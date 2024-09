Alertan a Donald Trump: Irán detrás de plan "real" para asesinarlo

“Irán ha amenazado gravemente mi vida. Todo el ejército de Estados Unidos está observando y esperando. Irán ya ha tomado medidas que no han funcionado, pero volverá a intentarlo. No es una buena situación para nadie. Estoy rodeado de más hombres, armas y revólveres de los que he visto nunca antes”.

Asimismo, en X, Trump agradeció el apoyo bipartidista que aprobó más fondos a su protección.

Los dos intentos de magnicidio y la reciente detención de un hombre que amenazó con asesinar a seis de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia sumen a USA en escenario violento y de enormes tensiones políticas.

Ciberataque contra Trump

Los servicios de Inteligencia de USA desde hace meses que están advirtiendo que Irán está intensificando su campaña con noticias falsas y trolls en redes, para desprestigiar al candidato Donald Trump y así influenciar las presidenciales de USA de noviembre.

Su oposición al republicano responde a que éste durante mandato puso fin a un acuerdo nuclear con Irán, volvió a imponer sanciones y ordenó el asesinato del general iraní Qassem Suleimani.

La semana pasada, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y el Director Nacional de Inteligencia del FBI aseguraron que en julio Irán envió material robado de la campaña de Donald Trump al equipo del entonces candidato demócrata Joe Biden.

image.png Irán está intensificando su campaña con noticias falsas y trolls en redes.

Hackers iraníes habrían pirateado al equipo del republicano, extraído datos claves y enviada correos electrónicos a personas asociadas con el presidente.

Un mes atrás, OpenAI afirmó que desmanteló una operación encubierta de la red iraní conocida como Storm-2035 que usaba ChatGPT para generar contenido destinado a influir en las elecciones presidenciales de USA. Producía “artículos largos sobre candidatos de ambos lados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, que luego se compartían como comentarios breves en inglés y español en las redes sociales.

Antes Microsoft informó que la misma red iraní Storm-2035 estaba creando sitios de noticias fake y desplegando trolls para influenciar en los votantes estadounidenses antes de las elecciones presidenciales de USA.

