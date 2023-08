5 amigos desaparecidos en México: Autos carbonizados y video desgarrador

(Los familiares) nos comentan, de manera preliminar, que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en la fotografía (y video) se traten de sus familiares (Los familiares) nos comentan, de manera preliminar, que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en la fotografía (y video) se traten de sus familiares

image.png

En el video y las fotografías en redes a la que tuvo acceso Urgente 24, estarían los jóvenes desaparecidos Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Dante Cedillo y Jaime Martínez, según el reconocimiento de sus familiares, exhibidos maniatados y humillados, pero lo que es peor uno de ellos obligado a matar a su par.

En el clip de 1 minuto y medio viralizado, un chico que coincide con la ropa y la fisonomía de Jaime Martínez (así lo acreditó la Policía) está pegando patadas, le profiere un cascote en la cabeza y alguien le alcanza un machete para que ejecute a su amigo Dante Cedillo, al parecer obligado. Las imágenes horrorizan a la sociedad mexicana porque es inconcebible que un chico de menos de 22 años ahora se haya convertido en asesino quizá para salvar su vida.

image.png U24 accedió al video que circula en redes y debido a las imágenes sensibles decide no ponerlo.

El miércoles 16 de agosto a las 2:00 am, el fiscal de Justicia de Jalisco Luis Joaquin Mendéz comunicó el hallazgo de la segunda camioneta de los cinco amigos un Volkswagen Jetta café a 60 kilómetros del lugar de desaparición, tras recibir un reporte de un vehículo que se estaba incendiando.

“En el interior del vehículo se localizaron algunos restos que se presumen que son humanos”, amplió el funcionario.

En este clima de hartazgo social por los cárteles de narcotráfico en connivencia con las autoridades corruptas que se traduce en terror, la prensa le preguntó al presidente mexicano López Obrador sobre la desaparición de los amigos y el mandatario la pifió al evadir la pregunta con un “no oigo” y contar un chiste sobre otro tema.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEl_Universal_Mx%2Fstatus%2F1691845306357588383%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Con un “no oigo”, el presidente López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.



Video: Especial pic.twitter.com/nNLSzuahAw — El Universal (@El_Universal_Mx) August 16, 2023

“Últimamente en el estado de Jalisco se está dando este fenómeno de desapariciones múltiples. Este caso de Lagos de Moreno es el último, uno de tantos en lo que va desde 2022”, soltó el periodista Lauro Rodríguez, especialista en los temas de seguridad estatal, al canal Astillero.

‘Chicos bien’ desaparecidos

Las familias de los cinco amigos desaparecidos aseguraron ante la prensa mexicana que los jóvenes se dedicaban a estudiar y trabajar. Es más, en su tiempo libre jugaban al futbol y eran muchachos sanos, así lo afirmaron.

Dante Cedillo Hernández, de 22 años, el que presuntamente es ejecutado por su amigo (tal como lo exhibe el video) era un ciclista profesional que hasta ganó dos medallas de oro en competiciones de la Olimpiada Nacional y trabajaba en un restaurante. “Tiene copas nacionales y estatales”, dijo orgulloso su hermano Mauro Hernández.

Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 años, es de oficio herrero en el taller de su padre. “Es un chico muy alegre, muy vacilador”, expresó su madre, Susana Santoyo.

image.png Autos encontrados que son de los jóvenes.

Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21 años, es albañil de la construcción y es quien presuntamente fue obligado a matar a su amigo. "Jaime es un chico muy feliz, le encantaba bailar, siempre nos tenía sonriendo de cualquier tontería que hacía, era la alegría de nosotros”, dijo su hermana Ana.

“Era mi niño chiquito, es mi hermano el más pequeño", dijo entre lágrimas, al lamentar que estaba “a la hora y momento equivocado”.

Roberto Olmeda Cuéllar, de 20 años, practica boxeo amateur y estudia ingeniería industrial. “Es un chavo muy deportista, casi no sale para nada, casi no toma, no fuma”, dijo su hermano Miguel Olmeda.

image.png

El más chico de los amigos, Uriel Galván González, de 19 años, amante del boxeo como su compañero de salidas. El Volkswagen Jetta encontrado era de él. “Es muy alegre, muy amigable, buen hermano, buen hijo. Lo amo y me hace mucha falta”, expresó su padre, Jaime Galván.

El móvil de la desaparición forzada, según los especialistas del crimen organizado, podría ser un mensaje mafioso a otro cartel o a la administración local estatal para demostrar poderío o reclamar algo, o bien que hayan estado involucrados.

Según el programa Noticias América, la Policía allanó una casa de los Lagos de Moreno del alguien que podría estar involucrada con la desaparición forzada de los jóvenes (la que aparecería en el video): allí se encontró una motocicleta, cargadores abastecidos, una arma larga y envoltorio de los que parece ser droga, lo que forma parte de la investigación.

image.png

Ahora, la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que esta finca posiblemente este relacionada con el caso, ya que una de las paredes de exterior tenía una imagen similar a un rostro pintada con aerosol que corresponde al brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI),

image.png

Más contenido en Urgente24:

Chau Mercado Pago: El Banco Nación le hace competencia con una nueva billetera virtual

Banco Nación otorga préstamos a sola firma: Cómo acceder

Mercado Pago: Cómo evitar el contracargo, la nueva estafa viral

El próximo estreno de Warner y DC ya considerado un fracaso

Cómo sacar el crédito en Banco Nación: El paso a paso