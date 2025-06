Brasil en vilo por el Juicio a Bolsonaro: se juega décadas en prisión

image.png El expresidente Jair Bolsonaro (PL) testifica ante el STF sobre la acusación de liderar un intento de golpe de Estado contra la elección de Lula (PT) | GENTILEZA FOLHA

Como parte de su defensa, leyó declaraciones antiguas del ministro del STF, Flávio Dino, y del expresidente del PDT, Carlos Lupi, sin aportar contexto, para sostener que políticos de izquierda también habían criticado el sistema electoral.

El resto de la declaración de Bolsonaro

Bolsonaro comenzó a declarar a las 14:33 (hora de Brasil) ante el juez supremo Alexandre de Moraes, magistrado insignia del entorno de Lula, a quien el expresidente ha acusado de ser un “operador político”. Durante su comparecencia, rechazó todas las acusaciones en su contra.

Sentado con una copia de la Constitución en la mano, el líder de la ultraderecha la levantó en alto mientras afirmaba no haber atentado contra la democracia, en una intervención que tuvo el tono de un acto político.

"Su Excelencia y el Ministro [Luiz] Fux no me vieron actuar contra la Constitución. Actué dentro de los límites de la Constitución en todo momento. A veces me rebelé, juré, pero hice lo que debía hacer", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GloboNews/status/1932497005420454141?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932497005420454141%7Ctwgr%5Ecbd9741ed8823b6f1ab82af580f74f04abfea421%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2FamC3A9rica-latina%2F20250610-bolsonaro-inicia-su-declaraciC3B3n-ante-el-supremo-por-presunto-golpe-de-estado-de-2023&partner=&hide_thread=false Após dizer em reunião que ministros do STF “estariam levando” milhões de dólares, Bolsonaro responde que não tinha indício para tal afirmação e pede desculpa a Moraes: “Me desculpe, não tinha intenção de acusar.” #Estúdioi



— GloboNews (@GloboNews) June 10, 2025

No obstante, admitió en recientes entrevistas y declaraciones públicas haber conversado con los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la declaración del estado de defensa, el estado de sitio o la GLO (Garantía de la Ley y el Orden).

En esta jornada, los jueces del STF también interrogan al excompañero de fórmula y ministro de Defensa de Bolsonaro, Walter Braga Netto; a los exministros Anderson Torres y Augusto Heleno; y al exayudante de campaña Mauro Cid, entre otros.

A todos ellos se los acusa de intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.

En ese sentido, el fiscal general de la República, Paulo Gonet, sostiene que la conspiración golpista liderada por Bolsonaro comenzó en julio de 2021, cuando el entonces presidente realizó una transmisión en vivo en redes sociales promoviendo desinformación sobre las máquinas de votación electrónica.

image.png Juicio a Bolsonaro

La comparecencia del expresidente ante el Supremo Tribunal

El exmandatario Jair Bolsonaro, encara un riesgo de condena de hasta 43 años de prisión por el proceso penal en el que se lo investiga como presunto instigador y autor intelectual de la perturbación de la democracia del 8 de enero cuando fanáticos bolsonaristas invadieron y vandalizaron la plaza de los Tres Poderes.

Según la justicia, un grupo de políticos y militares, liderados por el exmandatario, integraron una "organización criminal" que actuó en "la tentativa de golpe de Estado" para mantener al entonces presidente de la República en el poder.

Bolsonaro está acusado de coordinar con miembros del gobierno federal la construcción deliberada de una narrativa falsa en redes sociales sobre los resultados de las elecciones, con el objetivo de desconocer la victoria de Lula. Según la acusación, esta narrativa engañosa se intensificó con ataques a las instituciones democráticas.

Entre las pruebas presentadas en su contra se incluyen:

La reunión con embajadores en 2022 , en la que Bolsonaro lanzó acusaciones infundadas contra las máquinas de votación electrónica.

Una reunión con sus ministros ese mismo año , en la que se discutieron posibles escenarios de golpe de Estado.

El conocimiento pleno del complot golpista , y el hecho de que, incluso tras su derrota electoral, Bolsonaro habría ordenado a las Fuerzas Armadas emitir una nota para mantener a simpatizantes apostados frente a los cuarteles.

Evidencias de que estaba al tanto de las llamadas “actas del golpe”, documentos que delineaban pasos para revertir los resultados de las elecciones mediante medios inconstitucionales.

