Asombrosa donación de pelo para salvar el lago de Maracaibo

En ese sentido, hace una semana, peluqueros y estilistas de cinco salones de belleza hicieron cortes de pelo de forma gratuita en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para apoyar el proyecto.

El objetivo era recolectar 10 kg, meta que fue superada, al punto que muchas personas y mascotas no alcanzaron a donar su cabello, detalla el medio El Nacional.

Esto no es dato menor, tomando en cuenta que en un video de Proyecto Sirena publicado en su cuenta de Instagram, informan que "con un kilo de cabello podemos recolectar más de 5 kilos de petróleo".

Y es que, tal como explican en sus redes sociales, el pelo actúa como esponja con gran capacidad para absorber hidrocarburos y retirarles del agua.

Ahora bien, Suher Yabroudi, directora del centro de investigación del agua de la facultad de ingeniería de la Universidad del Zulia, considera necesario medir el impacto y factibilidad del Proyecto Sirena.

"Si bien es una gran motivación, tenemos que analizar que cuando colocas el cabello en contacto con el crudo va a hacer una absorción, pero hay que analizar la capacidad de absorción, y después qué vamos a hacer con ese cabello repleto de crudo", explicó a la AFP.

Y agregó: "Esto tiene que ser tratado como un residuo peligroso por la cantidad de crudo que va a ser absorbida".

Pelo para el lago de Maracaibo

Por su parte, a Laureano Marquez, politólogo y humorista venezolano, considera "genial" la idea de Proyecto Sirena. Esto es lo que escribe en su columna para Tal Cual:

"Lo genial de esta idea es que es una manera limpia de descontaminar, esto es: sin añadir más contaminación al agua. Resulta que el pelo es hidrofóbico, lo que significa literalmente que le tiene miedo al agua (ojo: no es razón para dejar de bañarse). Este miedo al agua del pelo se conjuga con el excesivo amor a los aceites y grasas (de ahí la fama de los champús para cabello grasoso). Para decirlo de manera simple: el pelo se chupa el petróleo. Quien ha destapado alguna vez el sumidero del baño sabe de qué estamos hablando".

Y agregó:

"En medio de angustias y dolores, que no viene al caso volver a recordar, estamos llenos de bendiciones cotidianas, de gente buena y honesta que se constituye en pilares de la esperanza. Quien esto escribe ya no alberga la melena de otros tiempos, mis entradas asemejan a la del mar en el lago y en la coronilla la hidrofobia me dibuja una devota tonsura. Sin embargo, como la intención es lo que importa, cuente el lago de Maracaibo con mi humilde aporte para que algún día podamos decir, con marabino acento, que nuestro lago está al pelo".

Los interesados en saber más sobre el proyecto, quienes quieran donar su cabello o ser voluntarios, pueden comunicarse con Proyecto Sirena a través de sus redes sociales @proyectosirenaorg.

---------------

Más contenido de Urgente24

AFIP y devolución del 21% del IVA: Estafa a la vista

El pueblo con una 'playita' a dos horas de Buenos Aires

La nueva función espía de WhatsApp: qué es el Modo Rojo

Audios de Melconian: Marcela Pagano alega que son "reales"

Restaurantes de campo que tenés que visitar en Buenos Aires