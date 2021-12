Alberto Fernández invitado de Biden, ¿se hace el difícil?

Cumbre de la democracia

Alberto aún no confirma que irá a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, del cual Argentina no es parte. Lo cierto es que hay discusiones internas sobre la agenda internacional del Presidente también hacen a otra decisión que el Gobierno no confirma: si el Presidente Fernández va a participar o no en la llamada Cumbre por la Democracia que Biden organizó bajo formato virtual para el 9 y 10 de diciembre.