Cambio de fiscal general en Paraguay

emiliano-rolon.jpeg Emiliano Rolón.

La Nación: "La extitular de la Fiscalía enfatizó: “Quiero destacar la lucha contra la corrupción pública, pues es un flagelo que socava los cimientos del sistema democrático. Hemos trabajado con determinación para investigar y llevar a juicio a aquellos que han abusado del poder público para enriquecerse ilícitamente”. Ella agregó que está muy orgullosa de su “equipo grande” del Ministerio Público."

El diario Última Hora eligió enfocarse en el nuevo fiscal general, quien solicitó recursos: "Emiliano Rolón habló de la falta de presupuesto para la Fiscalía y pidió a la clase política mayores recursos para que la institución a su cargo pueda cumplir con "sus amplias misiones". También apuntó a que, probablemente, pidan a las gobernaciones y municipalidades un espacio para establecer oficinas del Ministerio Público, ante la falta de presupuesto para construir sedes propias. "Una petición clara a la clase política, si las misiones amplias que nos otorga la Constitución Nacional son esas, entonces los recursos con los que contamos son insuficientes", expresó e indicó que es consciente de que no estará en "un sitio de confort" como nuevo titular del Ministerio Público. "Si pretendemos mejor eficacia en la persecución penal, pues debe haber un local del Ministerio Público en cada circunscripción propio y no solamente como oficina burocrática, sino principalmente con laboratorio forense".

El exfiscal general, Luis Escobar Faella, acertó cuando a la radio 780 AM le describió el horizonte del nuevo funcionario: “Creo que Emiliano Rolón tiene el gran desafío de no dejarse llevar por la presión que tendrá. Será necesario que pueda ocuparse además desde las poblaciones indígenas hasta de los sectores más carenciados, para que logre construir una mejor ciudadanía. Por otro lado, debemos reconocer que las circunstancias fácticas han cambiado, el mundo ha cambiado y hoy estamos ante nuevos desafíos que debemos afrontarlos con creatividad e innovación”.

Esta realidad quedó confirmada con las palabras del senador Enrique Riera a Universo 970 AM/Nación Media, de Cartés: “Estamos dispuestos a respaldarlo (a Rolón) para que aplique la ley, pero que no siga la agenda mediática ni política que le están trazando. Lo vamos a respaldar en ese sentido, evitando que lo estén chantajeando permanentemente como lo hicieron con su antecesora con el tema del juicio político y la denuncia a ciertos fiscales que no son del agrado de ciertos sectores políticos. No hay que olvidar que existe una abierta manipulación política y mediática respecto a lo que debe ser investigado por el Ministerio Público”.

Rolón anuncio el inmediato relevo de los funcionarios adjuntos designados por su antecesora a la cabeza de unidades especializadas y confirmó que nombrará como nuevo asesor jurídico al juez Arnaldo Martínez Prieto, quien junto al ahora nuevo fiscal general del Estado fue denunciado por Sandra Quiñónez cuando eran camaristas por absolver a campesinos condenados por la masacre de Curuguaty, en 2012.

