AMLO y El Mayo de 'un sólo corazón': Mientras Sheinbaum con paños fríos al narco

En ese sentido, los funcionarios de la ley de USA habrían confirmado las diferentes acusaciones de varios periodistas y de anónimos de que López Obrador se reunía con cárteles de narcotráfico y que recibió millones de dólares de estos grupos criminales desde que asumió su cargo.

Desde hace más de una década a López Obrador (AMLO) se lo vincula a los grupos criminales. Incluso, la periodista Anabel Hernández de Deutsche Welle (DW), ya había denunciado hace algunos años los vínculos del jefe de Estado mexicano con el Cártel de Sinaloa.

“Del 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pagado 22,48 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. vinculada al narcotraficante Ismael Zambada García alias "El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa”, sentenció la periodista.

image.png El Mayo, de 74 años, paulatinamente ganó el poder y controlaba la gran cantidad de embarcaciones ilegales que van desde México a USA con heroína y fentanilo a bordo.

Tal como contó Urgente24, Ismael 'El Mayo Zambada, es uno de los capos narcos del Cártel de Sinaloa, que no pasó ni un día en prisión hasta por fin 'caer' en julio al ser arrestado por USA. Es una figura que causa un gran halo de misterio y está por arriba de El Chapo Guzmán en el peldaño de la organización criminal, según la DEA.

Zambada se mantuvo en libertad más de so décadas por connivencia política y el hecho de que se refugiaba en un inmueble dentro de los montes del Triángulo Dorado, un área rocosa de difícil acceso entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por sus plantaciones de marihuana y amapola —que sirve para la creación de heroína—.

La carta manuscrita que denuncia connivencia narco

Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública mexicana y procesado en USA por narcotráfico, envió una carta al periodista Keegan Hamilton para revelar que el presidente AMLO efectivamente tiene vínculos con los cárteles.

El ex ministro fue detenido en el 2019 por autoridades de USA, pero tras un acuerdo por declararse culpable de narcotráfico y colaborar con la Justicia de ese país, sólo pasó 6 meses detenido.

Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias

image.png Carta Genaro García Luna

"De acuerdo a la inducción del Gobierno de México de NO para imputar delincuentes-narcotraficantes, porque de haber sido así no era necesaria mi detención… la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva”, narró.

En su carta, García Luna aseveró que la reciente detención en julio del Mayo Zambada es una muestra de la relación entre AMLO y el capo narco, ya que le queda poco tiempo en el poder hasta terminar su mandato.

“Estos hechos son corroborador con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada “Mayo Zambada”, afirmó el ex funcionario y señaló que los "vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del Gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, cuyos principales beneficiarios son los criminales”.

La pausa-suspensión de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos son una muestra La pausa-suspensión de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos son una muestra

En cuanto al supuesto desmantelamiento del poder judicial, hace alusión a la controvertida reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador que ha sido reciente aprobada en el Senado tras pasar por Diputados.

La controversial Reforma Judicial de AMLO habilita la elección popular -escalonada- de los magistrados, que favorece que los narcos puedan tener sus candidatos, algo que ya le advirtió el gobierno de Estados Unidos

Qué dijo Scheinbaum del nexo y por qué defiende la "no violencia" contra los narcos

Tras tal grave denuncia contra el actual jefe de Estado mexicano, la presidenta electa Claudia Sheinbaum salió a respaldar al mandatario saliente y dirigente de su propio partido (Morena)

El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente, entonces es absolutamente falso (Scheinbaum) El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente, entonces es absolutamente falso (Scheinbaum)

“Es absolutamente falso, conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo”, añadió Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que las declaraciones del exfuncionario García Luna son "falsas" y que el propósito es sólo "manchar" la investidura de AMLO porque "ya se va".

La presidenta electa de México también defendió este martes la política de no violencia hacia los cárteles del narcotráfico que ha adoptado la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la catalogada como “Abrazos, no balazos”.

“El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. ¿Qué se provocaría si se entra a una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse. Solamente lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población”, dijo Sheinbaum.

Pruebas contundentes: no es un run run

Tres fuentes de los funcionarios de la DEA le comentaron al diario The New York Times que cuando el presidente mexicano fue elegido en las urnas, uno de los fundadores y mandamás del cártel Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión.

De hecho los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que les aseguró que los cárteles de narcotráfico tenían videos de los hijos de López Obrador recibiendo "dinero narco", tal como reveló Urgente24.

Tal es así que los agentes de la ley de USA, según NYTimes, lograron también rastrear pagos de dinero y transacciones desde personas que eran operadores del Cártel hacia cuentas de intermediarios de López Obrador.

Al menos uno de tales pagos, según los investigadores, se efectuaron casi al mismo tiempo en el que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del Chapo Guzmán, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera que está tras las rejas en Estados Unidos luego de ser extraditado.

image.png AMLO y la madre de El Chapo.

