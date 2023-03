Alex Saab: Inminente su libertad ante 'canje presidiario'

Hace poco, siete detenidos políticos y convictos estadounidenses, recobraron su libertad luego de que Biden excarcelará a Cilia Flores, esposa del dictador venezolano.

Una modelo italiana de 28 años que saltó a la fama por su breve participación en un programa italiano, la reconocida Camila Fabri, está procesada junto a su marido Alex Saab -testaferro de Maduro y extraditado a USA donde cumple su sentencia- e incautados sus bienes bajo la carátula legal de lavado de activos por parte de la Guardia di Finanzas.

"Soy estudiante y como hobby, para reunir dinero, soy modelo (...) Me gustaría ser presentadora o columnista", dijo Camila Fabri en su participación en #Selfielasfida a sus 19 años. Con un empleo como vendedora en una tienda de ropa, ganando apenas unos 1840 euros por mes y tras su breve aparición televisiva, su patrimonio al momento de ser investigada por el fisco italiano, incluía: una Ranger Rover Evoque valuada en 54.500 euros y un inmueble de unos 5 millones de euros en el cuarto piso de Via Condotti 9, una de las calles emblemas de Roma donde residen gente de mayor poder adquisitivo.

¿A qué se debe que una ciudadana común y veinteañera tenga un abismal crecimiento patrimonial en pocos años? A su vínculo afectivo con el colombiano de ascendencia libanesa, de 50 años, Alex Saab Moran Naim, con quien está casada desde el 2014 y es padre de sus dos hijas de cuatro y dos años de edad. “Hace un año, desde la Plaza Bolívar alzamos la voz por Alex Saab, convertimos la rabia de la injusticia en lucha solidaria y libre. Hoy quiero seguir agradeciendo el apoyo e invitando a seguir luchando", twitteó Fabri el 17 de octubre en referencia a la detención de su marido que informó Urgente 24.

El colombiano Alex Saab, señalado como el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue detenido en el 2020 en Cabo Verde y extraditado a los Estados Unidos tras ser interceptado cuando se detenía a cargar gasolina para proceder hacia Irán. El colombiano-libanés nacionalizado como venezolano tiene cargos de lavado de dinero presentados en la Corte de Florida.

La detección de Saab por autoridades de EE.UU. fue criticada por ser “arbitraria” por parte del canciller venezolano, Jorge Arreaza, argumentando que el colombiano se encontraba allí con motivo de una operación para el gobierno venezolano. "Ante las restricciones que han sido impuestas ilegalmente por Estados Unidos, el Sr. Saab Morán, como agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, se encontraba en Cabo Verde, durante una escala técnica en su trayecto con el objetivo de realizar las gestiones para garantizar alimentos para los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención del covid-19”, indicó el canciller.

A su vez, el fiscal italiano Francesco Cascini a cargo de investigaciones de finanzas en la Unidad Monetaria de Guardia Di Finanzas había ordenado la detención de Alex Saab, por tanto no cabe la “persecución política”, más bien, infligió las leyes de regulación económica y malversó fondos en varios Estados con la complicidad de Camilia Fabri y parte de su familia.

La figura del testaferro de Maduro entró a la vida de dicha italiana del llano cuando se conocieron casualmente en un restó de Francia y al tiempo, una llamada telefónica del empresario colombiano-libanés concretó una relación. Alex Saab se encandiló tanto con la bellísima italiana que cambió su foto de perfil de whatssapp por un ojo verdoso femenino, que según fuentes cercanas al círculo íntimo, era el de Camila Fabri.

A partir de allí, obras de arte, la propiedad en Via Condotti 9, una Range Rover y unos 1,8 millones de euros en la cuenta bancaria de Fabri, fueron parte del acaudalado estilo de vida de la modelo italiana y posteriormente incautado por la unidad de la policía italiana especializada en finanzas. “La registró como dueña de la firma inglesa Kinloch Investments Limited y la autorizó para recibir giros de Multibank de Panamá y del UBS de Suiza”, señaló el periodista colombiano Gerardo Reyes, autor de Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro.

Actualmente, la modelo italiana y ex vendedora de ropa se encuentra en Venezuela, prófuga de la justicia italiana ya que tiene una orden de detención judicial bajo arresto domiciliario, pero no se la puede apresar formalmente por estar en otro continente y debido a que su domicilio real es en Italia. Desde allí, Caracas, la flamante esposa de Saab junto a funcionarios venezolanos brindó un discurso en el que defendió a su esposo como un “un mártir y benefactor que desafió el embargo para alimentar al pueblo venezolano”

“Camilla Fabri ahora vive habitualmente en el extranjero (se había mudado a Moscú en cuanto supo que la investigaban) y sus tías podrían ir a Dubái para escapar de las medidas cautelares contra ellas. En la actualidad, no existen fuentes de prueba a favor de los sospechosos con respecto a la gravedad de los cargos impugnados”, explicó el juez de instrucción en ordenanza que sigue el caso de lavado de dinero al diario milanés Corriere della Sera.

La exvendedora en una tienda de indumentaria, Fabri, estaba en Moscú cuando su marido fue detenido en Cabo Verde, más precisamente en la calle Nashchokinskiy, y fue el país que cobijó al matrimonio cuando funcionarios italianos notaron irregularidades en el blanqueamiento de bienes. Tal es así que el segundo hijo de Saab y Fabri nació en Rusia.

La red de evasión fiscal y malversación de fondos de Saab es parte de un entramado de corrupción escudado en una supuesta obtención de ayuda alimentaria a Venezuela a través de su rol de agente del gobierno de Maduro. Una parte del dinero pasó por Italia, reconvertido al valor del Euro y luego hacia Moscú y otros paraísos fiscales afín de esconderlo del fisco. Asimismo, Saab junto a su socio Enrique Pulido Vargas se adjudicó la construcción de 25 mil viviendas pero con un sobreprecio de 3 o 4 veces el real, según lo informó El Pais y Urgente 24.

No obstante, lo que más “salpica” al gobierno bolivariano es la acusación del Departamento del Tesoro de los EE.UU. de que Alex Saab utilizó el Comité Locales de Abastecimiento y Producción en Venezuela (CLAP) como una pantalla para obtener altas ganancias e importar solo lo mínimo en alimentos utilizando el recurso fraudulento del sobreprecio, y por ello se halla detenido en los Estados Unidos. "Una base territorial de 7 millones de familias, que atendemos en su seguridad alimentaria”, dijo Maduro en un acto en septiembre del 2021 en referencia al CLAP. Dicho programa de abastecimiento alimentario es una ayuda en mercancía: aceite, fideos, paquetes de harina, entre otros, lanzado en el 2016 en plena crisis de desabastecimiento en territorio bolivariano. “De las ocho marcas que trae el gobierno, todas son bajas en proteínas, bajas en calcio, altas en carbohidratos, altas en sodio”, reveló el diputado venezolano opositor, Carlos Paparoni, en relación a las mercancías alimentarias que el CLAP proveía a la población.

"Hasta las manos"

“¿Qué pasa con este cierre total que ha puesto América?”, preguntó la madre de la modelo italiana, Fabri, con respecto al bloqueo de cuentas en el extranjero que impuso EE.UU. a personas cercanas a Maduro, Saab, su yerno, y Camila. “Todavía no sé”, respondió Camila Fabri, según lo reveló Corriere della Sera. Y en dicho chat familiar, Fabri agrega: “Mami, entonces me podrían haber sancionado a mí también y por tanto bloquearme las cuentas; tuve suerte porque esta vez no lo hicieron pero podría pasar algún día”.

Una casa de Saab y Fabri en Piazza di Spagna, valuada en 4,8 millones de euros fue incautada en 2019 y allí las autoridades policiales descubrieron certificados de 120 kilos de oro depositados en Suiza. En el grupo de whatssapp nuevamente, es probatorio del reconocimiento de los ilícitos y menciona a dicha propiedad: "Mami, la casa no se puede registrar a tu nombre, se debe registrar a Miriam (hija de Camilla y Alex Naim, ed) a través de una empresa, porque me lo quitarían, me lo quitan todo si pasa algo”.

Los padres de Camila Fabri, Sabrina Roberti y Federico, son propietarios de un departamento en Cartagena, en la costa caribeña de Colombia, adquiridos a través de las irregularidades de las transacciones económicas de Saab y su mujer. Del mismo modo, el cuñado de Camila, Lorenzo Antonelli, sus dos tías, Patrizia y Arianna, la esposa del hermano de su madre y su hermana, tienen arresto domiciliario por estar implicados en la red ilícita: están dados de alta como directores en varias sociedades con una paga de cinco mil al mes para las tías y diez mil para Lorenzo, aunque como demostró el chat grupal, a veces obtenían ganancias de 50 mil euros al mes por “error”.

"Yo me ocupo de los bolsos y los zapatos (Louis Vuitton, Dior, ed), el lunes en París le hago encontrar una maleta con dinero y todo adentro”, subrayó vía whatssapp, Camila Fabri. La modelo italiana, vendedora en una tienda de moda, que nació en 1994 en un pueblo de las afueras de Roma, no puede regresar a su estado natal ya que sería detenida bajo arresto domiciliario.

