Conmoción en Israel por 21 (¿o 24?) soldados muertos en Gaza

La opinión pública israelí no está acostumbrada a estas situaciones de bajas propias, que se multiplica por el descontento local ante la falta de avances en la recuperación de los rehenes en manos de Hamás, pese a la invasión descomunal en cantidad de combatientes y equipos, millonaria (US$ 60.000 millones ya gastados según The Jerusalem Post) y mortífera (más de 25.000 palestinos asesinados).