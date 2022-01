Alex Saab y la gran frustración de Juan Guaidó & Cía.

juan guaido.jpg Juan Guaidó: su incompetencia habla muy mal de Leopoldo López, un bluff.

El Nuevo Herald:

"Mostrando confianza sobre la fortaleza del caso que llevan, los abogados del empresario colombiano Alex Saab dicen que los fiscales federales saben que no podrán desmontar la inmunidad diplomática que protege al presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro y que por ello se están concentrado en retrasar el juicio para ver si se desespera y termina cooperando.

Han estado tratando de obligar que Saab confesara incluso desde que se encuentra en una celda en Cabo Verde, donde “fue torturado” para extraer información, alegó Nancy Hollander en una videoconferencia con su colega en el equipo de defensa, David Rivkin.

“¿Por qué el Departamento de Justicia haría esto, cuando sabían que van a perder? Creo que lo que querían era conseguir información del Sr. Saab y quería que brindará información sobre el gobierno de Maduro que pudieran utilizar” para fortalecer al movimiento encabezado por el dirigente opositor Juan Guaidó, dijo Hollander a El Nuevo Herald.

“Pero él no va a cooperar, no lo va a hacer. Él es un hombre fuerte, y el gobierno fracasó en sus esfuerzos en Cabo Verde” y no lo va a conseguir en Estados Unidos, agregó.

Saab, quien fue extraditado desde Cabo Verde en octubre, enfrenta cargos de que conspiró con su socio Álvaro Pulido para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela.

El caso está siendo llevado en la fiscalía federal de Miami, ciudad en la que Saab se encuentra encarcelado, pero antes de que el juicio en realidad comience, la Onceava Corte Federal de Apelaciones en Atlanta debe pronunciarse ante el recurso presentado previamente por la defensa que alega que Saab no puede ser procesado porque disfruta de inmunidad diplomática.

Rivkin, quien está involucrado en la defensa ante la corte de apelaciones, dijo que la manera en que los fiscales están manejando el caso dejan entrever que no sienten mucha confianza sobre el argumento de que Saab no disfruta de inmunidad.

“Uno puede leer los informes y sentir qué nivel de confianza subraya. Hasta el momento los argumentos no están entre los más fuertes”, dijo Rivkin, quien tiene previsto argumentar el caso ante la corte de apelaciones en abril.

Saab fue nombrado por Maduro como enviado especial a Irán y el régimen de Caracas había argumentado en Cabo Verde que debía ser liberado debido a ello.

El argumento fue desestimado por las cortes de Cabo Verde, pero Rivkin dijo que, de suceder lo mismo en esta ocasión, crearía un peligroso precedente para la diplomacia estadounidense.

“Es enormemente importante para los intereses de Estados Unidos que se respete el principio de la inmunidad diplomática porque Estados Unidos como potencia mundial es el que tiene más enviados especiales que todo el mundo”, dijo Rivkin.

David Rivkin.jpg David Rivkin, abogado de Alex Saab.

“No tiene sentido que Estados Unidos pueda salir a la caza de los diplomáticos de otros países porque sería inevitable, en el mundo en que vivimos hoy, que si nosotros hacemos algo a un diplomático de otro país, eso tenga un impacto en la manera en que otros países nos tratan a nosotros”, agregó.

Para muchos venezolanos, el argumento contra la inmunidad de Saab tiene sentido debido a que Washington no reconoce a Maduro como legítimo Presidente del país petrolero y sus acciones carecen de validez.

Rivkin, sin embargo, enfatizó que Estados Unidos mantiene una posición “ecléctica” sobre el gobierno venezolano, reconociendo a algunos funcionarios de Maduro cuando le conviene y desconociendo a otros en medio de su batalla diplomática contra el régimen de Caracas.

Pero Rivkin enfatizó que, en realidad, el punto no tiene gran relevancia en el caso porque según las leyes internacionales, la inmunidad durante el tránsito del funcionario diplomático es concedida alrededor del mundo si el país anfitrión –Irán, en el caso de Saab– acepta sus credenciales, tal como efectivamente sucedió.

Hasta el momento la parte acusadora no está presentando el argumento de la ilegitimidad de Maduro para respaldar el caso que están tratando de presentar.

“Lo único que han estado haciendo es tratando de comprar tiempo”, dijo Rivlin. Comprar tiempo, agregó Hollander, para ver si termina cooperando.

Saab tiene una audiencia en la corte de Miami en febrero, pero el caso allí realmente no comenzará antes de que el caso en la corte de apelaciones llegue a una resolución y el juicio quedaría desestimado si esa resolución es favorable a Saab, dijeron los abogados.

La Fiscalía de Estados Unidos de Miami acusa a Saab y a Pulido de estar al frente de una red de corrupción y lavado de dinero que les permitió extraer US$ 350 millones de las arcas del Estado venezolano y transferirlos al exterior.

De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.

Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde después de que sus abogados se quedaran sin opciones legales para evitarlo al término de una batalla legal que duró 16 meses.

La defensa argumentó desde el inicio que el empresario colombiano fue torturado en repetidas ocasiones para obligarle a cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Hollander dijo que la defensa ha documentado los actos de tortura y que éstas evidencias serían utilizadas en el juicio de Miami si es que éste termina siendo llevado a cabo."