "Ese negro m... la masacró , quiero justicia ", lanzó la madre de Michelle en pleno estado de "shock" ante la prensa italiana. image.png

