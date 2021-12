China: De la prohibición a la obligación de tener hijos

“No existe una prohibición oficial o restricción específica sobre la cirugía, aunque los hospitales y médicos que realizan vasectomías, junto con ligaduras de trompas y abortos, deben obtener una aprobación de los departamentos de salud a niveles de condado”, dice el Washington Post. 12 hospitales públicos chinos contactados por el diario estadounidense, incluidos instituciones de Shanghai, Beijing y Guangzhou, confirmaron que ya no hacen vasectomías. 6 dijeron que sí, que todavía realizan la cirugía, pero uno confirmó que ya no estaba disponible para hombres solteros. Además, el medio recabó testimonios de pacientes, médicos y del personal de los hospitales que dijeron que ya no se hacen vasectomías en diferentes instituciones. Algunos piden prueba de matrimonio y evidencias de que las parejas ya habían tenido hijos antes de aceptar hacer la cirugía.

Mientras tanto, una nota editorial en un sitio web manejado por el estado chino llamado China Reports Network ha sugerido que los miembros del Partido Comunista están obligados a tener 3 hijos por el bien del país.

La nota fue publicada el mes pasado se hizo viral esta semana. Provocó una ola de reacciones, tras lo cual el artículo original desapareció del sitio. La nota planteaba que cada miembro del partido gobernante debería ponerse al hombro "la responsabilidad y la obligación del crecimiento de la población del país y actuar en base a la política de los tres hijos".

"Ningún miembro del partido debería usar ninguna excusa, objetiva o personal, para no casarse y tener hijos, ni para tener solo uno o dos hijos".