Yanina Latorre, obsesionada con la pauta: Cruce con Vargués

Y agregó: "Ahora se le cayó toda la pauta, después de criticar y darle a todo el mundo, está parada con el compañero, los do con un cartelito y anteojos negros, pidiendo a la gente que le done plata. ¿No les da vergüenza, pedazos de mierda? Vayan a laburar".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fursuvargues%2Fstatus%2F1739812084571857190&partner=&hide_thread=false La mina se queda con un marido q no le gusta coger con ella.

Y cree q es lo más.

"No la ven". — Ursula Vargues (@ursuvargues) December 27, 2023

Latorre también cuestionó que, en este contexto económico, Vargués supuestamente pida donaciones en vez de considerar otras opciones laborales. "Que se plantee por qué no la contrata nunca el sector privado, porque esta era la que entraba a la casa de Alberto (Fernández) en pandemia", dijo en esta línea.

¿Sabés lo que me da bronca de la pauta oficial que tienen estos medios? Que vos cuando vas a pedir pauta te pidan las métricas, te piden los oyentes, te piden el rating. A (Julia) Mengolini, que no está en IBOPE, que no tiene rating, que no se sabe, y a esta piba Úrsula Vargués. ¿En qué contexto le dan pauta oficial? ¿Sabés lo que me da bronca de la pauta oficial que tienen estos medios? Que vos cuando vas a pedir pauta te pidan las métricas, te piden los oyentes, te piden el rating. A (Julia) Mengolini, que no está en IBOPE, que no tiene rating, que no se sabe, y a esta piba Úrsula Vargués. ¿En qué contexto le dan pauta oficial?

Por otro lado, Latorre diferenció dicho caso con el de C5N, puesto que comprende que sea un producto que genere rating. Pero insistió que, de lo contrario, era un robo.

Por supuesto que ante tales dichos, Vargués no se quedó callada y salió con los tapones de punta.

image.png

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), la periodista de TV Pública arremetió contra Latorre donde más le duele:

Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo que le gusta que le rompan el culo y vos no estás en el menú. Suscriptores piden Clarín y La Nación Vergüenza me daría a mí seguir casada con un tipo que le gusta que le rompan el culo y vos no estás en el menú. Suscriptores piden Clarín y La Nación

Tras negar tener un canal de YouTube, Vargués cerró muy picante: "La mina se queda con un marido que no le gusta coger con ella. Y cree que es lo más. 'No la ven'. ¿O la ven? ¿Y fingen ceguera?".

